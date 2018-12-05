Как россияне относятся к странам СНГ: что показал опрос

В начале декабря ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей России относительно стран СНГ. Россиянам предлагалось ответить, какая из стран является самой успешной, самым надежным партнером России, лучше всего обеспечивает права русскоязычных, а также лидер какой страны вызывает у граждан РФ наибольшее доверие. По каждому пункту разрешено было выбрать до трех стран.

Батька всех обошел

Фаворит оказался, в общем-то, предсказуемым, пишет колумнист Геворг Мирзаян в колонке на Sputnik Беларусь.

Из тех стран, которые сейчас официально позиционируются как ближайшие союзники России в регионе (Беларусь, Казахстан и Армения), самые лучшие показатели были у Беларуси, причем не только в абсолютных цифрах, но и в динамике.

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Если в 2010 году РБ как самую стабильную и успешную страну СНГ позиционировали лишь 31% россиян, то в 2018-м – уже 68%(!).

По параметру "самый надежный партнер" показатели выросли с 23% до 60%, "обеспечение прав русскоязычного населения" – с 23% до 66%, а доверие к Александру Лукашенко выросло с 16% в 2010 году аж до 65% в 2018-м.

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Казалось бы, цифры должны удивлять – между Москвой и Минском регулярно возникают различного рода конфликты, и в их ходе президент РБ иногда не стесняется в выражениях относительно поведения "российских братьев". Да и истории с "белорусскими креветками" тоже, казалось бы, не должны способствовать росту рейтинга Лукашенко в России.

Однако такие цифры вполне объяснимы. Наличие реальных, а также гипертрофированных отдельными российскими и белорусскими активистами проблем в отношениях не мешает россиянам трезво оценивать внешнюю и внутреннюю политику президента РБ в нынешний "штормовой" сезон международных отношений.

Да, он диверсифицирует свои контакты, да, он ограждает свой суверенитет, в том числе и от Москвы. Однако при этом Александр Лукашенко ни разу не дал усомниться в том, что отношения с Россией для него являются приоритетом: как он сам говорил, "если что – встану спина к спине".

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Русскоязычных в Беларуси не просто не обижают – страна (включая президента) сама является русскоязычной. И, наконец, Лукашенко ни разу не дал усомниться в том, что он способен (пусть даже в ручном режиме) вести свой 9,5-миллионный корабль "Беларусь" сквозь шторма в гавань стабильности и экономического развития. К белорусскому экономическому укладу, безусловно, есть вопросы, однако свою эффективность он доказал.

Вежливые и громкие

На втором месте оказался Казахстан – и тоже с положительной динамикой за девять лет, пусть и не такой впечатляющей, как у Беларуси.

"Стабильность и успешность" выросла с 34% до 52%, "надежность" – с 37% до 47%, "защита русскоязычных" – с 21% до 31%, а доверие к лидеру – с 32% до 49%.

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Как и в случае с Лукашенко, Нурсултан Назарбаев ни разу не дал повода усомниться в том, что он уважает российские интересы и свои обязательства в рамках Евразийского союза и ОДКБ. И это несмотря на то, что отдельные активисты и политики позиционируют историю с переводом казахского языка на латиницу как переориентацию Казахстана на сотрудничество с Западом.

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А более низкий рост относительно Беларуси объясняется, прежде всего, высокой начальной базой в 2010 году. В отличие от Лукашенко, Назарбаев ни тогда, ни сейчас не решает свои вопросы с Москвой через медийные разборки и вообще старается не попадать в различного рода медиаистории. Ведет себя крайне вежливо и обходительно.

Что же касается Армении, то здесь результаты гораздо скромнее – в районе 5-14%, что является более чем грустным показателем для члена ОДКБ и Евразийского союза, оплота России на Южном Кавказе. Причем в силу специфики государства его показатели нужно рассматривать в паре с Азербайджаном – и тогда ситуация для Армении становится еще более печальной.

Баку уступает Еревану по надежности (9% против 13%), а также защите русскоязычных (5% против 12%), однако обходит Ереван по показателю стабильности и успешности (16% против 14%), а также доверия к лидеру (14% против 8%). Не просто печальные, но и опасные для Армении показатели, особенно с учетом критической важности отношений с Россией для этой страны.

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Кто-то, конечно, станет объяснять эти результаты "кавказофобией" россиян, а также азербайджанским лоббизмом – однако эти факторы (безусловно, имеющие место) не являются определяющими.

К большому сожалению, все эти годы армянские власти не предпринимали особых усилий для того, чтобы повышать имидж своей страны в российском медиаполе.

Вместо этого россияне в основном слышали от Еревана безосновательные претензии относительно высокой зависимости Армении от России, а также высокого уровня отношений между Москвой и Баку. Естественно, такого рода заявления вызывали раздражение – и, собственно, результат налицо.

Отстающие

Что же касается лидеров по негативу, то здесь ситуация гораздо более предсказуема. Да, очень неприятно, что союзник России по ОДКБ и Евразийскому союзу – Кыргызстан – находится ближе к концу списка предпочтений и его показатели ни по одному из четырех пунктов не поднимаются выше 5%. Однако этот результат предсказуем на фоне негативной подачи новостей, связанных с этой страной (преступления мигрантов в России, зависимость экономики страны от контрабанды из Китая и т.п.). Этими же факторами объясняется и крайне низкое место Таджикистана.

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Узбекистан среди всех стран Средней Азии (кроме, конечно же, Казахстана) находится на самых высоких позициях благодаря узнаваемости и новостям о либерально-экономических реформах этой страны, но и это лишь 6-10%.

Лидер антирейтинга – Украина: 2% доверия, что вполне объяснимо. Говорить в нынешней ситуации о какой-то возможности повышения имиджа этой страны в глазах россиян не приходится – в отличие от той же Грузии.

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Тбилиси воевал с Москвой в 2008-м, точно так же стремится в НАТО и ЕС, претендует на Абхазию и Южную Осетию – однако почти 12% россиян считают Грузию стабильным и надежным государством, а целых 6% относят ее к числу "надежных партнеров России".

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