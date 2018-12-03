Город бродячих хищников – 100 строк о наболевшем

Колумнист Sputnik - о том, насколько насущна в Кишиневе проблема бродячих собак, и как ее можно решить.

Проблема бродячих собак в Кишиневе в понедельник снова стала одной из самых обсуждаемых.

Сегодня все началось с описанного в соцсетях случая о нападении стаи агрессивных четвероногих на жительницу столицы. По контексту развернувшегося в Сети диалога стало понятно, что подобные ситуации у женщины не впервые, так как ей часто перед выходом во двор приходится брать с собой палку, чтобы отгонять местных дворняг.

У проблемы бродячих собак в Кишиневе – две стороны. Первую озвучивают повсеместно – постоянное увеличение поголовья дворняг за счет их слабо контролируемого размножения. Нередки случаи, когда люди уезжают за рубеж и бросают питомцев на произвол судьбы, оставляя их на улице. А спорадические потуги местных властей привлечь средства на стерилизацию бездомных животных при нынешнем положении вещей обречены на провал, равно как и любое другое благое начинание в нашем городе.

О второй стороне проблемы говорят кишиневцы, у которых уровень социальной активности хоть где-то превысил нулевую отметку. Здесь точка зрения другая – бездомных животных надо брать домой, на худой конец – подкармливать, особенно зимой, которая уже вступила в свои права, лишь обостряя озвучиваемую дилемму.

Такие граждане выступают категорически против уничтожения бездомных собак, чем так славен "некрополь" на окраине Чекан. Мэрия уже взялась за это учреждение и даже временно отстранила от должности его директора, прославившегося в конце прошлого года доведенным до драки конфликтом с защитником животных.

Вроде бы проблема ясна, и даже видно направление ее решения. Мэрия должна:

– жестко пресекать попытки отравления бродячих собак;

– найти источники постоянного финансирования стерилизации этих животных;

– обеспечить работу нескольких государственных приютов;

– и, конечно же, платить достойные оклады работникам прежних и вновь образованных структур по надзору и уходу за бродячими животными.

Когда все это претворится в жизнь, - вопрос открытый, да и не чают горожане увидеть реализацию этих начинаний, понимая, с кем они имеют дело. Сил же общественных организаций, далеких в большинстве своем от зарубежных грантов, явно недостаточно.

Но вот что говорят кишиневцы – буквально один пример. В районе новостроев на улице Мелестиу, что между Долиной роз и улицей Чуфля, есть огромный овраг, давно поросший деревьями и кустарником, огороженный металлической сеткой. Из окон находящихся на расстоянии вытянутой руки жилых домов можно наблюдать, как, едва стемнеет, ограду перепрыгивает стая крупных бродячих собак и устремляется к мусорным контейнерам, бросается под колеса проезжающих автомобилей… кидается на людей. Местные жители один за другим регистрируют у себя пистолеты. На всякий случай. Потому что этих бездомных животных, представляющих, по словам очевидцев, реальную опасность, никто не хочет приручать, подкармливать и, уж тем более, брать к себе домой. Их хотят отстреливать, не дожидаясь, пока работники коммунальных служб полезут на территорию пустыря с сетями и баграми.

В общем, все это не шутки - по большому счету, могут погибнуть как животные, так и люди. Поэтому что-то делать надо. Но - что?..

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