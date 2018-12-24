14:18 24 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Бойцы спецназа на Северном полюсе, архивное фото.

На Западе ждут "вежливых людей", которые вторгнутся с Северного полюса

© Sputnik / Valerii Melnikov
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Ирина Алкснис
59 0 0

Тема вероятных масштабных военных конфликтов с вовлечением ключевых держав мира все чаще появляется на страницах западных СМИ, причем не маргинальных, а самых что ни на есть мейнстримных.

Это, в свою очередь, прозрачно намекает, что она воспринимается более чем серьезно в куда более высоких кругах. Например, только прошедшие выходные принесли очередной пакет новостей, пишет обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис. 

Профессор военного колледжа Армии США Роберт Фарлиоб в статье для The National Interest перечислил самые горячие регионы следующего года, где может начаться третья мировая. По его мнению, это Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров.

Немецкое издание Telepolis полагает, что "керченский инцидент" может повториться в Арктике, поскольку действия США "по обеспечению морской навигации" в этом регионе, вероятно, будут вестись в районах, на которые претендует Россия, усиливающая контроль над своими прибрежными водами по экономическим и военным причинам.

Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Трампизм для Восточной Европы

Британская Daily Express выпустила материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам". Оставим на совести таблоида (или что там у него вместо нее) превращение пограничного инцидента между Россией и Украиной аж в третью мировую и многочисленные фактические неточности в материале. Однако тревога по поводу растущих военных возможностей России действительно характерна как для самых серьезных и профильных СМИ, так и для бульварных листков, создающих свои публикации по принципу "я его слепила из того, что было".

В России привыкли посмеиваться над западной паранойей по поводу "русской угрозы", и это в большинстве случаев вполне обоснованно. В большинстве, но не всегда.

Правда в том, что все усиливающаяся тревога западного политического сообщества из-за военной мощи России имеет под собой вполне реальные основания, даже если она, эта тревога, зачастую выражается в смехотворных формах.

За почти тридцать лет глобального лидерства США сложился статус-кво, при котором Западу, по сути, принадлежала монополия на применение военной силы на мировой арене. Ситуации, разумеется, бывали всякие, но любые исключения из этого правила (как, например, российская операция по принуждению Грузии к миру в 2008 году) проходили по классу "у гегемона пока просто руки не дошли навести порядок и поставить на место всех зарвавшихся нарушителей, однако рано или поздно это случится, и тогда мало никому не покажется".

Флаги России и ЕС, архивное фото.
© Sputnik / Владимир Сергеев
Тонкости геополитики: как Молдове с Россией подружиться и с ЕС не поссориться

При этом метода применения военной силы за эти три десятилетия также стала вполне привычной. Грандиозная во всех отношениях военная машина НАТО обращалась против той или иной страны в любой части света и успешно перемалывала ее, разрушая инфраструктуру, снося правительство и доходчиво донося до ее народа, а заодно и всего мира, что сопротивление этой невероятной мощи бессмысленно и бесполезно. Любые отличия между военными операциями НАТО последних десятилетий — будь то Югославия или Ирак, Афганистан или Ливия — носят непринципиальный характер и только подчеркивают единство общей схемы.

Нынешняя проблема для Запада заключается не столько в том, что Россия модернизирует свою армию. Главное, что в последние годы Москва демонстрирует совершенно иную — отличную от западной — модель применения военной силы, а каждый новый случай подтверждает ее впечатляющую эффективность.
Причем этот новый российский подход отличает высокая гибкость и вариативность, но главные принципы остаются неизменными: точечность, ограниченность применения силы и максимальная эффективность в сравнении с приложенными усилиями и вложенными ресурсами.

Там, где Штатам требуются триллионы долларов, Россия обходится миллионами. Там, где НАТО необходимы десятки тысяч человек, Москве нужно на порядок меньше. Там, где американцы организуют полномасштабную военную операцию, Россия добивается своего в разы меньшим экспедиционным корпусом.

И всем этим Россия занимается в том числе на территориях, которые Запад последние десятилетия привык считать исключительно своей вотчиной: Ближний Восток, Латинская Америка, Африка.

Президент США Дональд Трамп, архивное фото.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Есть предложение: создать новый Запад без США

Крымская операция, уже вошедшая в военные учебники. Операция в Сирии, где тихой сапой и очень ограниченными силами Россия успешно предотвратила, казалось, неизбежный крах сирийского государства и вообще стала перекраивать все ближневосточные расклады. Пять российских военных советников и полторы сотни гражданских инструкторов в Центрально-Африканской Республике обеспечивают России результат, для которого Штатам потребовались бы структуры с многотысячным кадровым составом и огромным бюджетом.

Естественно, Запад не может игнорировать новые факты и вынужден задаваться вопросом: "А что будет, если этот маленький и шустрый, но весьма эффективный Давид столкнется с грандиозным западным Голиафом?" Причем чем больше успехов у России на данном поприще, тем менее убедительными выглядят сравнительные таблицы военных бюджетов, мобилизационного резерва и единиц боевой техники.

Тем временем новости от США тоже не радуют западных наблюдателей. Например, американцы, конечно, намерены противостоять российским притязаниям в Арктике, вот только пока они учения там на днях отменили. Причиной стали опасения, что единственный американский тяжелый ледокол может сломаться. Что, понятно, было бы не комильфо и сделало бы их посмешищем на весь мир — в этом американцев можно понять.

Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
Ветер перемен: Россия возвращается в Молдову как активный игрок

Именно тут стоит искать причины зачастую неадекватных проявлений тревоги Запада по поводу российской военной угрозы. Дело не в том, что там реально ждут агрессии от России, а в том, что впервые за несколько десятилетий Европа, да и Штаты тоже утратили чувство абсолютной безопасности, которое у них возникло после краха СССР из-за отсутствия силы, способной им хоть как-то противостоять.

А это, в свою очередь, заставляет Запад возвращаться в неприятную реальность, в которой применение военной силы вновь становится инструментом, требующим огромной ответственности — и обоюдоострым.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

По теме

Что жители Молдовы думают о НАТО
НАТО нам не надо: жители Молдовы не хотят вступления страны в Альянс
Молдова выбирает нейтралитет и собирается аннулировать договоры с НАТО
Теги:
урегулирование, конфликты, Россия, Запад, геополитика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Сказочное шествие: в Краснодаре прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек
Тракторист решил проучить горе-парковщика!
Тракторист решил проучить горе-водителя: что из этого вышло - видео
Новогодний пазл.
Новогодний пазл - собери свой персонаж

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться