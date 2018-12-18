Мосты Кишинева без оглядки на Геную – 100 строк о наболевшем

В связи с неудовлетворительным состоянием мостов Кишинева колумнист Sputnik тщетно силится напомнить сильным мира сего, что члены не их круга - тоже люди.

В середине августа нынешнего года в Генуе рухнул мост, который, как считали, простоит если не века, то, по крайней мере, еще столько же, сколько существовал.

© Sputnik / Osmatesco Лупашку: сколько еще простоит кишиневский виадук

Тогда погибло более 40 человек. В их числе – один гражданин Молдовы.

После того, как Sputnik и другие СМИ принялись бить тревогу, – почему в Кишиневе мосты не приводят в порядок десятилетиями?! – столичные власти не сразу, но отрапортовали, что был проведен осмотр состояния конструкций и выданы рекомендации. Вот, собственно говоря, и все, что вам нужно знать о заботе кишиневского руководства о нас с вами.

Потому что не далее как два дня назад соцсети запестрели снимками аварии на столичном виадуке, где металлические швы, скрепляющие сегменты моста, простите за каламбур, трещат по швам. Посмотрите на эти фото и поймите, что еще долго вам придется ездить по виадуку на минимальной скорости, чтобы не угодить колесом на острую грань деформированного шва. Да и других причин для ДТП станет в разы меньше – не было счастья, да несчастье помогло.

А если серьезно, то по кишиневским мостам проезжать все чаще и чаще боязно. Многие из нас получают это сомнительное удовольствие раза по три на дню, причем, часто в часы пик, когда нагрузка на конструкции изрядно возрастает.

Но ремонтных бригад на мостах столицы как не было, так и нет. Европа нас как не учила ничему, так и не учит.

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