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Доллары США, архивное фото.

Конец "зеленому": кого пригласили на поминки по доллару

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Колумнисты
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Иван Данилов
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Европейский план дедолларизации и повышения глобальной роли евро явно писали не политики, а финансисты-практики.

Наблюдая за информационной войной, которую американская пропагандистская машина ведет против любых попыток бросить вызов гегемонии американского доллара, нельзя не заметить одну фундаментальную разницу между Россией и Евросоюзом: если российский план дедолларизации с грифом "для служебного пользования" до сих пор остается тайной, то европейский план дедолларизации (включая техническое приложение к нему) проамериканские европейские чиновники "слили" агентству Блумберг еще за неделю до его окончательного принятия. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Иван Данилов. 

Ситуация для Евросоюза, конечно, унизительная, но если этот план все-таки удастся реализовать, то США уже ничем не поможет наличие в европейском руководстве довольно значительного количества симпатизантов "дяди Сэма". Даже если сделать скидку на ставшую легендарной неповоротливость европейской бюрократической машины, пусть и очень неспешная реализация схемы борьбы с долларом, которая описана в стратегических документах Еврокомиссии, просто уничтожит нефтедолларовую систему в ее нынешнем виде.

Архивное фото
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Примечательный момент плана Еврокомиссии заключается в том, что без России план не сработает, а значит, Парижу и Берлину наверняка придется слегка придушить свои собственные антироссийские порывы, ибо им нужно будет сотрудничество Москвы в жизненно важном вопросе.

Возможно, в его составлении участвовал лично председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, у которого есть колоссальный опыт руководства успешным европейским офшором — герцогством Люксембург и который хорошо понимает, где находятся болевые точки долларовой системы.

Главный пункт программы: европейский импорт энергоносителей должен оплачиваться не в долларах, а в евро. Это необходимо для того, чтобы защититься от санкций, и тут не нужно гадать на тему того, от чьих санкций собираются защищаться руководители Евросоюза. "Цена энергетического вопроса" — примерно 341 миллиард долларов в год, именно столько стоит годовой импорт энергоносителей в ЕС.

Доллар
CC0 / Pixabay / frycyk01
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Более того, сам вопрос дедолларизации оформлен в документе как вопрос восстановления "европейского суверенитета" — и это несмотря на то, что всем известно, насколько болезненно Вашингтон реагирует на такую риторику. "Недавние вызовы международной системе правил и торговли являются звонком для пробуждения в плане экономического и монетарного суверенитета Европейского союза", — утверждают авторы стратегии Евросоюза. 

Проблема в том, что в памяти мирового сообщества еще свежи трагические биографии двух политиков, которые тоже пытались вытащить свои страны из нефтедолларовой системы и вернуть им "экономический и монетарный суверенитет", — это Муаммар Каддафи и Саддам Хуссейн. Конечно, американцы вряд ли (по крайней мере, сейчас) будут устраивать бомбардировки Парижа или Берлина, но вот организовать небольшой путч или цветную революцию — почему нет?

Так как европейский план борьбы с долларом составлен именно финансистами, а не политиками, то в нем особое внимание уделяется именно рыночной инфраструктуре, которая нужна для его реализации, что становится особенно актуальным в условиях Brexit, так как вместе в Великобританией от Евросоюза отваливается главный финансовый центр Европы.

Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По большому счету предложение стратегов Еврокомиссии сводится к тому, что нужно срочно создать свой аналог лондонского финансового центра буквально "из подручных материалов" и настроить его на обслуживание будущего "нефтеевро". Для этого потребуется запуск собственной биржевой площадки для торгов нефтью (сейчас в континентальной части Евросоюза таковой просто не существует, ибо почти вся финансовая инфраструктура обслуживания европейского энергетического импорта находится в Лондоне), создание своего "опорного" фьючерсного контракта на нефть, который будет торговаться в евро, комфортных условий для хеджирования валютных рисков и рисков процентных процентных ставок в евро, а также выстраивание некой "полностью интегрированной" системы платежей, включающей в себя электронные платежи и платежи по банковским картам, с целью обеспечения полной операционной независимости европейской финансовой системы.

Несложно заметить, что, по сути, Евросоюз готовится примерно к тем же санкциям, под которыми сейчас находится и к которым готовится российская финансовая система.

Европейцы пытаются создать свой "аналог SWIFT" (притом что SWIFT — это формально европейская организация, по большому счету ее контролируют США), а также свой аналог "МИР" (возможно, только на уровне процессинга транзакций, а не нового бренда банковских карт), стараются подготовить свою банковскую систему к перекрытию долларового финансирования и доступа к долларовой системе. Если переводить эти финансовые действия на язык дипломатии и военного дела, то это примерно то же, что приказать послам ЕС в США паковать чемоданы и одновременно привести в боевую готовность ПВО на атлантических берегах. Понятно, что все вышеизложенные меры из стратегического плана Еврокомиссии невозможно реализовать быстро, но сам факт их принятия указывает на то, что трансатлантический конфликт будет только углубляться и что верхушка Евросоюза настраивается на долгую и очень серьезную конфронтацию с США.

Нельзя не отметить, что весь европейский план не может сработать без содействия России, которая является ключевым поставщиком энергоносителей в Евросоюз. Брюссельским мечтателям о восстановлении европейского суверенитета крупно повезло в том смысле, что, как справедливо заметил Владимир Путин, "у нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас".

Дмитрий Голубовский, архивное фото.
© Photo : Фото из личного архива Дмитрия Голубовского
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Это создает условия для того, чтобы российский экспорт энергоносителей перешел на расчеты в европейской валюте: российские нефтегазовые компании уже требуют от западных партнеров изменения валюты долгосрочных контрактов. С учетом того, что для американской экономики и финансовой системы сокращение "долларовой зоны" является в самом прямом смысле экзистенциальной угрозой, стоит ожидать резких ответных действий США. Америка будет стремиться демонстративно наказать тех, кто пытается лишить Вашингтон "непомерной привилегии" (exorbitant privilege, по выражению американских же экономистов), то есть "исключительных экономических преимуществ, которые получает страна — эмитент резервной валюты в глобальной экономике".

Как ни странно, именно эта американская реакция будет способствовать улучшению отношений между ЕС и Россией, несмотря на все существующие противоречия. Ничто так не сближает, как общая проблема в виде взбешенного "дяди Сэма", который будет требовать, чтобы мировую гегемонию доллара оставили в покое.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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