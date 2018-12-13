Наконец-то нашлись деньги Кишинева, которых нет – 100 строк о наболевшем

Колумнист Sputnik наглядно демонстрирует, куда из бюджета Кишинева уходят деньги, которых "всегда нет".

Мы, кишиневцы, постоянно хотим и даже требуем, чтобы в родном городе был порядок, улучшалась инфраструктура, создавались новые рабочие места. Но на любую подобную идею нам говорят одно и то же – денег в бюджете нет.

Их нет на обустройство парковочных мест, на увеличение "поголовья" общественного транспорта, на ремонт исторических зданий, на гонорары хорошим юристам, чтобы мэрия смогла выигрывать дела против крупных бизнесменов, нарушающих закон и уродующих облик столицы.

Но, вы знаете, я нашел эти деньги! Причем, как по заказу, – прямо у себя под ногами. Оказалось, что эти деньги вот уже несколько дней лежат на тротуаре улицы Иона Крянгэ. Там во всю кипит работа – снимают вполне сносный еще лет на 10 асфальт, чтобы затем класть плитку.

Плитка уже красуется на Крянгэ близ поворота на улицу Алба-Юлия. Правда, положили ее так, что единственное преимущество здесь – устойчивость граждан в гололед. Потому что за торчащие вразнобой грани плиточных брусков можно будет зацепиться подошвой обуви и не упасть.

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Зато, когда года через два-три новый облик тротуара уже не будет выдерживать никакой критики, можно будет сочинить новый проект и взять еще несколько миллионов на ремонт.

Есть, правда, еще одно обстоятельство, заставляющее многих задуматься о законности проведения подобных работ. В редакцию прислали видеозапись от жильцов дома на улице Алба-Юлия, 2, близ которого в эти дни тоже обновляют тротуар. Так вот, когда люди, по их словам, потребовали у коммунальщиков показать документы с планом работ, те представили им… проект незаконного строительства многоэтажного дома. Именно на эти чертежи нанесена проезжая часть в том расширенном виде, котором ее тогда еще не существовало, но теперь благодаря стараниям рабочих, она наконец-то станет таковой. Далее смотрите видеозапись и делайте выводы:

Наверное, если мы начнем считать, сколько еще подобных "находок" есть в Кишиневе, то обязательно собьемся. Но искать их – нужно! Потому что, если сами граждане не начнут отстаивать свои права, все закончится чем-то вроде, к счастью, не воплотившимся в жизнь ноу-хау бывшего мэра – подземной парковкой на центральной площади.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции, но, предположительно, отвечает позиции большинства жителей Кишинева.