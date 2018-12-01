Либеральный развод, или как Гимпу подставил Киртоакэ… пост лидера партии

От перемены мест слагаемых судьба молдавских либералов не изменится. Новым председателем Либеральной партии (ЛП) страны стал бывший примар (мэр) Кишинева Дорин Киртоакэ. В субботу его избрали на V съезде политформирования. Таким образом, Киртоакэ сменил на этом посту своего дядю – главного русофоба и униониста (сторонник объединения Молдовы и Румынии) Михая Гимпу.
Все в духе Гимпу
Для самого Михая Теодоровича, которого его малочисленные адепты провожали цветами, аплодисментами и со слезами на глазах, придумали новую должность в партии – он стал ее почетным председателем. И это так в духе Гимпу… Ухожу, но как бы остаюсь. Только на прошлой неделе он заявлял, что собирается бросить политику и все бразды правления ЛП передать в другие руки, а на съезде в эйфории под улюлюкающие и ласкающие его уши возгласы коллег и воспитанников решил слегка и сам всплакнув, так и быть, согласиться и остаться в партии почетным председателем. Такая игра достойна "Золотой малины" (антинаграда, отмечающая худшие актерские работы).
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Ставка на жалость?
Вряд ли Гимпу откажется от принятия судьбоносных в жизни политформирования решений. Это видно по тому, как суетливо он давал распоряжения, как грозно повышал голос во время заминки при подсчете голосов в поддержку Киртоакэ, как недовольно ворчал сквозь потуги гордости на своего нерасторопного племянника, когда тот не знал, что делать с подаренным ему из рук красивой девушки букетом, и по тем ловким жестам, указывающим молодому родственнику, как поступить с цветами… Всё это детали, конечно, но как известно, дьявол кроется именно в них. Потому утверждение Гимпу, озвученное неделю назад, о том, что он не будет принимать участие в парламентских выборах, похоже больше на кокетство в преддверии избирательной гонки. Ну а как еще либералам, если не жалостью, давить на потенциальный электорат…
Почему выбор пал на Киртоакэ?
Что ждет идущий ко дну корабль либералов, за штурвалом которого стоит Киртоакэ? Ведь за его плечами уголовные дела, связанные с коррупцией в особо крупных размерах, на минуточку. Да, ровно тоже самое, что он сделал с Кишиневом за время управления столицей, – разруха, грязь, скандалы и полный упадок. А ведь рейтинги либералов и без уголовных разбирательств Дорина наводят тоску… Почему выбор пал на него? Гимпу вынес урок с провальных для него президентских выборов, когда многие советовали ему не выдвигать свою кандидатуру, но Михай Теодорович никого не послушал и набрал свои 2%. Ну а кому передать свое детище, как не Дорину – любимому племяннику? Сделал выводы, да поезд, как говорится, ушел.
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Ожидающее дно…
Кроме Киртоакэ на пост главы ЛП выдвигались кандидатуры экс-министра окружающей среды Валериу Мунтяну и депутата парламента Романа Боцана, однако они отдали свои голоса в поддержку племянника Гимпу. Впрочем, не все делегаты высказались за Киртоакэ. Нашлись девять человек, которые воздержались от голосования. Не это ли были посеяны очередные семена недоверия в рядах либералов? А ведь помнится, как с этого прохудившегося судна уже сбежали несколько депутатов, чей уход подкосил Гимпу. В любом случае, малочисленной команде молдавских либералов на борту хоть с Гимпу, хоть с Киртоакэ уже никак не пробиться в парламент. Им не на что рассчитывать на выборах, грядущих 24 февраля. Это подтверждают соцопросы, которые показывают, что у ЛП нет никаких шансов. И не поможет им уже ни такая смена руководства, ни даже чудо не спасет либеральный корабль от столкновения со дном…
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