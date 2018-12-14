Новая религия США: почему американцы все больше любят Путина и Россию

Налицо драматическое падение числа христиан в самой христианской стране развитого Запада (это правда: всего за 14 лет процент христианского населения в США упал с 83 до 72 процентов, по другим оценкам — до 69 процентов). Об этом пишет обозреватель РИА Новости Виктор Мараховский.

Вторым фактором стали отваливающиеся от христианства граждане, как правило, не становятся истинными атеистами. Сами они обычно характеризуют себя как "духовных, но не религиозных".

Так вот: на практике их духовная жизнь вполне подходит под описание обычного язычества. Собственно, в чем оно состоит. Язычники (что древние, что сегодняшние) верят, что:

1) Бог не отдельное от мира явление. Сам мир божественен. Все вокруг бог, и человек — тоже часть божества.

2) Поэтому смысл морали и "духовных практик" — не в том, чтобы ориентироваться на "аскетический моральный стандарт, отвергающий этот мир". А в том, чтобы найти гармонию — с самим собой и этим миром.

Автор издания полагает, что последний шаг, который остался десяткам миллионов американских язычников для того, чтобы создать "настоящую религию пост-христианской Америки", — это соединить свои бесчисленные верования с новой "городской гражданской религией", предлагающей строительство рая непосредственно тут, на земле — без всякого там ожидания Второго Пришествия.

Что имеется в виду под "гражданской религией, строящей рай на земле"? Тут нужно кое-что объяснить. Автор все-таки пишет в передовой либеральной газете США. То есть прямо сказать, что речь о победоносной борьбе либералов против "старой Америки", не может.

По сути, в передовой газете сдержанно-нейтральным тоном описывается то, что другие американские СМИ описывают открытым текстом. А именно — что в нынешнем противостоянии "трампистов" и "антитрампистов" имеется огромный религиозный фактор.

Трамп, если говорить прямо, был избран белыми христианами. То есть тем тающим слоем граждан, которые когда-то были большинством. Они, собственно, и создали ту Америку, которая победила нас в холодной войне. Эти "белые христиане" трудились как заведенные; боялись коммунизма как безбожной идеологии, запрещающей свободу исповедания веры; стремились к обогащению как к доказательству того, что они действительно работают по-честному; и так далее.

Но их время проходит. Трамп — последний президент белого протестантского большинства, хотя бы потому, что оно уже не большинство (его было 50 процентов в 2003 году и 45 процентов — в 2017-м).

А противостоят ему не столько религиозные меньшинства, которых вместе несколько процентов, сколько передовые "нерелигиозные духовные горожане". Те, которые постигают себя на курсах йоги и борются за права индюшек на фермах, осведомлены об экологических угрозах, а главное — требуют восстановления социальной справедливости в отношении расовых и гендерных меньшинств, женщин и иммигрантов. А заодно толстяков, нервнобольных и наркоманов — они ведь тоже "стигматизированы" и потому не могут самовыразиться в этом обществе.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Трампизм для Восточной Европы

На Западе этих воинов справедливости принято именовать левыми, но это не должно вводить в заблуждение. Нашему советскому варианту социалистической морали, преклонявшейся перед созидательным трудом на благо других, гораздо ближе презираемая ныне религия "старой Америки".

В передовых же гражданах США левого — только уверенность, что рай на земле действительно можно построить. Методы строительства и сам характер этого рая вызвали бы у советского человека 1950-60-х годов отторжение и легкий ужас. Потому что путь видится не в адаптации всех граждан к нормальной социальной жизни, а, наоборот, в сломе социальных норм об колено и их адаптации к разнообразным запросам, амбициям, фантазиям и просто неврозам "передовых людей".

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И да, эта передовая "гражданская религия" органично рифмуется с тем, что западные консерваторы называют новым язычеством. Оно ведь тоже ищет рай в гармонии с миром. Тот факт, что в ходе кампании #MeToo, направленной на трамповского чиновника Бретта Кавано, некие ведьмы-феминистки всерьез колдовали против него, — неслучайно никого в самой Америке не удивил. И вообще, как честно признают даже представители меньшинств, быть консерватором в Америке сейчас — значит быть гонимым. И гонителями выступают именно носители передовой веры.

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Кстати, именно религиозным характером "холодной гражданской", идущей в США, объясняется один странный эффект. Его социологи начали наблюдать еще в прошлом году и продолжают наблюдать по сей день.

А именно: среди республиканцев непрерывно растут симпатии к России в целом и В. В. Путину в частности — несмотря на почти вековую привычку бояться и ненавидеть Soviet Russia. Как в американской, так и в российской передовой прессе этот феномен принято описывать в издевательских тонах. Вы поглядите, у российского руководства нашелся союзничек — темное американское быдло, алабамский уралвагонзавод и тамошние борцы с тлетворным влиянием Голливуда.

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Но это "темное быдло", повторим, — остатки именно той Америки, что в свое время победила СССР. И если об этом помнить, то его симпатии к сегодняшней России выглядят уже не такими смешными. Ведь сейчас эти люди видят, как их, в свою очередь, атакует на собственной земле уже не советское "безбожие", а куда более древний исторический противник христианства.

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