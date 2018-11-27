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Уборка кукурузы, архивное фото.

Америка осталась на бобах: почему в США вновь ожидается "великая депрессия"

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Колумнисты
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Дмитрий Лекух
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На днях экспертное сообщество США было потрясено новостью: из-за ответных таможенных пошлин Китая экспорт соевых бобов из Соединенных Штатов Америки фактически остановился.

В результате мало того, что тысячи американских фермеров буквально оказались на грани разорения. Но и вообще все происходящее стало до боли напоминать времена, когда великая "эпоха регтайма", пройдя через ряд трансформаций, связанных с очень выигрышными для американцев итогами Первой мировой войны, внезапно обрушилась на уже тогда могучую экономику США разрушительной Великой Депрессией. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Лекух.

Cначала о бобах

Учитывая взрывной рост спроса на сою в КНР, американские фермеры в этом году выделили под сою 89,1 миллиона акров земли — ровно в два раза больше, чем годом ранее. При этом нужно отдавать себе отчет, что именно на сою и без того приходилось порядка 60 % сельскохозяйственного экспорта из США. И у фермеров все было бы хорошо, если бы Трамп не затеял с Китаем торговую войну.

В результате китайцы вполне разумно сочли, что им негоже полагаться на столь ненадежного и столь переменчивого партнера, как Америка. И, на радость американским конкурентам в лице Бразилии и Аргентины прекратили экспорт бобов из США. 

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Это вызвало, с одной стороны, рост стоимости хранения зерна примерно на 40% (что неминуемо отразится и на внутренних ценах в самих Штатах). А с другой, — банальное уничтожение продукции, которую закапывают или просто оставляют гнить на полях, визуализируя тем самым и оживляя память о все той же Великой депрессии, которая в американском "экономическом подсознании" и без того сидит достаточно глубоко.

Неприятные признаки глобальных событий

Несмотря на то, что американские рынки акций пережили в последние месяцы целую серию падений, эксперты вполне ответственно предупреждают, — настоящий обвал еще впереди и случится он не далее чем в 2019-м.

Просто "картина динамики" уж слишком, буквально чуть ли не "под кальку", та же, что перед глобальным кризисом 2008 года. Ну, а окончательно добить локальную американскую экономику, давно уже ставшую глобальной (чем она в данном случае и опасна) может обилие зомби-компаний (в первую очередь это индексные, биржевые и другие пассивно управляемые фонды), которым ужесточение денежно-кредитной политики ФРС не оставляет шансов на выживание.

Процитируем вполне доступную аналитическую записку Банка международных расчетов, холодно констатирующую: "Прибыль таких компаний не покрывает их расходы на обслуживание долгов даже по посткризисным сверхнизким процентным ставкам". 

И если это действительно так, то октябрьские колебания — это всего-навсего "буревестники кризиса", с которым глобальным рынкам неминуемо придется столкнуться уже в очень и очень близком новом 2019 году.

виноградник
CC0 / Pixabay / jill111
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Это еще не все

Близкие к катастрофическим "волны волатильности" на нефтяных рынках, как бы Дональд Трамп ни гордился у себя в твиттере, что это он "обрушил цены на нефть", безусловно, связаны отнюдь не только с деятельностью этого замечательного человека. Помимо локальных ("дырявая" санкционная политика против Ирана, податливость саудитов и т.д.) причин, колебания котировок на нефтяных рынках имеют и глобальные причины. И основная из них настолько очевидна, что об этом даже как-то неловко говорить: мы, по сути, имеем дело с классическим "кризисом перепроизводства". Сейчас его сдерживают только скоординированные и грамотные действия ОПЕК+, да и то, в общем-то, не всегда.

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А кризис перепроизводства в системообразующей отрасли помноженный на замедление темпов роста в мировой экономике и отчаянные биржевые спекуляции, — это и есть классический рецепт системного глобального кризиса на фондовых рынках.

То есть той самой "депрессии", которая, учитывая глобализацию, имеет все драматические шансы стать по-настоящему "великой". И на этот раз, увы, далеко не только в США. По крайней мере, в той части зарубежных рынков, которые максимально "завязаны" на глобальную экономику и экспорт капиталов.

Что же касается российской экономики, то тут все-таки несколько иная ситуация.

Несмотря на все, в том числе и продолжающиеся непосредственно сейчас, попытки встроить российскую экономику в глобальный (преимущественно, разумеется, "западный") тренд, к счастью, выражаясь профессиональным сленгом "в РФ живут немного на острове". И благодаря пресловутым западным санкциям в том числе. И российская экономика, несмотря на очевидную "экспортоориентированность", пока больше локальна, чем глобальна.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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