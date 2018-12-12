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"Почем будут бензин и нефть": в ОПЕК+ приняли трудное, но ожидаемое решение

© Sputnik / Илья Питалев
Колумнисты
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Дмитрий Лекух
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Стоит ли ожидать повышения стоимости нефти в связи с решением ОПЕК+ о сокращении ее добычи с 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки, рассуждает обозреватель Дмитрий Лекух.

Решение ОПЕК+ вызвало вопрос, будет ли теперь "нефть по 100 долларов", пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Лекух.

Доллары США, архивное фото.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Нет, скорее всего, оно не приведет ни к нефти за 100 долларов, ни еще к какой резкой положительной волатильности. Просто потому, что перед странами — участницами ни ОПЕК, ни ОПЕК+ таких задач изначально не стояло: ценовое плато в коридоре от 60 до 70 долларов за бочку Brent более или менее устраивает большинство стран-экспортеров, а самое главное — подходит двум системообразующим игрокам в лице Саудовской Аравии и Российской Федерации. Ну и наконец, что совсем в текущих условиях немаловажно, более или менее устраивает этот "коридор" и главных оппонентов ОПЕК+ в лице Соединенных Штатов. Чтобы там ни писал в своем твиттере неугомонный Трамп. Ибо коридор уравновешивает интересы как американских производителей нефти (ниже 50-55 долларов становится критичным для "сланцев"), так и потребителей.

И никто особо не видит смысла что-то кардинально менять.

Впрочем, давайте по порядку.

Как и ожидалось, страны, входящие в организацию ОПЕК+, которую уже сейчас называют "величайшим суперкартелем планеты", тяжело, но все-таки сумели договориться о сокращении квот на добычу нефти. А следовательно, и по "тренду цены" на следующий, 2019 год, который теперь легче поддается прогнозу.

Но сначала немного официальной информации.

Архивное фото
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Итак, организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в картель государства (ОПЕК+) договорились о сокращении добычи нефти с 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Первым об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на участников встречи, что важно, судя по мгновенной реакции рынков. Нефтяной картель уберет с рынка 0,8 миллиона бочек, другие страны — участники сделки ОПЕК+ снизят добычу на 0,4 миллиона баррелей в сутки. Россия также будет снижать добычу, что естественно. Но не сразу, а постепенно: ОПЕК и ОПЕК+ приняли во внимание климатические особенности нашей огромной страны, на чем, собственно, и настаивало российское Министерство энергетики. "У нас всегда зимой особый период климатический, поэтому и раньше мы тоже говорили, что нам гораздо сложнее сокращать добычу, чем другим странам, исходя из наших геологических и климатических условий. Это особенности нашей отрасли нефтедобычи, это не новость", — объяснял коллегам еще 6 декабря Александр Новак, указывая на причины, по которым Россия настаивала на таком решении. И, поскольку ОПЕК+, к счастью, имеет очень мало общего с какой-нибудь, например, ПАСЕ, Россия странами — участницами соглашения была, мягко говоря, услышана. При этом новый договор будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле 2019-го. И это также важно в первую очередь для Российской Федерации: очевидно, что если, к примеру, американские санкции против Ирана перестанут быть "бумажными" и заработают, то российским нефтяникам о любом снижении добычи лучше сразу забыть.

Ну, это все про будущее.

А пока, как мы уже отмечали выше, рынки среагировали мгновенно.

Уборка кукурузы, архивное фото.
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
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На сообщении Bloomberg, что называется, "чернила не успели остыть", а бочка Brent на межконтинентальной бирже ICE с поставкой в марте подорожала к закрытию предыдущих торгов более чем на 4,7%. Пошел, что опять-таки неудивительно, вверх и российский рубль. На самом деле тут нет ничего неожиданного: большинство крупных биржевых игроков сходилось на том, что сокращение не будет превышать 0,8-1 миллиона бочек в сутки. Но его реальный размер внезапно оказался даже больше тех цифр, которые назывались накануне в ходе заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и конференции ОПЕК. И как ни странно, был ближе к самым что ни на есть оптимистичным ожиданиям, которыми аналитики делились накануне министерского саммита ОПЕК+ в Вене. А ведь еще 6 декабря по итогам встречи организации члены картеля не смогли достичь конкретных договоренностей. Как следствие, нефтяные котировки в тот момент ушли вниз более чем на 5%.

Сейчас ситуация "выправилась", и весьма любопытно будет наблюдать в течение ближайшей пары недель, насколько длительным и динамичным окажется теперь уже "восходящий тренд".

Что тут особенно важно и почему за встречей ОПЕК+ в Вене так пристально следил весь мир, как "цивилизованный", так и тот, который, с точки зрения "цивилизованного мира", "не очень".

ОПЕК
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Ну, во-первых, и условному Западу, и условному Востоку сейчас, как никогда, важна предсказуемость хотя бы на рынках энергоносителей. И эту предсказуемость миру совещание в Вене, хотя и не без некоторых оговорок, но так или иначе дает. Но даже не это во всей истории главное. На самом деле, в лице ОПЕК+, не только участники соглашения, но и весь мир получают модель инструмента глобального регулирования в стремительно хаотизирующихся рыночных процессах. Где даже в таком системообразующем товаре, как вполне реальная нефть, даже рыночные аналитики видят уже не столько энергоноситель, сколько спекулятивный инструмент финансовых рынков. Где даже сама добыча и транспортировка черного золота становится вторична по отношению к финансовым спекуляциям.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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