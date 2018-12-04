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Аэропорт, архивное фото.

Бегство взрослых и безработная молодежь - в чем причина?

CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
Колумнисты
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Георгий Папук
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Колумнист Sputnik рассуждает о том, почему некоторые молодые люди напрочь отказываются работать, учиться и вообще ничем не хотят заниматься.

Кто не мечтает о хорошей беззаботной жизни, где человек живет в достатке и ни в чем не нуждается?! В основном, этого хотят подростки, у кого-то это пробуждает желание работать, у кого-то нет, или же подростки учатся в университете и прикрываются тем, что у них, якобы, нет времени работать из-за занятости в вузе. Различные отговорки. У наших родителей как-то получалось совмещать работу и учебу, но на сегодняшний день ситуация изменилась. Естественно, не по желанию старших.

Трибуны стадиона, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Теперь большое количество молодых людей 18-25 лет хотят зарабатывать, но не хотят трудиться столь же много, как трудились наши мамы и папы за копейки, начиная постепенно, - с самого начала.  

Что же происходит с нынешней молодежью и как с этим бороться?>>>     

Сегодня молодежь хочет сразу на высокую должность с большой зарплатой, не имея никакого опыта работы. Или же вовсе не хотят "служить боссу", а иметь собственный бизнес. Начать что-то новое или, как выражаются они сами, - "старт-ап". Ведь нынешнее поколение - это поколение развитое, готовое к переменам. Они умные и имеют много новых идей в разных областях, стараются развиваться, и у большинства это получается. И есть много известных личностей, которые в свое время тоже начали что-то новое и прославились.

Например, Марк Цукерберг, в 2004 году, находясь в возрасте 20-ти лет, с помощью своих коллег, создал социальную сеть "Facebook" , и оказался самым молодым миллиардером в США. Также в свое время Бил Гейтс стал основателем компаний Microsoft, а потом и самым богатым человеком в мире. И если у кого-то получилось, почему не смогут другие?

Флажки Facebook, архивное фото
© REUTERS / Philippe Wojazer
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Но вернемся к нашей теме. На сегодняшний день существует и другая сторона, - некоторые молодые люди напрочь отказываются работать, учиться, живут исключительно на шее у своих родителей и не хотят ничем заниматься. К сожалению, в Молдове количество таких молодых людей составляет 27,8 процентов, что гораздо выше, чем у наших соседей. Это вина не детей, а родителей, которые позволили своему ребенку понять, что мама и папа всегда будут работать на них. Подросток не испытывает желания зарабатывать, потому что его так воспитали, ему всегда все преподносили, чего бы он не захотел, и никогда не рассказывали, каким трудом зарабатываются деньги. Молодые ребята не должны жить в "розовом мире", они должны понимать, что нужно много трудиться для достижения каких-либо целей.          

Безработица в Молдове в 2018 году - будем падать или поползем вверх>>>

В наши дни у детей нет той свободы, что была у нас когда-то, потому что родители слишком сильно берегут свое чадо. Подростки должны учиться на своих, либо чужих ошибках.

Трудовые мигранты
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Он вышел на улицу, упал, ему больно, и в следующий раз он будет идти аккуратнее, потому что знает: может все случиться, если он будет невнимателен, и так было всегда. Всем людям свойственно ошибаться, и они учатся делать все правильно: и чем больше ошибок, тем больше знаний накапливает человек, если он правильно мыслит. Но это не значит, что надо делать эти ошибки систематически. Как говорят мудрецы, "Великие учатся на чужих ошибках, а тот, кто не хочет, - спотыкается на бесконечных своих".

Но не стоит забывать, что далеко не всегда в безработице молодежи виноваты сами молодые люди. Как показывает статистика, более одного миллиона жителей в возрасте от 18 до 40 лет проживают и работают за пределами нашей страны. А это основная рабочая сила, которую мы теряем. Спрашивается, из-за чего? А это происходит вследствие того, что у нас в Молдове средняя заработная плата составляет немногим более 5000 леев, что во много раз меньше, чем в других европейских странах. И действительно, как человек, имея такую маленькую заработную плату, должен прокормить свою семью, если почти 50 процентов идет на налоги и коммунальные услуги. Люди не будут уезжать, если им за работу будут достойно платить.

Мирча Греку, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Следовательно, если у людей будет возможность зарабатывать, никто не будет уезжать, - дети не останутся без родителей, и население не сократится. 

Но если у нас такая ситуация в стране, то как ее изменить? А никак! Нам остается только ждать. Но сколько мы еще продержимся, и когда у нас наладится обстановка, связанная с бегством из страны, остается вопросом.

Социолог: в Молдове процветает латентная безработица>>>

Но для того у Молдовы и есть молодые, которые любят свою Родину, и также в нее верят все их старшие родственники, понимая и свою вину перед детьми. Если отец и мать уезжают из страны, то тоже не из-за сладкой жизни, - им надо прокормить не только своих детей, но и пожилых родителей. А вот молодые не думают об этом, в чем и заключается их беда и горе. Бросая их из-за желания "посмотреть мир", они теряют своих близких. Такие детки никогда не найдут себе настоящую дорогу к счастью. Обсуждать все это - не ново, но когда мы возьмемся за воспитание этих прожигателей жизни?! В этом и заключается вопрос сегодняшнего дня.

Сахарный диабет, архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
Дети тоже плачут: врачи и пациенты Центра матери и ребенка нуждаются в помощи

Кажется все, что здесь написано, понимают наши граждане. Почему это не становится кредом общества? Автор полагает, что такая ситуация почему-то не входит в менталитет нынешнего социума. Почему? Да потому, что настала пора, когда нравственность, культура, понятия о природе жизни и картина мира начинают искажаться, и никто не хочет этим заниматься. Одни хотят уехать, другие - ничего не хотят. Когда слово Родина и чувства к ней станут необходимыми, тогда принципы жизни изменятся.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
проблемы, Молдова, Молодежь
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