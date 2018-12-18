Ветер перемен: Россия возвращается в Молдову как активный игрок

Колумнист Sputnik анализирует, какие основные события произошли в отношениях между Молдовой и Россией в уходящем году, а также говорит о том, чего ожидать в 2019-м.

На дворе конец года, а значит пришло время подводить его итоги, в том числе для Молдовы и российско-молдавских отношений.

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И впервые за очень много лет эта ежегодная тема не является пережевыванием сильно поднадоевшей жвачки из одних и тех же имен, процессов и тенденций. Наоборот, несмотря на внешне относительно спокойный антураж и оживленный, но все-таки не из ряда вон выходящий событийный ряд, кажется, что вся атмосфера пропитана одним отчетливым ощущением, которое и является главным итогом года: грядут перемены!

Однако это касается не только Молдовы. Большая часть постсоветского пространства охвачена не сильной, но глубинной турбулентностью, причиной и источником которой является Россия.

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Трансформация Москвой отношений с соседями и перевод их на принципиально новые для России рельсы строго прагматичного и взаимовыгодного партнерства, очищенного от апелляции к "братским отношениям", перешла на такой уровень, что процессом оказались охвачены даже те страны, которых обошли политические треволнения и бури предыдущего периода, в частности Белоруссия.

После двух с половиной десятилетий, когда Россия занимала преимущественно пассивную позицию, стремясь удержать статус-кво и переходя к активности при возникновении проблем, вызовов и угроз, которые она уже просто не могла игнорировать, Москва, наконец, перехватила инициативу и перешла в "контрнаступление". Это оказалось неожиданно, трудно и болезненно для очень многих руководителей и элит на постсоветском пространстве.

Молдова в этом ряду интересна тем, что в ней данный процесс сочетается с ожидаемым переходом – в результате грядущих парламентских выборов - власти в стране в руки Партии социалистов и, как следствие, с не менее ожидаемым серьезным креном от "проевропейской" к "пророссийской" внешнеполитической ориентации республики.

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По сути, весь подходящий к концу 2018 год стал временем подготовки к этому событию.

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В самой Молдове все было довольно бурно. Чего только стоят многочисленные отстранения от должности президента Игоря Додона, чтобы его политические и "проевропейские" оппоненты смогли провести необходимые им решения, пока ключевые рычаги власти все еще находятся в их руках.

Для России все было куда спокойнее, хотя событийная канва недвусмысленно свидетельствует, что Молдова была извлечена из дальней "кладовки" российской внешней политики, где она "пылилась" многие годы, и заметно повысила свой уровень в списке приоритетов Москвы. Неоднократные встречи российского и молдавского президентов, снятие ряда ограничений для молдавской продукции российскими контролирующими органами, явное оживление деловых связей между странами – и, разумеется, особо выделяется назначение Дмитрия Козака специальным представителем российского президента по развитию торгово-экономических связей с Республикой Молдова.

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Все это недвусмысленно свидетельствует, что Россия возвращается в Молдову как активный игрок и ключевой в регионе центр силы.

Так что республика небезосновательно живет в ожидании – частично нервном, частично радостном – ожидаемых перемен.

Впрочем, стоит предостеречь "пророссийских" оптимистов от наивных иллюзий. Не стоит рассчитывать, что в случае победы ПСРМ и разворота Молдовы на восток, "все станет, как было раньше".

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Не станет.

Россия действительно радикальным образом перестраивает свои отношения с соседями. В них больше нет места сентиментальным соображениям при принятии политических и экономических решений. Прагматизм, взаимная выгода и выстраивание иерархии в соответствии с весом каждой из сторон – вот основные принципы, лежащие в основе новой политики Москвы в отношениях с соседями.

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Как бы то ни было, если планы и надежды Игоря Додона и пропрезидентской партии о победе на выборах с дальнейшим превращением в главную правящую страной силу реализуются, перед Молдовой благодаря сотрудничеству с Россией действительно откроются новые обширные перспективы.

Хочется верить, что республика их не упустит. Но это уже разговор для следующего – 2019-го – года.

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