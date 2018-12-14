Глава "фабрики американской власти": нам уже не победить Россию

Когда руководитель самого известного, влиятельного и элитного "мозгового центра" Соединенных Штатов заявляет о том, что мировой порядок, основанный на американской гегемонии, находится при смерти и его уже не спасти, то к его позиции стоит прислушаться.

Если глава самого известного, влиятельного и элитного "мозгового центра" Соединенных Штатов, который прославился составлением стратегий для ЦРУ и Госдепа, заявляет, что успех Владимира Путина в Крыму стал моментом "драматической неудачи" нового мирового порядка, то к такому анализу стоит прислушаться вдвойне, пишет обозреватель Иван Данилов в колонке на РИА Новости. А самое интересное — то, что вся программная статья, в которой председатель "Совета по международным отношениям" (Council on Foreign Relations) Ричард Хаас изложил все эти мысли, больше напоминает монолог доктора, пытающегося успокоить истеричного пациента, которому только что доложили о страшном диагнозе.

Для понимания того, насколько важен вброс в американское инфополе столь нехарактерных для него тезисов, следует кратко напомнить, чем отличается "Совет по международным отношениям" от других американских НКО.

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Во-первых, это очень старый аналитический центр, созданный американо-британской политической элитой еще в 1921 году, под покровительством администрации Вудро Вильсона. Во-вторых, "Совет по международным отношениям" — это организация, чьи знаковые члены иногда не могли скрыть своего крайне презрительного отношения к демократии, рядовым жителям планеты и продвигали идею о том, что некий клуб или класс "избранных" интеллектуалов должен принимать ключевые решения сам — или снабжать избранных политиков правильно интерпретированной информацией, которая определит их решения. Один из основателей и едва ли не главное публичное лицо "Совета по международным отношениям", американский колумнист, советник президента Вилсона и выдающийся теоретик пропаганды Уолтер Липпман прославился тем, что придумал концепт "производства согласия" — то есть научно обоснованного массированного использования СМИ в качестве инструмента управления общественным мнением и политическими процессами.

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Сам Липпман в 1922 году писал, что способность "производить согласие" (то есть добиваться согласия без того, чтобы аудитория заметила манипуляцию, и делать это буквально "конвейерным методом") — это технология, которая радикально перевернет демократические системы, "сильнее, чем любая революция". В-третьих, "Совет по международным отношениям" — это НКО, в которую клан Рокфеллеров, династия Форд и семья Варбург (через Warburg Pinkus) вложили и до сих пор вкладывают серьезные средства, а сам аналитический центр этим очень гордится и является координатором исследовательских программ фонда Рокфеллеров. И последний штрих к портрету: "Совет по международным отношениям" — это кузница кадров для американской политической системы. Из аналитиков и исследователей совета, которые обязаны ему карьерой, стоит отметить директора ЦРУ Аллена Даллеса и его брата, госсекретаря Джона Даллеса.

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На пике холодной войны более половины сотрудников Госдепа были членами этого "рокфеллерского" аналитического центра и могло быть не очень понятно, где на самом деле принимаются ключевые решения по внешней политике США. С деятельностью совета связано много конспирологических теорий, но для объяснения и оценки его влияния не требуется конспирологии. Достаточно просто посмотреть на список действующих членов этой организации и отметить то количество исследований, которое она провела для различных государственных структур, чтобы прийти к выводу, что эдакий "коллективный мозг на аутсорсе" будет при любых обстоятельствах очень сильно влиять на политические решения американской элиты.

По вышеизложенным причинам председатель совета имеет моральное право говорить с американской элитой в назидательном тоне и читать ей лекции о том, как устроен мир на самом деле. В некотором смысле статья председателя Ричарда Хааса — это своего рода дистиллированная позиция той интеллектуальной части американской элиты, которая сыграла едва ли не ключевую роль в победе США в холодной войне. Мистер Хаас настоятельно советует американской элите успокоиться и принять тот факт, что поезд ушел и спасать мировой порядок с американским гегемоном во главе бесполезно, опасно и бессмысленно. Более того, у главного американского аналитика есть предложение конструктивной стратегии для Вашингтона, но оно вряд ли найдет понимание среди американских политиков.

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Ключевой тезис статьи: "Мировые порядки выдыхаются путем длительного разложения, а не внезапного коллапса. Как и в случае сохранения порядка, эффективная государственная политика, результативные действия и инициативная дипломатия могут определить то, каким образом произойдет разложение и что оно принесет. Но чтобы это случилось, нужно, чтобы кое-что произошло заранее: должно прийти признание того, что старый мировой порядок никогда не вернется и что все усилия по его воскрешению будут тщетными. Как и в любом завершении, принятие должно прийти до того, как можно двигаться дальше".

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Председатель "Совета по международным отношениям" указывает на параллели между смертью Венской системы международных отношений (так называемой системы Европейского концерта, сложившейся после Наполеоновских войн) и закатом нынешнего мирового порядка. Мистер Хаас даже утверждает, что между этими ситуациями есть символическая связь — венская система умерла в контексте Крымской войны, а нынешний порядок получил серьезный удар именно после того, как Крым вернулся в Россию. Примечательно, что влиятельнейший американский эксперт ни на йоту не разделяет линию официальной американской пропаганды: он подчеркивает, что с российской точки зрения расширение НАТО (а также интервенции в Ирак и особенно в Ливию) было нарушением правил игры и это объясняет последующие действия российской стороны. Также подчеркивается, что во всем мире, в том числе в его "либеральной" части, растет недовольство США: "Возмущение (ресентимент) по поводу американской эксплуатации (статуса. — Прим. ред.) доллара для введения санкций растет — и растет также беспокойство по поводу того, что Америка набирает долги".

По версии мистера Хааса, Штаты допустили огромное количество ошибок во внешней и внутренней политике, а экономические изменения, вызванные глобализацией, создают Америке дополнительные проблемы. Ко всему прочему, Соединенные Штаты потеряли свой позитивный мировой имидж и теперь им приходится за это расплачиваться.

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Рекомендации председателя "Совета по международным отношениям" просты и рациональны: раз уж деградацию мирового порядка нельзя остановить и повернуть вспять, то этот процесс нужно возглавить. США предлагается работать над тем, чтобы "интегрировать Китай и Россию" в новую конфигурацию мировых отношений, причем эта интеграция должна в обязательном порядке предполагать смесь компромиссов, стимулов и сопротивления Китаю и России. При этом до американской политической элиты пытаются донести важную мысль: то, каким будет XXI век, зависит в значительной мере от успешности этих усилий по интеграции.

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Самую горькую пилюлю мистер Хаас припас для финала своего программного текста: американской элите предлагается начать себя наконец-то сдерживать во внешней и внутренней политике и попытаться восстановить (!) хотя бы часть потерянного уважения и имиджа "силы добра". Это потребует "сокращения государственного долга США, восстановления инфраструктуры, улучшения общедоступного образования, инвестиций в социальные программы, привлечения компетентных мигрантов" и многих других мер, на которые американская элита точно не пойдет. "Соединенные Штаты не могут эффективно продвигать порядок в мире, если они разделены у себя дома, если они отвлекаются на внутренние проблемы и испытывают дефицит ресурсов", пишет Ричард Хаас. Но, глядя на нынешнюю американскую элиту, трудно отделаться от ощущения, что он не найдет в ней понимающих слушателей, готовых восстанавливать американский имидж, сдерживать себя от внешнеполитических авантюр, а также искать компромиссы и предлагать уступки России и Китаю.

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Американское экспертное сообщество долго воспитывало в американской элите ощущение исключительности и теперь пожинает горькие плоды своей эффективной работы. Гордость — отличный наркотик, но очень плохой советчик. Впрочем, независимо от того, послушают ли американские политики советы аналитиков "рокфеллеровского мозгового центра" или нет, можно сделать важный вывод: даже лучшие американские умы не видят реалистичного способа спасти старый мировой порядок. А значит, все усилия Москвы по демонтажу американской гегемонии должны быть продолжены. На обломках американского самовластья Россия сможет оставить красивые граффити, а еще, как показывает практика, демонтаж старого мирового порядка — прибыльное дело. По крайней мере, американцы смогли хорошо заработать на демонтаже СССР. Долг платежом красен.

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