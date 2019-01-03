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Трубы для строительства газопровода Северный поток-2

"Уже не остановить": стойкие противники России смирились с неизбежным

© Photo: Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Колумнисты
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Иван Данилов
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Совсем скоро европейские и американские оппоненты "Северного потока — 2" дойдут до стадий "депрессии" и "принятия" того факта, что трубопровод все равно будет построен, но когда и как это произойдет, рассуждает обозреватель Иван Данилов.

Одним из самых интересных геополитических и экономических процессов 2018 года стала эволюция проекта "Северный поток — 2", а также изменение отношения к нему со стороны европейских и американских политиков. Поразительно, но реакции европейских, американских и украинских партнеров и оппонентов почти идеально соответствуют известной психологической схеме, предложенной Элизабет Кюблер-Росс в контексте описания фаз эмоциональной реакции на трагедию: отрицание — гнев — торг — депрессия — принятие.

Трампу указали на место в борьбе с Северным потоком-2
© Sputnik .
Трампу указали на место в борьбе с "Северным потоком-2"

Конец 2018-го удивительным образом совпал с переходом некоторых упорных европейских противников "Северного потока — 2" к стадии принятия неизбежности, пишет обозреватель Иван Данилов в колонке на РИА Новости. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью Der Spiegel заявил: "Я никогда не был большим сторонником "Северного потока — 2". Но правда в том, что трубопровод давно строится и его уже нельзя просто взять и остановить. <...> Угрозы Трампа не могут быть основанием для этого".

Показательно, что американские оппоненты ведут активную внутреннюю дискуссию по поводу "Газпрома" и "энергетической экспансии России в Европу", причем часть американского истеблишмента уже перешла в стадию "торга", а другая все еще находится на этапе "гнева" и все ищет какие-нибудь силовые способы решения проблемы.

В этом смысле очень показательной получилась программная статья редакционной коллегии американского агентства деловой информации Блумберг, в которой заcлуженные мэтры американской финансовой журналистики (безусловно, отражая позицию одного из влиятельных американских политиков демократического спектра — миллиардера Майкла Блумберга) пытаются чуть ли не на пальцах объяснить сенаторам, конгрессменам и сотрудникам администрации Дональда Трампа, что попытка заблокировать "Северный поток — 2" с помощью санкций и тем более стремление "отомстить" Европе за сотрудничество с "Газпромом" посредством санкций против европейских компаний — это очень плохая идея, от которой нужно немедленно отказаться.

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Хотя бы из-за того, что ее реализация нанесет серьезный ущерб американским интересам и только усилит антиамериканские настроения в Евросоюзе. Ключевой аргумент редакторов агентства Блумберг: "Введение санкций против европейских компаний, вовлеченных в проект ("Северный поток — 2". — Прим. авт.), в соответствии с угрозой конгресса США приведет к ослаблению разрушающегося (американо-европейского. — Прим. авт.) альянса, поэтому введение санкций окажется бессмысленным. США должны продвигать свои претензии без использования пунитивных мер, а Евросоюзу следовало бы еще раз подумать".

Далеко не факт, что та часть американской элиты, которая находится на этапе "гнева" и желания любой ценой покарать Россию за трубу в обход Украины, прислушается к голосу разума, в смысле к голосу сотрудников Майкла Блумберга, но это по большому счету ничего не изменит.

Трубопровод, как заметил еврокомиссар Эттингер, уже строится, и даже попытка перекрыть его финансирование ни к чему серьезному не приведет, так как "Газпром" (и с этим не спорит никто из тех, кто знаком с финансовой отчетностью российского газового гиганта) вполне может достроить "Северный поток — 2" за свои деньги, не говоря уже о том, что в крайнем случае компания всегда получит содействие от российского государства. При этом введение санкций только усложнит и так непростые отношения по линии Брюссель — Вашингтон, особенно если учитывать, что среди бенефициаров проекта фигурируют европейские компании с колоссальными лоббистскими возможностями, такие как французская Engie (бывшая GDF Suez) и англо-голландская Royal Dutch Shell.

Канцлер Германии Ангела Меркель, архивное фото
© Sputnik / Сергей Гунеев
Меркель: "Северный поток-2" важен для Европы

Более того, при рассмотрении рисков санкций следует учитывать, что у Евросоюза есть асимметричный и невероятно болезненный для США ответный ход: так как американцы очевидным образом пытаются отвоевать для американского сжиженного газа место на европейском рынке за счет вытеснения с него российского трубопроводного газа, то в качестве ответа на санкции против европейских нефтегазовых компаний, связанных с "Северным потоком — 2", буквально напрашивается введение заградительных тарифов против поставок американского СПГ.

В Евросоюзе уже составлен так называемый список Юнкера, в который включены тарифы на некоторые американские товары — от джинсов Levi's до американского бурбона и мотоциклов Harley Davidson. Внесение в него еще одного вида американского экспорта не будет представлять особой сложности, а вот "выключить" европейские тарифы после этого будет очень проблематично. В качестве дополнительного аргумента в пользу такой меры будет использован и тот факт, что США — далеко не единственный поставщик СПГ, а значит, Евросоюз от введения таких антиамериканских мер никак не пострадает, а вот сделать больно компаниям — спонсорам Дональда Трампа действительно получится.

Перед американскими лоббистами, которые работают на экспортеров СПГ, встает неприятный выбор: или пытаться добиться санкций против "Северного потока — 2" без гарантий их эффективности и с риском полностью потерять доступ на европейский рынок из-за возможных ответных мер, или отказаться от поддержки санкций против "Северного потока — 2" и сконцентрироваться на принуждении Евросоюза к строительству дополнительной инфраструктуры для приема СПГ, что позволит занять хоть какую-то часть рынка в будущем.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
© Sputnik / Александр Уткин
Шмаль: здравые политики ЕС знают, что "Северный поток-2" необходим

С точки зрения экономической логики выбор очевиден, но в нынешних американских условиях политическая логика или даже чистые эмоции зачастую заглушают даже столь сладкий для уха американских политиков шелест купюр.

Вообще, в 2019-м наиболее вероятная из возможных проблем "Северного потока — 2" заключается в том, что американцам и их лоббистам в Европе удастся как-то "продавить" ограничение на использование "Газпромом" самого "Северного потока — 2" в расчете на то, что это поможет Украине сохранить значительную часть газового транзита. Шансы на такое развитие событий не очень велики, и даже если это случится, стоит помнить о том, что история "Северного потока — 1" имела аналогичный эпизод с подключением к трубопроводу OPAL, но этот эпизод закончился тем, что все ограничения были сняты, причем ликвидация ограничений была поддержана немецким судом и Европейским судом общей юрисдикции.

Рано или поздно как европейские, так и американские оппоненты "Северного потока — 2" дойдут до стадий "депрессии" и "принятия" того факта, что "Северный поток — 2" все равно будет построен. При этом они будут, вероятно, делать громкие и угрожающие заявления, а также требовать, чтобы Россия обязательно учитывала интересы Украины. К счастью, на весь этот информационно-дипломатический шум можно будет не обращать внимания.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Северный поток, Иван Данилов
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