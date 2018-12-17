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Гололед на улицах города, архивное фото.

Конгресс танцует, а люди "ломаются" – 100 строк о наболевшем

© Sputnik / Петр Чернов
Колумнисты
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Николай Костыркин
Тема:
Сто строк о наболевшем (5)
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Колумнист Sputnik наглядно демонстрирует, с каким пристальным вниманием относятся к горожанам власти Кишинева.

Двести три года назад в Вене можно было часто слышать фразу "Конгресс танцует". Дело в том, что главы стран, победивших, как бы сейчас сказали, "режим" Наполеона, а также их многочисленная свита резвились на нескончаемых балах и приемах, уделяя крайне мало времени переговорам по переделу целого субконтинента.

Эта фраза вспомнилась, когда я сегодня вышел из дому на работу. Доказывается из года в год – наши муниципальные службы и их руководство могут заниматься чем угодно, хоть просиживать целыми днями на различных заседаниях, экстренных и затяжных. Ладно в выходные, но по наступлении рабочей недели можно же было мобилизовать всех и вся, чтобы посыпать реагентом наледь тротуара.

Но нет – "конгресс танцует", а простым смертным приходится воображать себя воплощением фигуристов и конькобежцев, чтобы добраться на работу, в магазин, домой, отвезти детей в школу.

И, хотя днем немного потеплело, и лед на тротуарах растаял, я с опасением ждал вечера, когда температура снова уйдет "в минус". И – вуаля, тротуарный лед снова вернулся к нам в город. Только в одном рабочем коллективе за сегодня пострадало минимум три человека – только потому, что муниципалитет не исполняет свои прямые обязанности.

Как всегда, на нас с вами экономят. Наверное, чтобы подкопить денег на новые дорогущие светофоры или электронные панно на троллейбусных остановках. Подумайте, кого может призвать к ответу эта будущая мама, упавшая на асфальт только из-за того, что профильный чиновник не удосужился послать туда людей в заветными ведерками!

Завтра, когда всех "поломанных" по стране подсчитают, ждем сводки от спасателей. О 25-ти уже известно доподлинно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Гололед
© Sputnik / Nicolai Kibich
Гололед

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