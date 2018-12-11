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День вина в Кишиневе, архивное фото.

Дружба между людьми сложна, а еще сложнее - дружба государств

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Георгий Папук
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Дружба, - как много в этом слове: но существуют ли настоящие друзья, и как их найти?

Данный вопрос будет актуальным всегда. Для начала порассуждаем: кто такие друзья? -Те люди, которые за вами и в огонь, и в воду, они будут с вами в любой ситуации, всегда помогут вам, и независимо ни от чего останутся рядом. Но как найти такого друга?

"Долгим и упорным трудом",- скажете вы и будете правы.

Но каким таким "трудом"?

Таким, что вам придется вкладывать всю душу в этого человека, принимать его таким, какой он есть, и всегда быть рядом с ним, независимо ни от чего. Всегда высказывать другу свою точку зрения и обсуждать с ним все необдуманные поступки, которые совершались. Говорить ему, когда он не прав и приходить к верному решению вместе. Собственно, в этом должна присутствовать отдача, в противном случае - у вас пропадет желание что-либо делать.

Говорят, что, совершая добрые поступки, не жди ничего в ответ, но я с этим не соглашусь: когда вы что-то делаете, неосознанно ожидаете чего-то взамен, получая это, чувствуете удовлетворение и наслаждение от того, что у вас есть человек, который готов на все ради вас. 

Но существует и другая сторона. Есть люди, которых вы считали своими лучшими друзьями, но они оказались предателями, и в момент, когда вам необходима была помощь, оставили вас. С какой целью они так поступили, ради чего или ради кого,- это все неважно, просто вы должны понимать, что они не такие, какими казались, и, скрывая свое истинное лицо, втерлись в ваше доверие.

Аэропорт, архивное фото.
CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
Бегство взрослых и безработная молодежь - в чем причина?

В наши дни люди стали жестокими, озлобленными, недоверчивыми и часто лицемерными. Все это последствия множества событий, которые они наблюдали, и нет нужды судить их за это. И в том, что ваши ожидания не оправдались, нет их вины. 

С дружбой людей все понятно, но как же дружба на государственном уровне? Я могу с уверенностью сказать, что ситуация на государственном уровне такая же, как и у людей. Почему? Потому что странами тоже управляют люди, и интуитивно они поступают точно так же, как поступали бы в своей личной жизни, забывая, что государственные нужды важнее собственных. 

Все хотят зарабатывать, подниматься по карьерной лестнице вверх, и люди для этого делают все необходимое, не думая о последствиях. Но как у этих людей получается предавать, когда на кону стоят миллионы жизней других людей? Никому не понять. Те люди, которые могут променять свое государство на личные интересы, не думая о том, что случится с остальными гражданами, просто не имеют ни капли совести.

Ведь дружба стран так важна на сегодняшний день, когда бродит вероятность очередной войны, а люди, стоящие "наверху", не хотят заботиться о нас с вами, и делают все только для себя, изредка прикрываясь громкими лозунгами о том, что они якобы сделали все в пользу государства.

Ведь если бы все страны держались вместе, то, может, и не было бы никаких войн и бед.

Почему людей не заботит судьба других государств, где действительно плачевная ситуация?  Вот, например, страны Африки, где у людей засуха и нет питьевой воды, и они голодают. Таких людей заботит лишь их собственная жизнь, и их совершенно не волнует судьба остальных. Ведь если бы все объединились, то смогли бы помочь тем бедным людям, которые там проживают. Но никого это не заботит, люди только умеют обсуждать то, что творится за пределами их страны, но помогать другим никто не стремится, если это будет в убыток им самим.

Силуэты мужчины и женщины. Архивное фото.
CC0 / Pixabay / Engin_Akyurt
Что же происходит с нынешней молодежью и как с этим бороться?

Зачем воевать друг с другом, если мы можем вместе, переступив через себя, наладить обстановку во всем мире? Да, это очень тяжелый и кропотливый труд, и достичь этого очень сложно, но не невозможно. Почему все сильные страны не могут объединить мир и помочь друг другу. Да, многие скажут, что так было веками, люди воевали и всегда хотели больше, чем имели, но почему так должно продолжаться?

Мы не обязаны действовать по тому же принципу, который был актуален сотни лет назад. Мы для этого и эволюционируем, чтобы стать умнее и развиваться, а не жить принципами, которые всегда приводили к бедам. Во многих странах люди не задумываются о том, что война, в первую очередь, бьет по детям, а они самое важное, что у нас есть. 

В Молдове ситуация на сегодняшний день не отличается от всех остальных. Все хотят больше заработать, никто не заботится о судьбах граждан и стран. Пока что никто не собирается создавать для нас благоприятные условия, чтобы было хорошо жить в нашей республике.

Чтобы люди имели хорошие зарплаты, и, гуляя по пешеходным улицам, не ломали себе ноги на плохой дороге, водители ездили с удовольствием, а не по руинам, а самое главное, чтобы люди перестали делить граждан на своих и чужих. Чтобы сократилось число нападений на людей, преступлений, и самих преступников. Проблемы надо устранять на корню, а не "рубить их ветки", которых с каждым разом все больше и больше. Когда люди ответственные за это возьмутся и начнут действовать по такому принципу, все изменится, и обстановка в стране наладится. 

Сегодня никто ничего не хочет предпринимать, но я, как и все люди, которые понимают, о чем здесь пишется, верю в это. Верю в то, что рано или поздно все наладится. Либо мы уничтожим этот мир, либо полностью его изменим, и, конечно же, в лучшую сторону.

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Но и не стоит забывать, что всегда есть две стороны. Одна - плохая, про которую я рассказал, и вторая -хорошая. Хорошая заключается в том, что в каждой стране, включая нашу, есть добрые и честные люди, которые, поступая на государственную службу, предпринимают все возможное для улучшения качества жизни. Они понимают, что на их плечах лежат судьбы многих людей, такие ответственные граждане будут делать все для народа. Но для этого необходимо, чтобы люди дружили друг с другом крепко, по-настоящему, так, как мы мечтаем. И пока существуют такие люди, у нас, простых граждан, будет надежда. А кто мы такие, если не имеем надежды?..

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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