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Высокопоставленный чиновник в машине

Обратная сторона чиновничьего "динамо" – 100 строк о наболевшем

© AFP 2018 / AAMIR QURESHI
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Колумнист Sputnik вынужден напомнить об одной из очень неприятных сторон нашей жизни - походах по чиновникам.

Если вы живете в Молдове, и вам вдруг понадобилось в государственном учреждении:

Выпускники средней школы. Село Цыбулевка Дубосарского района. Молдавская ССР.
© Sputnik / Александр Макаров
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– получить документ;

– зарегистрировать петицию;

– добиться внятного устного ответа,

запаситесь блаженным спокойствием, а если у вас наблюдается его недостаток, то обязательно возьмите с собой валерьянку.

Потому что практически ни одно ведомство, управление, отдел, чьи сотрудники получают зарплаты благодаря нашим с вами налогам, никогда с первого раза не удовлетворит то, что прописано в законах, – ваше право на доступ к публичной информации.

Ребенок на руках
CC BY-SA 2.0 / Andrés Nieto Porras / Nuevas aficiones
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Вас будут "пинать" из кабинета в кабинет, рассказывать небылицы о том, что нужный вам должностной имярек приболел, и его нет на работе. В итоге окажется, что вам нужно было обращаться в совершенно другое учреждение, а там, куда вы пришли, – перманентный обеденный перерыв и повальный декретный отпуск даже у мужчин.

В надежде заполучить заветную бумажку или печать, вы будете часами ждать у заветной двери, (которая на поверку окажется дверью к совершенно другому сотруднику), напоминая себе одновременно Адама и Еву, только что изгнанных из рая и первые пару часов еще чающих попасть обратно. Но условный херувим с огненным мечом на каждый ваш стук будет отвечать извечное "Занято!", "Мы работаем!", "Приходите завтра!".

Взятка
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Обескураженные, сломленные, выжатые как совокупность всех плодов лимонного дерева, мы до самого конца рабочего дня даже не подумаем, что нужно хоть как-то отстоять свои права. Нам не до изучения законов, мы ежедневно думаем о хлебе насущном, который днесь нам никто просто так не даст. Мы приходим к чиновнику, словно к небожителю, и каждое его слово принимаем за откровение, даже если наш визави несет полную чепуху. Увы, но так мы привыкли жить.

А, потеряв окончательно терпение, мы приходим в неистовство или причитаем о том, что же это за существа такие, что, сидя в своих кабинетах, всякий раз над нами издеваются. Но мы совершенно забываем о том, что чиновники – такие же люди, как мы с вами, часть одного с нами общества. Они также, как и все, не хотят ввязываться в трудные вопросы, решать за кого-то его проблемы и брать на себя хоть какую-то ответственность. Они – это мы, и мы – это они. Именно по таким законам развивается наше общество, где всем друг на друга наплевать.

Поэтому, вызывая полицию, – что вполне законно и должно помочь, – в учреждение, где у вас не хотят принимать петицию или запрос, вспомните, мимо скольких ждущих помощи (не попрошаек!) каждый день проходите вы, лишая их последней надежды на шанс прожить следующий день.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
документы, чиновники
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