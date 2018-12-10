Выстрел в спину "афганцам" Молдовы – 100 строк о наболевшем

Ни для кого не секрет, что в Молдове есть те, кто способен предать обструкции абсолютно все, в том числе и нашу общую, народную память.

"Законный вандализм"

Например, с начала этого года и до сих пор не найдены виновные в двух актах осквернения мемориала Великой Отечественной войны близ Леушен. И это несмотря на то, что во втором случае вандалы сами публично представились, оказавшись членами молодежного крыла партии, возглавляемой унионистом Анатолом Шалару. Никто так и не был, и, судя по всему, не будет привлечен к ответственности, несмотря на то, что речь идет об акте надругательства над объектом исторического и культурного значения.

Равнение на киоск!

На фоне подобной реакции абсолютно не удивила установка торгового киоска в Комрате – аккурат лицом к лицу с памятником героям Афганистана. Можно попытаться прикрыться любой бумажкой, свидетельствующей о якобы законности этого новшества в самом центре столицы гагаузской автономии, но подобным способом вряд ли удастся скрыть все то негодование, коим обуреваемы жители этого города. Для ветеранов Афганистана с юга Молдовы этот киоск – попрание самой истории страны!

Потому что именно Комрат – место, где еще в 90-х воздвигли едва ли не самый первый памятник героизму советских солдат в Афгане. В этом городе по крупицам собирали средства, чтобы построить также и часовню в память о тех, кто не вернулся "из-за реки". Именно в Гагаузии – одно из самых сплоченных и в хорошем смысле слова креативных региональных подразделений Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова. В автономии постоянно проводят спортивные состязания в память о погибших товарищах по оружию, неустанно заботятся об их семьях.

Остается надежда на то, что высшее руководство гагаузской автономии своевременно отреагирует на эту проблему, приняв решение в пользу граждан, а не финансово заинтересованной стороны.

На траве – дрова

Что говорить, когда в самом Кишиневе, часто забывают о том, насколько бережно следует относиться к мемориалам и памятным местам. Очень много вопросов вызвал факт спила десятков деревьев на территории столичного мемориала погибшим в Афганистане "Сыновьям Родины – вечная память", что на улице Мирона Костина. Конечно, это несколько иная проблема, нежели акт вандализма или загромождение сакральной территории киосками. Но, тем не менее, речь идет об объекте всеобщего глубокого и искреннего почитания, поэтому внимание к нему необходимо проявлять гораздо больше.

Автор этих строк выложил в соцсетях видео, где дал факту спила десятков кленов личную, возможно, далекую от объективности оценку.

В ответ на это претор Рышкановки Николай Балаур тоже выступил с видеообращением в интернете, заявив, что спиленные деревья полностью пришли в негодность, и их ликвидировали с учетом всех норм и правил.

"Если писан, то не читан…"

Мне пришлось обращаться за мнением к независимым экспертам, одним из которых стал эколог Дмитрий Арион. Он сообщил, что, судя по пням, оставшимся на месте спила, деревья были поражены грибковым заболеванием. Опыт моего собеседника подсказывает, что такие недуги у растений можно своевременно лечить – было бы желание. Видимо, как минимум, с начала 2000-х, – когда территорию сквера на улице Мирона Костина реорганизовывали для создания мемориала, – и до сей поры ни у кого такого желания не оказалось.

© Sputnik / Miroslav Rotari "Афганцы" отметили в Кишиневе 38-ю годовщину ввода войск в Афганистан 16

Неясен и вопрос с соблюдением предусмотренных законодательством норм по охране окружающей среды – ни мэрия Кишинева, ни претура Рышкановки, ни Ассоциация зеленого хозяйства, несмотря на неоднозначную реакцию горожан, до сих пор не предали огласке документы, которыми руководствовались при спиле деревьев. А их, по закону, должно быть немало, утверждает эколог.

Более подробно с точкой зрения Дмитрия Ариона по этому вопросу вы можете ознакомиться здесь >>>

Вопреки центральным властям

Остается добавить, что действия, которые большинство граждан вполне справедливо могут считать нападками на память о героизме наших соотечественников, происходят накануне 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Этот день, 15 февраля 2019 года, будет широко отмечаться в Молдове как День памяти погибших в Афганистане. И вот сейчас, когда правительство утвердило план мероприятий к торжественной дате, а парламент принял решение об учреждении юбилейной медали для воинов-интернационалистов нашей страны, некоторые чиновники на местах позволяют, как минимум, попустительски относиться к святыням ветеранов Афгана и их родных?!

Неудобные вопросы

Но уж коль скоро инициаторы подобных инсинуаций руководствуются буквой закона, – что, кстати, под вопросом, то ответить можно тем же. Например, направить:

– в муниципальный совет Комрата запрос о юридическом лице, установившем киоск, а также о степени законности принятия подобного решения на местном уровне;

– в муниципальный совет Кишинева, претуру Рышкановки и Ассоциацию зеленого хозяйства запрос о том, какими документами руководствовались при спиле деревьев на территории мемориала "Сыновьям Родины – вечная память", и есть ли официальное заключение специалистов по этому вопросу?

На фоне этих происшествий приходится признать – мы, жители Молдовы, привыкли уже ко всему. В том числе и к собственному бесчестью, бремя которого становится все тяжелее с каждым новым плевком в нашу общую память. Наверное, мы очень зря ко всему этому привыкали. Ибо, если наша реакция на эти происшествия не вышла за рамки социальных сетей, то, видать, разница между здравым смыслом и социальным сюрреализмом для нас теперь окончательно размыта.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.