Малолетние рабы в Молдове – 100 строк о наболевшем

Колумнист Sputnik демонстрирует недавний пример привлечения несовершеннолетних лиц к труду - все произошло в Кишиневе на незаконной строительной площадке.

Молдову не зря называют "страной чудес". Здесь неожиданно оживают герои любимых с детства литературных произведений.

Печальные аллегории

И чем хуже живет страна, тем больше "чудесных" явлений здесь происходит. Вот, например, идете вы по улице, и вдруг на пути возникает стайка настоящих "детей Парижа" из знаменитой эпопеи Гюго. Эти дети и подростки, оставленные без присмотра почти навсегда, – не по своей воле! – перебравшимися за границу родителями, так и норовят что-то стащить у зазевавшихся прохожих.

А если "без протокола" посетить в районах несколько предприятий средней руки, то там можно встретить страждущих оливеров твистов – абсолютно таких, как описал Диккенс, забытых, брошенных всеми, жалких, старающихся трудиться из последних сил как можно усерднее, чтобы получить заветную похлебку.

Призвать в свидетели закон

Детский труд – одна из самых тяжело решаемых проблем в Молдове. Во многих случаях несовершеннолетние работают у тех, кому… должны их родители. Дети трудятся в ненадлежащих условиях с нарушением трудовых норм и даже по принуждению своих мам, пап или других членов семьи. Все это, кстати, наказывается трехлетним тюремным сроком или штрафом согласно статье 118 Уголовного кодекса Республики Молдова.

© Sputnik / Владимир Федоренко Судьи приняли решение в отношении бывшего владельца детсада в Кишиневе

Общемировая картина

В многочисленных докладах Международной организации труда отмечается, что возраст подавляющего числа детей, которые оказываются жертвами торговцев "живым товаром", составляет 15-18 лет. Мальчиков заманивают для дальнейшей эксплуатации на сельскохозяйственных работах, для попрошайничества, торговли поддельным золотом, а девочек – как для перечисленных выше видов деятельности, так и для сексуальной эксплуатации.

Одна треть из 145 детей школьного возраста, опрошенных в ходе кампаний, организованных МОТ и посвященных детскому труду в сельских местностях, утверждала, что родители заставляют их работать. Двое из трех детей заявляли, что их наказывают, если они не работают или же выполняют труд на ненадлежащем уровне.

Профсоюзы поднимают вопрос

Еще в середине 2018 года в Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы заявляли о необходимости ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, который будет способствовать предотвращению нарушений прав детей в стране.

© Sputnik / Ilya Pitalev Ломовые лошади - женщины в селах Молдовы стали группой риска

Ратификация этого протокола рекомендована Комитетом Организации Объединенных Наций по правам ребенка, а также Советом по правам человека. Эти рекомендации были адресованы правительству Республики Молдова.

Профсоюзы Молдовы всегда поощряли и поощряют только безопасные условия труда для всех работников и ставят цель положить конец всем формам принудительной работы несовершеннолетних к 2025 году.

Недавний случай

Всю эту и без того изрядно тяжелую ситуацию дополняют недавние примеры из жизни Кишинева. Пройдя по ссылке (здесь видео публиковаться не будет из-за содержащейся в нем ненормативной лексики), вы можете найти записи, где показано, как 12 ноября 2018 года группу подростков привлекло к трудовой деятельности одно из кишиневских охранных предприятий для незаконной установки строительного забора. Эти несовершеннолетние, очевидно, по распоряжению "работодателей", также препятствовали местным жителям, из дома на Димо, 7/3 находиться в публичном месте – выталкивали граждан с огораживаемой в тот момент территории.

Видео, где нет нецензурной лексики, приводим здесь:

В связи с этими фактами мы решили направить запрос в Государственную инспекцию труда с просьбой разобраться в инциденте и сообщить редакции об итогах расследования.

© Sputnik / Николай Костыркин Запрос от Sputnik Молдова в Государственную инспекцию труда

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