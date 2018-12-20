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Фрагмент копии фрески Святой Николай Чудотворец.

Кто мы, молдаване, для Молдовы – история в день святого Николая

© Sputnik / Владимир Вдовин
Колумнисты
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Кристина Бумбу
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Колумнист Sputnik – о том, как наши соотечественники, будучи не в силах реализоваться на родине, многого достигают за рубежом, но не видят возможности вернуться домой.

Так вышло, что утром дня святого Николая я опаздывала на работу, поэтому вместо общественного транспорта решила воспользоваться услугами такси. После получаса постоянных ответов о том, что "нет свободных машин", наконец-то на телефон пришло сообщение, что такси прибудет через три минуты.

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Невольно подумалось, что святой Николай благоволит мне сегодня – в обозначенное время старенький красный автомобиль ждал у подъезда, и водитель перед тем, как спросить о месте назначения, поинтересовался, знаю ли я, какой нынче день, и поздравил.

– А я не знал, поэтому вышел на работу, как обычно. Тут мне звонит родственница из Испании, поздравляет с днем святого Николая, а меня Николаем зовут. Представляете? Как я мог забыть о дне святого Николая?! - признался седовласый мужчина лет шестидесяти.

"Было трудно"

Я и не думала о чем-либо его расспрашивать, но таксист сам принялся рассказывать о своей жизни. Дети его живут и трудятся за границей.

– Сам я инженер по специальности, у детей моих тоже высшее образование. Один сын дипломированный юрист, другой – экономист. Оба теперь в Москве, старший уже построил дом, работает в транспортно-логистической компании, уважаемый в российской столице человек. Младший трудится в офисе, как-то показал мне свое рабочее место. Я рад за него очень. Они уже давно живут вдали от дома, им было очень сложно, но они выстояли. И с их женами я в прекрасных отношениях, - рассказал Николай.

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Не без гордости в голосе он отметил, что сыновья часто звонят ему, помогают материально. Как шутит одна из его невесток, дают деньги на мороженое.

– Господи, сколько мороженого можно съесть за 100 евро, - улыбается водитель такси, - думаю, что они не очень хорошо понимают, что для нас в Молдове это большие деньги.

В этот момент у него зазвонил телефон.

– Вот, как раз эта невестка мне и звонит, - сообщил мужчина и нажал кнопку приема вызова. В трубке был слышен приветливый женский голос: "Здравствуйте, папа! Поздравляю! Что делаете? Работаете? Как так?! Сегодня же святой Николай!".

Оказалось, мой собеседник приготовил сыновьям с невестками большую посылку с черносливом и вином, что незаменимо на кумэтриях. "Спасибо, папа! Привет маме! Бросайте работу на сегодня – праздник же!", - ответили ему по телефону.

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Увидеть мир

Междугородняя беседа приятно взволновала Николая.

– Мои дети – очень заботливые и внимательные, приезжают домой часто, как только выпадает такая возможность. Приедут и на предстоящие праздники, - продолжил он.

Остановился на светофоре, вдохнул воздух полной грудью и сообщил:

– Представляете, в одном подмосковном ресторане соберутся молдаване из Великобритании, Франции, Испании, Молдовы и отпразднуют Новый год и кумэтрию моего внука. А затем мои дети приедут к нам домой на несколько дней, чтобы отпраздновать Рождество.

Съехав с дороги и припарковавшись, он продолжил:

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– После того, как они вернутся в Москву, старший сын планирует отправиться с детьми в Финляндию на лыжный курорт. Я его спросил, неужели в России негде кататься на лыжах. На что он ответил, что хочет показать детям как можно больше интересных мест, тем более, что Финляндия – родина Деда Мороза.

Мысли о возвращении

– Скажите, ваши родные хотят вернуться в Молдову? – спросила я его.

– В России мои дети – уважаемые люди, внуки всегда заняты чем-то полезным – учат иностранные языки, ходят на спорт. Вот, например, старший внук – чемпион по тэквондо, - грустно ответил Николай. То, что он мог бы добавить к этим словам, – как тысячи наших соотечественников не нужны на родине и вынуждены пробиваться "наверх" на чужбине, – осталось за скобками, но было понятно нам обоим.

Я не спрашивала таксиста Николая, как его фамилия или о том, как зовут его родных, о ком он так замечательно рассказал. Не думаю, что этот человек жаждет публичности – пусть и для нас он останется просто Николаем. Детали здесь не особо нужны – ведь таких историй в нашей стране великое множество, и, коль скоро мы не в состоянии изменить ситуацию в корне, пусть хотя бы радостные встречи на праздники скрашивают долгие месяцы разлуки родителей и детей, братьев и сестер, мужей и жен.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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