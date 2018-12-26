Ну вот и все: "русский фактор" в американских грязных выборах доказан

Специалисты собрали все приемы, в применении которых за последние два года успели обвинить пресловутых "русских троллей", и применили их против республиканского кандидата: что из этого вышло, рассуждает обозреватель Виктор Мараховский.

Вначале новости. Как сообщают американские СМИ, фейсбук заблокировал пять фальшивых аккаунтов, участвовавших в так называемом "Алабамском проекте".

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Мера эта несколько запоздалая — потому что данный проект свое уже отработал, и весьма успешно. Он был создан группой "демократических экспертов", приближенных еще к администрации Обамы, в ходе осенней выборной кампании в сенат США.

Суть дела: если совсем коротко, то специалисты собрали все приемы, в применении которых за последние два года успели обвинить пресловутых "русских троллей", и применили их против республиканского кандидата — и, соответственно, в пользу демократического, пишет обозреватель Виктор Мараховский в колонке на РИА Новости.

Во-первых, ими были созданы фальшивые аккаунты, позиционирующие себя как республиканские и консервативные, но гнавшие в действительности пропаганду, направленную на взбадривание демократического избирателя и на ввод в уныние республиканского.

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Во-вторых, по сетям начали разгонять информацию о том, что республиканский кандидат заказывал себе юных девочек.

В-третьих, к официальному аккаунту республиканского кандидата добавили десятки тысяч ботов с русскими именами — о чем с готовностью написала как местная, так и национальная пресса под заголовками "у республиканца кремлевские фолловеры".

Ну и так далее.

В результате кандидат от демократов победил республиканца — с крошечным, в общем, отрывом в 20 тысяч голосов, впервые за четверть века.

Известно о случившемся стало лишь сейчас, в конце декабря — причем при довольно странных обстоятельствах. В New York Times вышла большая статья, описывающая операцию как "секретный эксперимент", целью которого было "сымитировать Русскую Тактику".

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При этом в статье утверждается, что "бюджет проекта — 100 тысяч долларов — был слишком мал для того, чтобы повлиять на 51-миллионную кампанию".

Судя по количеству утверждений об "экспериментальном" характере операции, можно предположить, что спустя несколько недель после выборов возник реальный риск утечки и "демократические эксперты" решили поспешно сработать на опережение, слив информацию проверенному демократическому СМИ и представив все как невинное упражнение в "Русской Тактике".

...Что во всем этом интересно.

Главным образом — категорическое утверждение, что "операция под чужим флагом", стоившая 100 тысяч долларов, ну просто никак не могла повлиять на результаты выборов в штате Алабама. И где-то за кадром остался тот факт, что в результате операции в целой пачке медиа, включая авторитетнейшую Washington Post, республиканского кандидата обвинили в том, что его поддерживают русские тролли. То есть в реальности она оказала влияние на миллионы людей.

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Штука вся в том, что 100 тысяч долларов — это тот самый порядок денег, который, по подсчетам тех же "демократических экспертов", был задействован "российскими троллями", якобы вторгшимися в избирательную президентскую кампанию в США в 2016-м. Но там счет идет почему-то совсем по-другому: там считается, что тролли оказали влияние более чем на 120 миллионов американских избирателей.

При этом никак нельзя сказать, что вменяемую русским тактику и то, что вытворяли политтехнологи демократов в Алабаме, нельзя сравнивать. Ведь признано же, что демократические специалисты использовали "русские технологии" один в один.

В итоге перед нами следующие факты.

1) Задействование грязных информационных технологий во внутренней политике Соединенных Штатов — доказанный факт.

2) В этих грязных технологиях активно использовался "русский фактор" — и это, между прочим, впервые доказанный факт.

3) Но этот "русский фактор" был специально создан теми самыми людьми, что уже два года визжат о русском вмешательстве, — для того, чтобы дискредитировать максимально своих политических противников.

4) При этом бюджет грязной кампании ровно такой же, как у не доказанных "русских троллей", только на гораздо меньшем участке работы. Методы те же.

Но разоблачители "русских троллей" утверждают, что кампания не имела никакого значения.

...Тут напрашивается глубокий философский вывод, но у нас есть вывод попроще. Кто-то просто настолько заврался, что уже даже не пытается делать свое вранье и свои оправдания правдоподобными.

Хотя виноваты, как легко заметить, все равно русские.

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