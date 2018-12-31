Плугушор и Мош Крэчун: зимние тайны, которые удивляют даже молдаван

Кто такой Мош Джерилэ? В чем его главное отличие от Моша Крэчуна? Как наши предки, колядуя в зимние праздники, "программировали" обильный урожай в будущем году - какие традиции характерны для молдаван читайте в материале Sputnik.

Молдавские традиции не забыты. В некоторых селах до сих пор местные жители ходят друг к другу в гости и разыгрывают настоящие сценки. И это здорово, что в закромах общей памяти народов, населяющих Молдову, немало интересных ритуалов, уходящих корнями глубоко в историю. Предлагаем вместе со Sputnik вспомнить интересные традиции наших предков.

Самая большая свинья к праздничному столу

Самый главный сказочный персонаж зимы, как мы знаем, у молдаван и румын именуется "Мош Крэчун". Но на нашей земле волшебного старика изначально звали "Мош Джерилэ", что практически идентично имени его русского "коллеги" Деда Мороза.

"Традиции не забыты. Во многих молдавских селах до сих пор в Сочельник практикуют рождественские колядки. Но это не просто хождение от дома к дому с песнями. Разыгрываются целые сцены из библейских сюжетов, посвященных Рождеству Иисуса Христа", - рассказал Николай Паскару, президент национального движения "Воевод", популяризирующий молдавские народные традиции.

По его словам, неотъемлемые элементы этого обряда – изображение звезды, которое носят на длинной палке, – символ Вифлеемской звезды из Евангелий.

"Когда я был ребенком, в ночь перед Рождеством все родственники приезжали домой, чтобы провести праздник все вместе - за одним столом. А еще закалывали свинью – таких размеров, чтобы ее мяса хватило на все зимние календы", - рассказал Паскару.

На день святого Василия, 14 января, отмечается народный праздник Плугушор (от слова "плуг"), где важным ритуальным элементом является облачение, как минимум, одного ряженого в "одеяние" козы – символа богатства и плодородия.

В прежние времена, как правило, участники обрядовой части Плугушора водили с собой настоящую козу.

Плугушор – это также и длинное стихотворение, плод многовекового народного творчества.

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"Весь этот пласт народной памяти, воплощенный в календарных праздниках, – настоящее богатство, доставшееся нам от предков. Неслучайно в 2013 году молдавские колядки были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Жаль, правда, что в нашей стране все это представляет интерес лишь для этнографов и энтузиастов, а нового добротного документального фильма о молдавских традициях я, честно говоря, не видел уже давно", - посетовал Паскару.

Самое главное имя

Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан – этнический болгарин, родом из бессарабского села Зализничное, ныне Болградского района Одесской области Украины. Он принадлежит к тому поколению, которое остается частью неразрывной цепи преемственности воззрений на народные праздники.

Как рассказал Михаил Михайлович, на его малой родине болгары в селах, приверженцы "старого стиля", юлианского календаря, традиционно тяготеют не к нынешней дате Нового года, а к дню святого Василия, который как раз и приходится на 14 января, на Старый Новый год.

"Раньше Васильев день отмечали в болгарских селах с гораздо большим размахом. Накрывали богатые столы, готовили блюда из свежей баранины. Василии в этот день пользовались особым вниманием. Была традиция (а где-то она есть и до сих пор) - пришедший в дом Василия поздравить с именинами, должен был умыть ему лицо. И этот первый гость становится самым желанным в доме", - рассказал Мокан.

Между Рождеством и Крещением и даже на Масленицу у болгар происходят танцы кукеров. Кукеры чем-то напоминают русских ряженых.

Мужчины надевают специальные маски, украшенные лентами, рогами, мехом, большими носами и другой атрибутикой, шерстяные одежды и устраивают шествия и пляски. Издревле проводились пляски кукеров – чтобы урожай в предстоящий сезон был обильным.

Колядуют словно по Гоголю

У гагаузов, помимо колядок, широко распространен обычай "сурва", основной атрибут которого – ветки фруктовых или вербовых деревьев, украшенные разноцветными бумажными полосками. В первый день Нового года девочки и мальчики обходят дома односельчан, поздравляют их, трижды ударяя домочадцев по спине прутиками, "сурваками", желая счастья, здоровья, плодородия, говорится в книге старшего научного сотрудника отдела этнологии гагаузов при Академии наук Молдовы Евдокии Сорочану.

Хозяйки обрывают кусочки бумажных полосок или веток и кладут их в куриные гнезда, чтобы куры в будущем году хорошо неслись. Детей одаривают конфетами, домашним печеньем, бубликами, мелкими монетами.

Украинцы Молдовы, как утверждают этнографы, колядуют практически так же, как описал когда-то великий Гоголь. На севере нашей страны, в украинских селах, от дома к дому в зимние праздники ходят щедривки – преимущественно молодые люди, как юноши, так и девушки. Они восхваляют хозяев, поют колядки, "посевают" их и дом зерном. Ряженый в образе козы тоже присутствует. Он одет в кожух мехом наружу.

В ночь перед Рождеством у украинцев особенно почитаются крестные родители, которым крестники несут вечерю – специальное угощение, в составе которого обязательно должна быть кутья, сладкая каша из зерен с медом и сухофруктами.

Дресс-код важен

"Народные традиции не забываются и в городах. Например, частыми гостями зимних вечеринок в Кишиневе становятся театральные группы, ежегодно готовящие номера с колядками и обрядовыми прославлениями. На недавно прошедшем фестивале камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест" тоже были колядующее – учащиеся младших классов одного из столичных лицеев", – рассказал актер, шоумен Александр Кожухарь.

У Александра каждый год тоже проходят новогодне-рождественские выступления по клубам и корпоративам.

"Чаще всего, конечно же, в образе Деда Мороза, которого, оказывается, ждут не только маленькие гости праздника, но и взрослые, желающие хотя бы один раз в году порезвиться, как делали это когда-то. Конкурсы я стараюсь придумывать сам – с детьми играем в бумажные и ватные снежки, – многим почему-то нравится закидывать этой атрибутикой именно Деда Мороза, – шарады, конечно же, с подарками", - добавил Кожухарь.

Ну, а какой же Дед Мороз без игр в заморозки! У детей такие конкурсы, кстати, развивают внимательность, скорость реакции, общительность. Шуточные состязание и призы любят и взрослые гости праздничных застолий. В этом случае Кожухарь, например, приглашает двух-трех девушек, которые "объявляются" елками, а мужчины должны их "нарядить" - передать им в руки побольше предметов, чьи названия начинаются на одну и ту же заранее объявленную букву. Хорошие организаторы новогодних торжеств в Кишиневе заранее оповещают о карнавальном формате встречи – даже водят дресс-код. И серьезные тети и дяди на один вечер становятся, например, Золушками, Джеками-Воробьями и другими популярными персонажами.

Все мы – братья-язычники

Загляните в Википедию, и прочтете, что молдавско-румынское слово "Крэчун", Рождество, – родственно древнерусскому народному названию рождественского поста — Корочун.

По предположению великого Карамзина, такое наименование происходит из-за короткого периода световых дней в этом посту. Этим же словом, но несколько в другой форме, "Карачун", обозначается рождественская ночь на западе Украины, в Словакии и Чехии. Так же именуют рождественский хлеб в Галиции. Ну, а корни самого слова – в имени славянского бога зимы, мороза, мрака и смерти Карачуна.

Есть сведения, что до XVIII века именно так в русских народных сказках величали Кощея Бессмертного. До сих пор кое-где в России о скончавшемся иногда говорят: "Вот и настал ему карачун". Да и сами зимние колядки с ряжеными – это отголосок чествования духов иного мира, чтобы те не чинили зла живым в самое холодное время в году.