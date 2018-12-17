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Спектакль Наш городок театра С улицы Роз

Эхо "Молдфеста" - искусство понять жизнь, пока мы живы

пресс-служба театра "С улицы Роз"
Колумнисты
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Николай Костыркин
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На каждый международный "Молдфест" его организатор, Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз", представляет новые для зарубежных гостей постановки.

В десятый, юбилейный фестиваль-лабораторию камерных театров и спектаклей малых форм Юрий Хармелин и его творческая команда порадовали приезжих коллег кое-чем новым – на открытии "Молдфеста" были представлены две премьеры сезона театра "С улицы Роз" -  "Мамаша Кураж и ее дети" по Брехту, и "Наш городок" по пьесе Торнтона Уайлдера.

Спектакль Наш городок театра С улицы Роз
пресс-служба театра "С улицы Роз"
Спектакль "Наш городок" театра "С улицы Роз"

Эта пьеса – повествование о простых человеческих радостях, о взрослении нового поколения, о том, как совсем юные люди, вступая во взрослую жизнь, учатся преодолевать себя, овладевают умением решаться на важные поступки. Но эта пьеса – и о горьких потерях, о том, как мы справляемся с личными утратами, как после них учимся жить заново, как начинаем ценить данное нам, лишь когда лишаемся оного.

Спектакль Наш городок театра С улицы Роз
пресс-служба театра "С улицы Роз"
Спектакль "Наш городок" театра "С улицы Роз"

Контекст, выбранный драматургом, близок ему географически и по времени. Это маленький американский город начала ХХ века. Но здесь не будет ожидаемых нами в подобных случаях ковбоев, индейцев и прочей атрибутики вестерна. Здесь – трудолюбивые обыватели, дружные семьи, общительные соседи и юноша с девушкой, влюбившиеся друг в друга и решившие связать свои жизни воедино узами брака. Именно венчанием в храме заканчивается первый акт, пышущий энергией молодости, теплотой родительской заботы о детях, простыми житейскими переживаниями и неспешным бегом времени маленького провинциального городка.

Спектакль Наш городок театра С улицы Роз
пресс-служба театра "С улицы Роз"
Спектакль "Наш городок" театра "С улицы Роз"

Второе же действие спектакля – практически полная противоположность первому. Здесь – изнанка нашей жизни, то, о чем мы задумываемся не столь часто. Но – то, что ждет каждого из нас: переход из состояния жизни в состояние смерти. Главные действующие лица второго акта пьесы – умершие жители городка. Их прах покоится на местном кладбище, а дух постепенно утрачивает память о земной жизни.

Спектакль Наш городок театра С улицы Роз
пресс-служба театра "С улицы Роз"
Спектакль "Наш городок" театра "С улицы Роз"

Но драматург здесь верен идее о том, что смерть – это тоже форма бытия, только несоединимая с жизнью земной. Преисполненные покоя и умиротворения те, кого мы наблюдем в первом действии, во втором – обитатели погоста. Они урывками вспоминают своих родных, то, чем занимались когда-то, и больше… не радуются и не печалятся ни о чем.

Спектакль Наш городок театра С улицы Роз
пресс-служба театра "С улицы Роз"
Спектакль "Наш городок" театра "С улицы Роз"

И за всей, казалось бы, обыденностью сюжета стоит та главная мысль, ради которой Уайлдер, видимо, и создал эту пьесу, – "Люди не понимают, что такое жизнь, пока они живы". Эту аксиому, адресованную всем зрителям – от современников автора, увидевших первую постановку, до нас с вами, зрителей театра "С улицы Роз", – усиливает полное отсутствие "четвертой стены". Это становится возможным благодаря еще одному действующему лицу, названному в пьесе Помощником режиссера. Он не только общается с персонажами, но и постоянно ведет диалог со зрителем, представляет нам героев, рассказывает о той части их жизни, которая больше важна для контекста, нежели для сценического действия.

Спектакль Наш городок театра С улицы Роз
пресс-служба театра "С улицы Роз"
Спектакль "Наш городок" театра "С улицы Роз"

И он же вслед за своей финальной репликой, – повторим ее здесь снова, – "Люди не понимают, что такое жизнь, пока они живы", – с надеждой в голосе добавляет: "Но, может быть, когда-нибудь поймут!".  

Армен Кушкян в спектакле В роли Настасьи Филипповны князь Лев Николаевич Мышкин
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Эхо "Молдфеста" – страсти по князю Мышкину

Новые постановки и режиссерские идеи напоминают о простых человеческих истинах не только нам, зрителям, но и, конечно же, тем, кто готовит, представляет и играет эти спектакли. Может быть, именно поэтому вопреки всему замечательный коллектив театра "С улицы Роз", десятилетиями ждущий милости свыше в деле завершения строительства здания, которое уже давно должно было стать их новым домом, вот уже 10 лет подряд проводит один из самых резонансных в мире театральных фестивалей камерного формата.

Так эти замечательные творческие люди ценят жизнь – вопреки равнодушию, обману, беспочвенным посулам и другим "обстоятельствам жизни". Но только представьте себе, какой размах и известность смог бы обрести и без того гремящий на весь мир искусства "Молдфест", если бы площадка, на которой его принимают, была выполнена по всем техническим канонам и в соответствующих размерах. А на это требуются деньги, которых у сильных мира сего, как всегда на театр нет…

Государственный молодежный драматический театр С улицы Роз в шестой раз ждет гостей на Молдфест.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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***

Спектакль "Наш городок" прошел при полном аншлаге и с долгими овациями. Но на этом волшебство вечера не закончилось. На сцену вышел молодой человек, который неожиданно для всех сделал предложение руки и сердца девушке из коллектива театра "С улицы Роз". Она же, судя по реакции, абсолютно не ожидала этого. Вот и стали мы, зрители, а вместе с нами и актеры, свидетелями практического подтверждения слов, которыми заканчивается спектакль, – нашлись те двое, что поняли – жизнь надо ценить здесь и сейчас и делать все, чтобы стать счастливыми.

А как зашкаливали эмоции у всех, кто наблюдал происходящее, лучше смотреть на видеозаписи.

Остается поблагодарить за отличный спектакль, один из череды многих, которыми в театре "С улицы Роз" можно лечить душу, – режиссера-постановщика, мастера искусств Республики Молдова Юрия Хармелина и его артистов, занятых в постановке. Это заслуженный артист РМ Евгений Богнибов, Дмитрий Дубина, заслуженный артист РМ Василий Павленко, заслуженная артистка РМ Елена Тендель, Аэлита Хлопотова, Яков Грибиненко, Татьяна Гамурарь, заслуженный артист РМ Александр Петров, заслуженная артистка РМ Наталья Ермолаева, заслуженная артистка РМ Ольга Софрикова, Алина Гриневич, Мария Барсукова, Роман Богнибов, Станислав Биньковский, Богдан Хорохорин, Даниел Мунтян, Игорь Женунки, Алина Прищенко, Виктория Петрова, Татьяна Леводянская, Вячеслав Азаровский, Алексей Штырбул, Анастасия Неприцкая, Яна Войнова, Ирина Коваленко, Артур Савельев, Виталий Павлюков. Все они и их коллеги ждут вас в театре "С улицы Роз", чтобы представить вам и другие свои спектакли. Приходите!

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Теги:
театр, Юрий Хармелин, театр "С улицы Роз"
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