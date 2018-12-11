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Кишиневцы против кишиневцев – 100 строк о наболевшем

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Николай Костыркин
Тема:
Сто строк о наболевшем (5)
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Колумнист Sputnik рассуждает о том, почему однобокие решения по инфраструктуре Кишинева априори обречены на провал.

Когда на столичном проспекте Штефана чел Маре городские власти по инициативе одной из общественных организаций принялись устанавливать столбики вдоль тротуаров, я, как и большинство коренных кишиневцев, несказанно обрадовался.

Эвакуация автомобиля, архивное фото.
© Sputnik / Андрей Рудаков
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Долой стихийные парковки

Причина столь позитивной реакции чрезвычайно проста – идея с этими заграждениями весьма благотворна для пешеходов, то есть для большинства местных жителей, ежечасно в дневное время суток передвигающихся по тротуарам. Теперь, подумал я вслед за тысячами кишиневцев, нам не нужно будет предаваться ходьбе с препятствиями, огибая многочисленные автомобили, припаркованные на законной пешеходной территории. Теперь, я был уверен, мы сможем хотя бы по центральной улице ходить, как в старые добрые времена, безо всякой опаски быть оглушенными сигналом авто, чей владелец так и норовит заехать на тротуар в надежде припарковаться на едва освободившемся клочке асфальта или плитки.

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Правда, когда позади первой сотни чугунных фигуристых столбиков наши местные авто-эквилибристы принялись-таки парковаться, я совсем не удивился. А, начав рассуждать с точки зрения автолюбителя, и вовсе пришел к совершенно альтернативным выводам.

Автомобили за заграждениями на проспекте Штефан чел Маре, Кишинев
© Photo: facebook/Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
Автомобили за заграждениями на проспекте Штефан чел Маре, Кишинев

Иной ракурс

Итак, я – водитель, у меня полно дел в центре города – отвезти детей в школу, жену и себя на работу, в обеденный перерыв поехать в магазин, после трудового дня забрать всех своих отовсюду, отвезти домой, может быть, отправиться на какую-нибудь встречу. Я привык ездить на машине, она де-факто способствует реализации моего права на труд, на отдых и так далее. Одним словом, автомобиль – легальное средство претворения в жизнь всего того, что даровала мне Конституция и Декларация прав человека. И тут – какие-то столбики! Да я сто лет здесь парковался и еще сто лет буду парковаться! Потому что так привык, но, в первую очередь, потому что мне больше негде парковаться, кроме как на тротуаре.

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Когда-то я оформил в лизинг этот минивен, потому что в него помещается вся моя семья, включая запланированных ее членов и даже тещу. За него, неуклонно стареющее корыто, я до сих пор еще должен выплачивать, потому что не миллионер, и денег на малую рассрочку попросту не хватает. Меня кто-то отговаривал это делать? Нет, потому что каждый вправе купить себе то, что не запрещено законом. Может быть, городские власти поднатужились и вывели на дороги втрое больше единиц общественного транспорта, грамотно распределив маршруты, чтобы простые смертные могли беспрепятственно попасть из пункта А в пункт Б? Конечно, нет, потому что у города нет денег.

Авария в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ну, вот тогда зачем на меня, простого автомобилиста, коих тысячи в Кишиневе, обижаться?! Обеспечьте моей семье и мне возможность без происшествий передвигаться по городу. Постройте, обустройте, восстановите в каждом столичном районе нужные нам школы, больницы, детсады, всевозможные госучреждения, чтобы не ездить с одной периферии на другую. Проложите объездные трассы, вернитесь к проекту канатной дороги и скоростного надземного метро. Оборудуйте, пусть и за символическую плату, парковочные места для всех на въезде в центр Кишинева, и можете перекрывать его для частного транспорта хоть до второго пришествия. Одним словом, решайте проблему комплексно, а не для галочки. Не надо сталкивать лбами одних горожан с другими, наблюдая над схваткой из окон своих кабинетов! И тогда моя машина будет преспокойно находиться в гараже или на стоянке до очередной поездки за город.

А столбики, что они есть, что их нет – без разницы. Только деньги зря потрачены. Потому что, по закону, на тротуаре должен быть проезд для спецмашин полиции и скорой помощи. Вот через него-то мы при необходимости и будем заезжать, чтобы припарковаться. Ну, поставите вы ограничительные знаки, ну заплатит кто-то штраф. Но круглосуточно, ведь, ДПС-ники там не дежурят!

Отец с сыном
CC BY-SA 2.0 / Andrés Nieto Porras / Nuevas aficiones
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Проблема не решается

Ежели вы, дорогие столичные власти и общественные организации, хотите нас, автомобилистов, в чем-то по закону ограничить, обратите тогда внимание на необходимость установки светофоров или, хотя бы, искусственных неровностей абсолютно перед всеми пешеходными переходами, расположенными близ детсадов, школ, колледжей, университетов.

Потому что, например, на Ботанике близ "зебры" на пути в лицей имени Василия Лупу, годами кряду ничего подобного не устанавливают, несмотря на многочисленные просьбы администрации школы и родителей учащихся. А автодвижение там в дневное время суток ой, какое непростое >>>

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Сто строк о наболевшем (5)

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Теги:
пешеходный переход, дети, школа, тротуар, Кишинев, дороги
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