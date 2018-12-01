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Михай Гимпу и Дорин Киртоакэ

Либеральный развод, или как Гимпу подставил Киртоакэ… пост лидера партии

© Facebook / Mihai Ghimpu
Колумнисты
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Елена Комолова
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Что принесут молдавском либералам внутрипартийные перестановки: от слез Гимпу до уголовных дел Киртоакэ.

От перемены мест слагаемых судьба молдавских либералов не изменится. Новым председателем Либеральной партии (ЛП) страны стал бывший примар (мэр) Кишинева Дорин Киртоакэ. В субботу его избрали на V съезде политформирования. Таким образом, Киртоакэ сменил на этом посту своего дядю – главного русофоба и униониста (сторонник объединения Молдовы и Румынии) Михая Гимпу.

Лидер Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу
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Все в духе Гимпу

Для самого Михая Теодоровича, которого его малочисленные адепты провожали цветами, аплодисментами и со слезами на глазах, придумали новую должность в партии – он стал ее почетным председателем. И это так в духе Гимпу… Ухожу, но как бы остаюсь. Только на прошлой неделе он заявлял, что собирается бросить политику и все бразды правления ЛП передать в другие руки, а на съезде в эйфории под улюлюкающие и ласкающие его уши возгласы коллег и воспитанников решил слегка и сам всплакнув, так и быть, согласиться и остаться в партии почетным председателем. Такая игра достойна "Золотой малины" (антинаграда, отмечающая худшие актерские работы).

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Ставка на жалость?

Вряд ли Гимпу откажется от принятия судьбоносных в жизни политформирования решений. Это видно по тому, как суетливо он давал распоряжения, как грозно повышал голос во время заминки при подсчете голосов в поддержку Киртоакэ, как недовольно ворчал сквозь потуги гордости на своего нерасторопного племянника, когда тот не знал, что делать с подаренным ему из рук красивой девушки букетом, и по тем ловким жестам, указывающим молодому родственнику, как поступить с цветами… Всё это детали, конечно, но как известно, дьявол кроется именно в них. Потому утверждение Гимпу, озвученное неделю назад, о том, что он не будет принимать участие в парламентских выборах, похоже больше на кокетство в преддверии избирательной гонки. Ну а как еще либералам, если не жалостью, давить на потенциальный электорат…

Михай Гимпу
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Почему выбор пал на Киртоакэ?  

Что ждет идущий ко дну корабль либералов, за штурвалом которого стоит Киртоакэ? Ведь за его плечами уголовные дела, связанные с коррупцией в особо крупных размерах, на минуточку. Да, ровно тоже самое, что он сделал с Кишиневом за время управления столицей, – разруха, грязь, скандалы и полный упадок. А ведь рейтинги либералов и без уголовных разбирательств Дорина наводят тоску… Почему выбор пал на него? Гимпу вынес урок с провальных для него президентских выборов, когда многие советовали ему не выдвигать свою кандидатуру, но Михай Теодорович никого не послушал и набрал свои 2%. Ну а кому передать свое детище, как не Дорину – любимому племяннику? Сделал выводы, да поезд, как говорится, ушел.

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Ожидающее дно…

Кроме Киртоакэ на пост главы ЛП выдвигались кандидатуры экс-министра окружающей среды Валериу Мунтяну и депутата парламента Романа Боцана, однако они отдали свои голоса в поддержку племянника Гимпу. Впрочем, не все делегаты высказались за Киртоакэ. Нашлись девять человек, которые воздержались от голосования. Не это ли были посеяны очередные семена недоверия в рядах либералов? А ведь помнится, как с этого прохудившегося судна уже сбежали несколько депутатов, чей уход подкосил Гимпу. В любом случае, малочисленной команде молдавских либералов на борту хоть с Гимпу, хоть с Киртоакэ уже никак не пробиться в парламент. Им не на что рассчитывать на выборах, грядущих 24 февраля. Это подтверждают соцопросы, которые показывают, что у ЛП нет никаких шансов. И не поможет им уже ни такая смена руководства, ни даже чудо не спасет либеральный корабль от столкновения со дном…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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