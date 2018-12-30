"Пять минут" и другие песни, расшатавшие рутину новогодних праздников

В детстве я не любил новогодние утренники. Потому что праздничные песни мне казались нудными и заунывными. Да и советской и российской эстрадой я мало интересовался – по жизни получилось так, что мне больше нравилась западная рок-музыка и джаз. Но все-таки через всю жизнь со мной прошли несколько новогодних мотивчиков, которые всегда вспоминаются с особой теплотой, пишет Олег Дмитриев на Sputnik Беларусь.

Шедевр первый. "Новогодняя песенка" (композитор Геннадий Гладков, поэт Юрий Энтин)

Мультики – это мое любимое увлечение детства. Их показывали не только в программе "Спокойной ночи, малыши!" и по воскресеньям. Время для них находилось и в перерывах спортивных трансляций. И когда у тебя на выбор всего лишь один канал, ты не отходил от экрана и смотрел все, что показывали.

Восьмая серия "Ну, погоди!" "зацепила" как-то по-особенному. И в первую очередь потому, что любимые персонажи детства расшатали рутину новогодних праздников. А "Новогодняя песенка" в исполнении Клары Румяновой и Анатолия Папанова вообще заставляла танцевать, сидя на кресле.

Это уже потом я прочитал, что, оказывается, авторы песни старались ее втиснуть примерно в полторы минуты – иначе она бы не поместилась в сериал. Уже потом, в зрелом возрасте, я узнал, что Папанову сильно попало за фразу "Наконец сбываются усе мяч-ты. Лучший мой подарочек – это ты". Автор стихов Юрий Энтин изначально хотел, чтобы слова песни произносили ясно и понятно. Но в те годы при звуках этой песни я испытывал большое удовольствие и позитив, которые переходили на все остальные новогодние праздники.

Кстати, первого января 2019 года мультсериалу "Ну, погоди!" исполняется 50 лет.

Шедевр второй. "Пять минут" (из кинофильма "Карнавальная ночь". Композитор Анатолис Лиепиньш, поэт Владимир Лифшиц)

Кому-то эта композиция покажется излишней скучной, пафосной и старомодной. Такой ее восприняли и музыканты оркестра Эдди Рознера, которые участвовали в съемках культового фильма режиссера Эльдара Рязанова. Для меня этот коллектив – советский аналог оркестра Гленна Миллера. Благодаря этим музыкантам и сам фильм получился веселым, и песенка была зажигательной. По крайней мере, она "поется" – мотивчик-то в ней есть.

Вот таким способом деятели искусства старались протащить джазовую музыку на экраны. Ведь прошло примерно 20 лет с тех пор, как вся страна восхищалась Леонидом Утесовым и кинофильмом "Веселые ребята". Да и "Карнавальная ночь" – это, собственно, фильм о том, как избежать стереотипов, которые так часто мешают в жизни.

Кстати, автор песенки "Пять минут" Анатолис Лиепиньш также прославился и тем, что написал гимн Латвийской СССР.

Шедевр третий. "Наppy New Year" (Andersson – Ulvaeus, русская версия Марины Капуро)

Мне лично нравится раннее творчество группы ABBA, в альбомах 70-х годов было много элементов рок-музыки. С 1980-го года композиции шведского квартета стали, на мой взгляд, более мелодичными и излишне "дискотечными". Но композиция Happy New Year из альбома Super Trouper 1980 года стоит особняком. Меня лично она поражает потрясающей мелодией, которая передает всю романтику и надежду, которые заключаются в новогодних праздниках.

Эта песня была успешно русифицирована. В программе "Утренняя почта" в середине 80-х ее исполнила восходящая звезда ленинградской эстрады Марина Капуро. Она исполнила песню как на русском, так и на английском. Марина и до сих пор успешно дает концерты в своем родном Питере, но по какому-то необъяснимому стечению обстоятельств ее крайне мало показывают на российском телевидении.

Шедевр четвертый. "Новогодняя" (группа "Дискотека Авария")

"После матча Мексика – Швеция мы займемся тем, что будем учить мексиканцев нашей новогодней песне", – признался мне в Екатеринбурге во время проведения в России Чемпионата мира по футболу лидер группы "Дискотека Авария" Алексей Рыжов. Сразу после игры команда давала концерт в городском парке культуры и отдыха на специальной фан-зоне, которая работала в дни мундиаля. Удалось ли им научить мексиканцев русскому рэпу и хип-хопу, я не знаю. Но для меня эта композиция – один из символов 90-х.

Во-первых, в песне, помимо заводного ритма, есть некое неверие в то, что праздник – настоящий. Это как раз и отражено в строчке "Опять нас обманут, ничего не дадут". Во-вторых, Дед Мороз в этой песне уже не абсолютный символ Нового года, а парень-разгильдяй, который очень любит выпить и повеселиться ("Налейте мне вина побольше, мне везти подарки в Польшу"). Это тоже некое отражение поколения 90-х. Но в целом получилась композиция, которая не надоедает. Именно поэтому уже почти 20 лет она постоянно звучит на новогодних праздниках.

Ну а мне лично приятно, что члены группы Алексей Рыжов и Алексей Серов до сих пор – несмотря на возраст – остаются людьми, влюбленными в жизнь. И, кроме этого, они настоящие футбольные фанаты – не пропускают ни один чемпионат мира и Европы, да и сами иногда не прочь погонять мяч.

Четыре песни. Такие разные, такие не похожие друг на друга. Но для меня лично – отражение надежды, которую дарят нам новогодние праздники.