18:30 02 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.23
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Студенты готовятся к экзаменам на скамейке в парке - Кишинев, центр.

Городские "страхи" и необычные легенды Кишинева времен СССР и позже

© Sputnik / Валерий Шустов
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Сергей Цуркану
105 0 0

Колумнист Sputnik Молдова систематизирует устный городской фольклор молдавской столицы разных временных периодов.

У каждого города свои герои. И свои легенды. Кишиневские городские легенды были частью советского городского фольклора, поэтому, скорее всего, то, что я помню, знакомо не только кишиневцам, а всем жителям территории бывшего Советского Союза. Хотя, не исключаю, что некоторые из кишиневских городских легенд уникальны. А помню я только то, что застал еще ребенком, в самом начале 80-х годов прошлого века. Итак…

Масонский дом в Кишиневе
© Sputnik / Николай Костыркин
Масонские тайны, или как "мировая закулиса" развернулась в Кишиневе

Некоторые городские байки были связаны с красным цветом — возможно это своеобразная дань государственному устройству СССР или попытка психологического переноса избытка и доминирования красного.

Красная пленка

Говорили, что существует специальная красная фотопленка, если сфотографировать человека (в первую очередь, конечно, подразумевался человек женского пола), то после проявки, человек на фотоотпечатке окажется без одежды. Школьники и взрослые говорили об этой пленке, как о чем-то реальном, некоторые ею даже "владели" и восхищались силой научной мысли.

Кишинев, дом по улице 31 августа 1989 года, 157
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Когда твой родной город сделали одним из худших в мире…

Красная ртуть

С этим словосочетанием я непрерывно сталкивался с начала перестроечных времен. Речь идет о некоей таинственной субстанции, скорее всего, военного назначения, в любом случае веществе секретном. Болтливые школьники и студенты утверждали, что вот-вот провернут некую сделку с "красной ртутью" и обогатятся. Это мистическое вещество продавали, меняли на золото, оставляли в залог.

Правда я так никогда и не увидел "красную ртуть". Даже в небольшом количестве. И видимо не только я. Хотя… вот что сообщает всезнающая Википедия: в 2004 году в Испании один из лидеров "Аль-Каиды" сообщил, что у него есть несколько карманных ядерных бомб на основе красной ртути. Но данная информация оказалась фикцией.

Мазаракиевская церковь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Загадка Мазаракиевского холма

Три самых знаменитых места в Кишиневе, где живут привидения >>>

Впрочем, ртуть не зря считалась алхимиками магическим металлом. Таким же она являлась для советского человека. Если залить ртуть в трубку балконной антенны, то телевизор, принимающий два, а максимум три "интересных" советских телеканала, начнет показывать сотни и тысячи заокеанских. В том числе, конечно же, можно будет увидеть боевики, фильмы ужасов и фильмы для взрослых. Разумеется, в любом многоквартирном доме жил умелец, который "себе такое сделал".

Легенды, связанные с детьми

О том, что цыгане якобы воруют детей, не знает только тот, кого цыгане в детстве украли. В своем же детстве я мечтал встретить ребенка, украденного цыганами. Но так и не встретил. Страшные, массовые и трагические случаи с детьми — это один из самых сильных, инстинктивных страхов и легенд, возникших еще в доисторические времена. Вспомним гамельнского крысолова, который в средневековой легенде увел детей из города. Вспомним Кровавый навет.

Пушкинские места. Музей-заповедник А.С. Пушкина в усадьбе Вязёмы
© Sputnik / Сергей Пятаков
Как Пушкин переживал кишиневские землетрясения

Вспомним Стругацких с их знаменитым романом "Гадкие лебеди". Суть страха проста и понятна — кто-то делает что-то плохое с нашими детьми. Кстати, нынешняя истерика, связанная с так называемыми "группами смерти" — не более чем одна из вариаций старых страхов, баек и вымыслов. Где-то тут и легенда о "дне рождении Гитлера" — в советское время говорили, что в конце апреля, некие законспирированные фашисты убивают детей в соответствии с лозунгом "90 (95, 100 и так далее) лет Гитлеру — 90 смертей. Легенда долгоиграющая, но уж больно детская.

Забытый Кишинев: призраки старых зданий >>>

Чужаки и иностранцы

У меня есть знакомый, мой ровесник, который и сейчас говорит, что в детстве нашел бумажный пакетик из которого выползли насекомые. "Американцы с самолетов сбрасывали", — объяснял он. Переубеждать в таком случае сложно. Кроме того, говорили, что иностранцы, в том числе студенты из дружественных на тот момент стран, разбрасывали в городе отравленные "жвачки". Видимо из соображений "чистого зла".

Памятник Штефану Великому в Кишиневе, межвоенный период
© Photo: blog.oldchisinau.com
Памятник-путешественник: куда теперь поставят Штефана

Апофеоз ксенофобских страхов — история о том, как африканец студент полоскал в общем стакане у автомата с газировкой половые органы. Странно, что подобные истории воспринимались некоторыми всерьез. Хотя не так уж и странно — и сейчас многие верят не менее чудным и нелепым сплетням.

Топ-5 самых зловещих мест и явлений Кишинева >>>

Продукты питания

Колбасу, как известно, и сейчас, и 30 лет назад делали якобы из "туалетной бумаги". В бочках с квасом обитали черви (разных видов, причем), в купленном на базаре беляше нашли человеческий ноготь, в сметане — мертвую мышь, а в разливное пиво добавляли димедрол — чтобы клиенты быстрее пьянели и больше покупали. Интересно, как мы все выжили и до сих пор живем после таких гастрономических "издевательств" и экспериментов?

Памятник Александру Первому в Кишиневе
© Photo: http://oldchisinau.com
Памятник Александру Первому в Кишиневе - символ свободы

Знаменитости

Сплетни и слухи про знаменитостей в настоящее время уже не городские легенды, а способ работы и существования многих СМИ. А когда-то было по-другому. Пугачева упала прямо на сцене в пьяном виде — это был цикличный слух, повторяющийся десятилетиями, вполне объяснимый существованием армии не только фанатов, но и завистников певицы. Но я помню, как минимум две идиотские легенды, которые и сейчас мне кажутся необъяснимыми. Валентина Леонтьева, ведущая передачи "В гостях у сказки" оказалась агентом ЦРУ, арестована и ждет решения КГБ о своей судьбе. Аркадий Райкин переправил с покойной мамой в Израиль золото и бриллианты. В гробу.

Неизвестный Кишинев: немецкий блиндаж на Телецентре >>>

Иначе, как маразмом за гранью разума эти истории не назовешь. Возможно поэтому они оказались живучими — чем чудовищней ложь, тем быстрее в нее поверят, говорил один из специалистов по дезинформации. Тут, видимо, именно этот случай.

Статуя Меркурия на крыше Органного зала в Кишиневе
© Photo: http://locals.md
Кишиневский Меркурий - в поисках утраченного благословения

Современные городские легенды, увы, ничто в сравнении с тем, что было раньше. Открытые границы и Интернет сделали свое дело — прогресс коснулся и "темной стороны" общественного сознания. Легенды остались правда другие — сейчас наши люди продолжают верить в то, что мы со дня на день окажемся в Евросоюзе, а кто-то верит, что Советский Союз будет "отреставрирован", откроются колхозы, коммунальные услуги будут стоить "копейки" и проблемы с потенцией волшебным образом исчезнут. Да, и отношение к чужакам, увы, сильных изменений не претерпело — другие, не такие, как мы, многими и сейчас воспринимаются агрессорами, насильниками и разрушителями привычной жизни. Хотя это, скорее всего, часть человеческой природы…

Здание XIX века на улице Букурешть — забыть нельзя отреставрировать >>>

Жаль только, что настоящих городских легенд в привычном смысле этого слова — пускай и дурацких, и откровенно безумных — сейчас в Кишиневе практически нет. То ли времени у людей не хватает, то ли горожане уже "не те". Буду рад узнать, что я ошибаюсь, поэтому читатели могут выслать современные и "не первой свежести" городские байки на электронный адрес Sputnik Молдова moldova@sputnik.md

Ведь без легенд город не совсем и город.

Теги:
легенды, Кишинев, Молдова, культура
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Князь Монако Ренье с женой Грейс Келли
Харизма, мудрость, красота: самые влиятельные первые леди в истории
Путин рассказал о беседе с Трампом на G20
Путин расскрыл содержание разговора с лидером США на G20
Календарь 2019
Календарь выходных дней в 2019 году в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться