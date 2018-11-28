Обратная сторона чиновничьего "динамо" – 100 строк о наболевшем

Если вы живете в Молдове, и вам вдруг понадобилось в государственном учреждении:

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– получить документ;

– зарегистрировать петицию;

– добиться внятного устного ответа,

запаситесь блаженным спокойствием, а если у вас наблюдается его недостаток, то обязательно возьмите с собой валерьянку.

Потому что практически ни одно ведомство, управление, отдел, чьи сотрудники получают зарплаты благодаря нашим с вами налогам, никогда с первого раза не удовлетворит то, что прописано в законах, – ваше право на доступ к публичной информации.

Вас будут "пинать" из кабинета в кабинет, рассказывать небылицы о том, что нужный вам должностной имярек приболел, и его нет на работе. В итоге окажется, что вам нужно было обращаться в совершенно другое учреждение, а там, куда вы пришли, – перманентный обеденный перерыв и повальный декретный отпуск даже у мужчин.

В надежде заполучить заветную бумажку или печать, вы будете часами ждать у заветной двери, (которая на поверку окажется дверью к совершенно другому сотруднику), напоминая себе одновременно Адама и Еву, только что изгнанных из рая и первые пару часов еще чающих попасть обратно. Но условный херувим с огненным мечом на каждый ваш стук будет отвечать извечное "Занято!", "Мы работаем!", "Приходите завтра!".

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Обескураженные, сломленные, выжатые как совокупность всех плодов лимонного дерева, мы до самого конца рабочего дня даже не подумаем, что нужно хоть как-то отстоять свои права. Нам не до изучения законов, мы ежедневно думаем о хлебе насущном, который днесь нам никто просто так не даст. Мы приходим к чиновнику, словно к небожителю, и каждое его слово принимаем за откровение, даже если наш визави несет полную чепуху. Увы, но так мы привыкли жить.

А, потеряв окончательно терпение, мы приходим в неистовство или причитаем о том, что же это за существа такие, что, сидя в своих кабинетах, всякий раз над нами издеваются. Но мы совершенно забываем о том, что чиновники – такие же люди, как мы с вами, часть одного с нами общества. Они также, как и все, не хотят ввязываться в трудные вопросы, решать за кого-то его проблемы и брать на себя хоть какую-то ответственность. Они – это мы, и мы – это они. Именно по таким законам развивается наше общество, где всем друг на друга наплевать.

Поэтому, вызывая полицию, – что вполне законно и должно помочь, – в учреждение, где у вас не хотят принимать петицию или запрос, вспомните, мимо скольких ждущих помощи (не попрошаек!) каждый день проходите вы, лишая их последней надежды на шанс прожить следующий день.

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