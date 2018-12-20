Когда у молдаван будет две или три жизни - 100 строк о наболевшем

Что нужно человеку для полного счастья? Идеальной формулы на этот счет не существует, но, например, деньги, здоровье, еда и крыша над головой, так или иначе будут ее составной частью.

© Sputnik / Евгений Панасенко Черта бедности: ВБ представил шокирующие цифры, как дела в Молдове

Как знать, может быть они и есть три кита благополучия. Но, похоже, для жителей Молдовы эти "киты" не жирные и даже не упитанные. И поймать их бывает весьма сложно - они часто ускользают от распростертых рук. Причем, в противоположном направлении. Судите сами, на днях Национальное бюро статистики представило данные о среднем уровне доходов жителей республики за третий квартал нынешнего года. Отчет ведомства подтверждает, что наша страна – одна из самых бедных стран в Европе. Этот факт объясняет, почему наши соотечественники массово уезжают за границу.

Сухие цифры

По данным статистики, в третьем квартале текущего года располагаемые доходы населения составили в среднем на одного человека в месяц 2412 леев (122 евро по текущему курсу Нацбанка), что на 8,5% больше, чем за соответствующий период предыдущего года и на 1,6% - по сравнению со вторым триместром 2018-ого. В реальном выражении (с корректировкой на индекс потребительских цен) доходы населения увеличились на 5,6%.

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Много это или мало - 2412 леев? Жители Молдовы скажут, что этих денег катастрофически мало.

Суровая данность - копить придется очень долго

Что может купить гражданин с доходом менее двух с половиной тысяч леев в месяц? По моему мнению, этих денег с трудом хватит на питание и оплату коммунальных услуг, что в городе, что в сельской местности. Но что можно сказать точно, так это то, что с такими не просто скромными, а мизерными доходами человек не сможет справиться ни с одной важной проблемой, решение которой требует больших затрат.

К примеру, с такими доходами невозможно приобрести жилье. Даже самое скромное можно купить за 10 тысяч евро, а это по текущему курсу Нацбанка составляет 196 тысяч 500 леев. Если поделить эту сумму на 2412 леев, то выходит, что среднестатистический житель Молдовы сможет приобрести такое жилье за шесть лет. При этом ему придется отказывать себе абсолютно во всем, в том числе, в питании. Но это, конечно, невозможно.

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Если вычесть из этих двух 2412 леев сумму среднего прожиточного минимума - 1895 леев (96 евро) в месяц, то выходит, что на квартиру можно отложить с горем пополам всего 517 леев. И выходит, что на самое скромное жилье нужно работать больше 30 лет.

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Впрочем, когда жители Молдовы начинают заниматься подобными подсчетами, то у них получается, что копить на квартиру им придется и 35, и 40, и 50 и даже 100 лет при их текущих доходах. Но это опять же, не считая расходов на продукты, одежду и прочее.

А по-человечески жить хочется сейчас. Особенно, когда тебе нет и 30-ти. Вот и спрашивается, а когда у молдаван будет запасная жизнь? А лучше две, три... Нам еще поймать других китов надо. Вот и приходится бегать. За счастьем. В другие страны.

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