Россия и Китай дошли до черты: счет на сотни миллиардов

Главная проблема сегодня в том, что, при всем уважении к гигантской экономике КНР, она производит не так много товаров, по-настоящему интересных для российских рынков.

Согласно официальному отчету Главного таможенного управления Китайской Народной Республики товарооборот между Россией и Китаем за минувшие одиннадцать месяцев увеличился на 27,8% — до 97,23 миллиарда долларов. В ноябре он приблизился к десяти миллиардам. При этом экспорт из Китая в Россию составил четыре с небольшим миллиарда, а импорт из Российской Федерации в КНР — 5,7. То есть у России ярко выраженное положительное внешнеторговое сальдо. Экспорт китайских товаров в Россию вырос за 11 месяцев на 12%, до 43,5 миллиарда. Импорт российских товаров в Китай составил 53,7 миллиарда, увеличившись на куда более внушительные 44,3%.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Глобальная проблема - мир несется к кризису и никто им не управляет

О чем это нам с вами прежде всего говорит? Во-первых, о том, что у нас вообще экспортно ориентированная экономика, пишет обозреватель Дмитрий Лекух в колонке на РИА Новости. Во-вторых, о том, что исправлен дисбаланс прошлых лет. Так, к примеру, в прошлом году экспорт России в Китай оставил 38 922 043 567 долларов, а импорт России из Китая 48 042 300 159 долларов. Таким образом, в 2017 году мы имели отрицательное торговое сальдо. Но даже и это считалось определенным прогрессом по сравнению с предыдущим, 2016 годом.

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Безусловно, едва ли не определяющую роль в происходящем играет диверсификация торговли энергоносителями. И экспорт нефти и газа будет только нарастать: китайские товарищи оценили риски в сфере безопасности и настаивают на быстром согласовании второго потока "Силы Сибири" (он же в девичестве газопровод "Алтай").

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Победа социализма: в Китае запустили первую в стране коммерческую ракету

Поставки нефти и СПГ, особенно с учетом освоения дальневосточных шельфов, также будут увеличиваться. А еще китайцев весьма интересуют минеральные удобрения, металлы, электрические машины, целлюлоза и оборудование. Распробовали на китайских рынках и российскую сельскохозяйственную продукцию.

Главная проблема сегодня в том, что, при всем уважении к гигантской экономике КНР, она производит не так много товаров, по-настоящему интересных для российских рынков. Очевидный "номер один" — продукция в сфере масс-маркета. А этот рынок, рынок товаров массового спроса, у нас в стране не слишком велик и крайне конкурентен. И поэтому китайцам его, что называется, "выносить" — как они это сделали с американскими рынками — это примерно что свинью стричь. Визгу много, а толку мало. Просто в качестве примера: китайские автопроизводители сейчас довольно агрессивно выходят на российские рынки. И где-то, нет никакого сомнения, свое место на них отожмут. Но даже если они заполнят их полностью (что маловероятно), едва ли этим возместят сложившийся "естественный дисбаланс".

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Впрочем, КНР его вполне может вынести. Китаю сейчас важнее русские транспортные коридоры: уже сейчас понятно, как заокеанские геополитические конкуренты могут "поджигать" южный коридор Великого шелкового пути. И в случае вполне прогнозируемого многолетнего обострения по линии Пекин — Вашингтон единственной по-настоящему безопасной транспортной альтернативой могут стать только российские пути.

И поэтому нашим странам либо придется смириться с этим дисбалансом как с естественной константой (что, в общем, не совсем хорошо с точки зрения перехода на взаиморасчеты в национальных валютах). Либо придумать какие-то более сложные варианты партнерства, выходя на качественно иной уровень взаимной экономической интеграции.

Впрочем, это проблемы, безусловно, предельно важные, но еще не сегодняшнего дня.

А пока мы просто можем сухо констатировать преодоление "психологически важной отметки", поставленное ранее на официальном уровне в качестве задачи лидерами двух стран перед их экономиками.

Все. Выполнили. Поздравляем.Теперь пора уже и дальше идти.

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