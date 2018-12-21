Как в Молдове День Европы "объединили" с Днем Победы

Произошло это как-то буднично, в рабочем, так сказать, порядке — после девяти лет горячих споров, запросов в парламенте и акций протеста. Правда, для этого пришлось в пятый раз временно отстранить президента Молдовы Игоря Додона. Глава государства ничего подобного никогда бы не подписал, и законопроект вместо него промульгировал спикер парламента Андриан Канду.

Двенадцатого декабря поправки в Трудовой кодекс были опубликованы в "Monitorul Oficial" и вступили в силу. В кодексе появилась новая праздничная дата — День Европы, с выходным днем, отмечается он 9 мая.

© Sputnik / Miroslav Rotari День Победы и День Европы: зачем Молдове нужно объединять эти два праздника

Время выбрали для внесения поправки грамотно. Похоже, авторы законопроекта сделали выводы из печального опыта теперь уже экс-примара Дорина Киртоакэ, который пытался в партизанском порядке заменить в Кишиневе празднование Дня Победы песнями и плясками в честь Дня Европы. Эти вылазки встретили бурную и крайне эмоциональную реакцию жителей столицы. Многотысячные колонны майских шествий в честь Победы после каждой эскапады Киртоакэ становились лишь многолюднее — наглость либерального примара в буквальном смысле взбесила кишиневцев, даже тех, кто в какой-то мере подыгрывал примару (правда, таких было немного).

Авторы законопроекта о поправках в Трудовой кодекс, принятых парламентом, поступили грамотнее. Изменения утвердили зимой, задолго до 9 мая — так сказать, свалили под новогоднюю елку, когда люди поглощены решением вопроса, где взять деньги на новогодние праздники. К тому же поправки были приняты всего за месяц до начала агитации на выборах в парламент — то есть, в партийных штабах сейчас царят беготня и суета, и всем тоже как бы и не до того.

Хитрость еще и в том, что формально День Победы из Трудового кодекса никто не вычеркивал. Теперь статья 111 пункт (1) "Нерабочие праздничные дни" выглядит так: "В Республике Молдова нерабочими праздничными днями с выплатой средней заработной платы [...] являются: [...] g) 9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины; g1) 9 мая – День Европы".

То есть, в один выходной день 9 мая втолкнули два праздника. Угадайте, который именно из них теперь будут отмечать министерства, ведомства и подведомственные организации, — и в честь чего теперь 9 мая на главной площади в Кишиневе будут произносить речи на большой сцене, в сопровождении фольклорных ансамблей и оркестров, исполняющих "Оду к радости".

© Sputnik / Rodion Proca День Победы и День Европы: в Молдове по-разному отметят 9 мая

А могли бы сместить День Европы, если уж так хочется праздника, всего на день — в ту или в другую сторону. И у граждан появился бы еще один оплачиваемый выходной.

Самое интересное, что не только в Брюсселе, но даже в представительстве ЕС в Молдове никогда не настаивали и не настаивают сейчас на том, чтобы День Европы отмечался в нашей стране непременно 9 мая. Не гвоздем прибито, так сказать.

Например, в 2010 году эту дату отмечали в Кишиневе 15 мая, а в 2013-м — 18 мая, причем даже не на центральной площади, а в сквере у театра оперы и балета. И знаете, ни одной звезды с флага ЕС не скатилось от такого потрясения.

Однако ретивость молдавских политиков, которым Великая Победа не давала спокойно спать, не имела границ. Атаки на День Победы усиливались с каждым годом, и в 2014 году глава представительства ЕС в Молдове Пиркка Тапиола даже был вынужден выступить со специальным разъяснением.

Тогда не в меру ретивый примар Кишинева привел общественность в состояние просто-таки озверения своими издевательствами над Днем Победы, и раздутый либералами политический конфликт начал всерьез угрожать представительству ЕС полной дискредитацией в глазах населения Молдовы.

Примара пришлось приструнить: Пиркка Тапиола опубликовал коммюнике, в котором сообщил, что ЕС совершенно не против празднования дня Европы в Молдове не 9, а например, 10 мая. "По сложившейся традиции, делегация ЕС в Молдове организует в этом году празднование Дня Европы, которое будет проходить 10 мая в Кишиневе и 17 мая в Комрате", — заявил он.

К чести Тапиолы, он не дал втянуть себя в либеральные махинации — репутация осквернителя памяти о победе над нацизмом ему точно была не нужна.

Успокоительного посыла хватило на три года. В 2015 году День Европы в Молдове отметили тоже 10 мая. В следующем, 2016 году, — и вовсе 14 мая, причем опять не на площади, а в парке "Штефан чел Маре", он же парк Пушкина. В 2017 году — 13 мая.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Суд не разрешил Киртоакэ праздновать День Европы вместо Дня Победы

А потом опять началось.

Вы верите в роль личности в истории? По крайней мере, в некоторых случаях эта роль заметна. В середине 2017 года Пиркка Тапиола покинул Молдову, на посту главы миссии ЕС его сменил Петер Михалко. А пока Тапиола сдавал дела, антагонисты Дня Победы с новой силой пошли в атаку.

Позиция миссии ЕС о дате празднования Дня Европы была изложена в 2014 году совершенно четко — мы вас не заставляем отмечать эту дату 9 мая — отмечайте, когда хотите.

Мы-то думали, что государственные праздники должны объединять нацию, а не раскалывать ее. Так зачем же бежать впереди паровоза, стараться быть ортодоксальнее ортодоксов и провоцировать конфликты — сталкивая День Европы с Днем Победы там, где этого легко было избежать?

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