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Молоток судьи.

В Молдове закон всегда запаздывает – 100 строк о наболевшем

© Sputnik / Maksim Bogodvid
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Колумнист Sputnik приводит множество примеров того, как в Кишиневе преступают закон с немого разрешения тех, кто обязан призывать к ответу.

Небольшой экскурс в мировую литературу. В популярном фантастическом рассказе главный герой, пользуясь правилами своего общества, стал "допреступником" – он в начале отбыл наказание, чтобы затем воспользоваться своим законным, согласно сюжету, правом на задуманное изначально правонарушение. Этот занимательный сюжет я вспомнил в связи с ситуацией, наглядно показывающей, что в Кишиневе все происходит столь же сюрреалистически, но совершенно наоборот.

Уличные дети. Архивное фото
© Photo : STR
Малолетние рабы в Молдове – 100 строк о наболевшем

В нашем городе закон, вопреки юридическим положениям и здравому смыслу, нарушается повсеместно. И только после того, как сделанного уже никак не исправить, начинается поиск виноватых. А виноваты, по сути, те, кто был в состоянии предотвратить нарушение закона, но по понятным большинству из нас причинам так этого и не сделал.

Свежий пример – близ жилого дома № 7/3 по улице Димо фирма-застройщик, чей проект в итоге заморозил муниципальный совет, спилила несколько десятков здоровых деревьев. Автор этих строк был в тот день, 12 ноября 2018 года, на месте происшествия и видел, как представитель полиции показывал некие бумажки, утверждая, что деревья пилят… по закону!

Интересно, о каком законе идет речь при условии действия наказания за уменьшение площади зеленых зон?! Что примечательно, полиция не контролировала процесс спила зеленых насаждений, оставаясь за забором, в пределах которого творилось беззаконие. Следовательно, представители органов правопорядка, по факту, отказались соблюдать необходимые нормы – считать срубленные стволы и сверять их с имеющимся на руках списком.

В итоге оказалось, что строительная компания вырубила гораздо больше деревьев, нежели им разрешил вице-мэр Нистор Грозаву. Эта фирма заплатила государству 7,5 тысячи леев штрафа. Но так и неясно, кто возместит материальный и моральный ущерб жильцам дома на Димо, 7/3, каждый год пополнявшим сквер новыми саженцами, ухаживая за ними, помогая вырасти в достойное украшение нашего города.

Также непонятно, кто заплатит штраф за вероломное уничтожение исторического здания в самом центре города, аккурат через дорогу от Оперного театра.

Кого призовут к ответственности за некачественный асфальт на проспекте Штефана чел Маре, через год с небольшим полностью деформировавшийся почти по всей длине проезжей части? >>>

Кто ответит за ямочный ремонт дорог в дождь и холодную погоду?

На кого можно подать в суд за уменьшение зеленой зоны перед зданием между улицами Армянской и Болгарской?

Вместо того, чтобы организованно контролировать ситуацию в городе, профильные чиновники спихивают эту "синекуру" друг на друга, отвечая на многочисленные гневные петиции граждан не более, чем банальными отписками с мнимым апеллированием к закону.

Может быть, именно поэтому в Кишиневе не сносят незаконные пристройки к и без того неважно выглядящим зданиям.

А у рабочих, уродующих газоны, нет при себе документов на проведение подобных действий >>>

Преторы же столичных секторов не могут найти новое место для многолетнего дерева, и его в итоге приходится "эвакуировать" в соседний сектор.

Итог такого отношения к своим обязанностям весьма предсказуем. Перед зданиями главных учреждений нашей страны проваливается асфальт. Как, например, недавно у парламента:

А фундамент очередного новостроя, выкопанный не в том месте, конечно же заполняется водой, прямо как в знаменитой кельтской легенде. Вот уж действительно, природу не подкупишь!

Ну и, конечно же, некоторые представители населения – под стать ответственным чиновникам. Ведут они себя совершенно безответственно. И недавний случай касается того же происшествия, с которого я начал этот текст. Охранное предприятие, сотрудники которого защищали вероломство лиц, пиливших деревья на Димо, 7/3, привлекли для праведных трудов… подростков.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
штраф, закон, деревья, асфальт, стройка, Кишинев
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