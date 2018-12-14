Хаос XXI века на улицах Кишинева

Сегодня речь пойдет о социальной проблеме, которая касается практически каждого человека, живущего в Республике Молдова. А говорить мы будем, в частности, про автомобили и парковки. О том, где можно парковаться, а где нет, препятствуя пешеходам и блокируя проезжую часть.

В этом контексте я хочу призвать к решению задач, а не стенать по поводу проблемы. И если мы, водители, объединимся, то устраним эту проблему раз и навсегда.

© Sputnik / Miroslav Rotari Дружба между людьми сложна, а еще сложнее - дружба государств

Действительно, с каждым годом количество автомобилей в нашей стране растет, и спору нет, что новые жилые комплексы и торговые центры обустраиваются местами для машин, но не все так просто. В нашей столице заядлые водители устраивают полнейший хаос, если посмотреть на то, где и как припаркованы автомобили. Водители оставляют свое транспортное средство на бордюрах, тротуарах, газонах, и даже на проезжей части, препятствуя передвижению либо автомобилей, либо пешеходов. Да, это неправильно, что наши водители не думают о других участниках дорожного движения.

"Но что нам поделать?" - скажут водители. А давайте подумаем вместе. Как нам поступать, если для нас нет законных парковочных мест? Чтобы все автомобили стояли в положенных местах, а нарушителей наказывали? Большинство людей согласны платить за парковку, главное, чтобы она была.

В 2015 году в Кишиневе должны были появится платные парковки по всему городу благодаря Венгерской компании "EME PARKLEITSYSTEM GMBH", но проект был остановлен в связи с фальсификацией документов. Если бы тогда ответственные за это сделали все возможное, как полагается, не преследуя личной выгоды, то сегодня все автомобили стояли бы в положенных местах.

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Практически во всех цивилизованных странах мира уже давно действуют платные парковки, а нарушителям выписывают штрафы такого размера, что люди заинтересованы платить за место, где они оставляют свой автомобиль, так как денежные санкции превышают стоимость парковки в десятки раз.

Я, как водитель, хорошо знаю все проблемы, с которыми сталкиваются мои коллеги. И многие участники дорожного движения считают, что им все дозволено, игнорируя законы. И порой люди, несущие ответственность за порядок на дорогах, бездействуют, закрывая глаза на многочисленные правонарушения. Устранить данную проблему нам поможет только система платных парковок, которая должна выглядеть следующим образом: автомобили могут быть припаркованы, не препятствуя движению пешеходов и других транспортных средств. Тарифы на парковку должны быть установлены в зависимости от района.

В центре самый большой тариф, в остальных районах, прилегающих к центру, — средний, окраины города — самый низкий. По выходным дням тариф должен составлять на 15% ниже, чем в будние дни. При проведении различных мероприятий, концертов и ярмарок, парковки в районе такого места должны быть бесплатными. Обязательно выделить отдельные места для работников офисных зданий и для жильцов домов в их дворах, но при условии, что это все будет заключаться официально при наличии всех необходимых документов, подтверждающих личность и место работы или проживания. Для всех остальных автомобилей, заезжающих на территорию жилых домов либо офисных зданий, должны существовать уже установленные тарифы, которые обязательны для разных районов. За незаконную парковку - эвакуировать машины на штраф-стоянки и сумма, требуемая для получения своего автомобиля обратно, должна превышать стоимость парковки в сотни раз.

Но сразу появляется другой вопрос - кто будет следить за тем, что бы все это проходило честно? Вся система должна работать автономно, без участия людей, и для этого необходима работа всего общества. Имеется в виду не человек с хлыстом, а чтобы люди захотели следовать законам. Вот тут-то и кроется беда, — все все понимают, но ведут себя, как привыкли, что не надо действовать по правилам, что каждую проблему можно решить, оставаясь безнаказанным. В нашей стране будет порядок, когда люди начнут уважать тех, кто ответственен за порядок, тогда в республике все будут действовать по правилам. Но как пробудить это самое уважение у жителей Молдовы? Для начала - создать все условия для автомобилистов, чтобы они могли действовать по правилам. И в последующем, когда в нашем городе будут и парковочные места, и разметки, и хорошие дороги, по которым водители смогут ездить и не переживать, что попадут в какую-то яму, ужесточить штрафы, чтобы людям не хотелось нарушать движение, и тогда все начнут ездить по правилам.

Если мы боремся с правонарушителями, то нам надо предлагать и альтернативу. Если людям будет, где парковаться законно, они будут это делать, а те, кто проигнорируют платные парковочные места, будут искать свою машину на штраф-стоянке. Давайте добьемся законных парковок так же, как добились столбиков вдоль бульвара Штефана чел Маре, и докажем всем, что мы можем сделать наш город лучше, что можем заботиться о нем.

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