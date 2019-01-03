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Американская военная база в Девеселу

База НАТО в Девеселу уже давно не в авангарде

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
Колумнисты
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Румынский публицист рассуждает о пользе НАТО для своей страны на фоне меркнущей значимости системы ПРО США в Девеселу.

Ионуц Цене для Sputnik Молдова

С тактической точки зрения решение президента США Дональда Трампа о выводе из Сирии двух тысяч американских солдат подтверждает успех борьбы поддерживаемого Россией президента Башара Асада против Исламского государства (террористическая организация, запрещенная в Молдове, России и других странах мира).

Militaire russe en Syrie
© Photo : Russian Defense Ministry
Атакой дронов на авиабазу РФ в Сирии руководил самолет-разведчик США

Аплодисменты, занавес!

После вывода своих войск из Ирака и заявлений Трампа по Афганистану США де-факто признали и стратегическое поражение в Сирии. Трамп честно констатировал, что не работает больше лицемерная "демократическая" политика, действующая по принципу "говорим о мире, творим войну". США отныне не в состоянии играть роль жандарма планетарного масштаба и платить по счетам своего глобалистского высокомерия, считает американский президент.

В этой ситуации геополитическое положение Румынии становится еще более, с позволения сказать, деликатным. С военной точки зрения, наша страна все так же изолирована, несмотря на то, что является членом НАТО. Стратегически мы порвали все связи с другими нациями ради Брюсселя и США, а наша страна сталкивается со всевозможными ограничениями. Внутренние же конфликты полностью блокируют наши возможности обеспечить государственную безопасность и пути дальнейшего развития.

Овцы
© Sputnik / Nicu Goncear
Системы ПРО США в Румынии атаковали овцы

"Козырь" НАТО в Румынии

Американцы разместили свой ракетный щит в Девеселу, чтобы защитить нас от… иранцев. По факту же Румыния стала единственной мишенью для военного комплекса России, где говорят о возможном разрушительном ударе.

После новых рубежей технологического развития, которые покорила Россия за последние несколько месяцев, комплекс в Девеселу, с геостратегической точки зрения, стал Румынии вообще не нужен. Информация о том, что РФ успешно протестировала новую сверхзвуковую ракету "Авангард", вызвала опасения в Пентагоне. Американские военные эксперты говорят, что ничего из возможных мер противодействия новому российскому вооружению в мире… нет, и теперь пытаются понять, насколько серьезно можно оценивать перспективы, связанные с "Авангардом". Ракеты "Авангард" были протестированы с помощью атомной подводной лодки "Юрий Долгорукий" и модернизированного бомбардировщика Tу-160.

Флаги государств-участниц НАТО
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Полковник ВВС США Седрик Лейтон, эксперт по военной проблематике, считает – "Если это оружие функционирует именно так, как они (российская сторона – ред.) говорят, то нет против него никакой защиты".

Президент России Владимир Путин недавно отметил – "новая система "Авангард" неодолима для ПРО потенциальных противников".

Дальше – больше

Система "Авангард" обладает способностью хаотичной траектории полета и достигает скорости, двадцатикратно превышающей звуковую. То есть ее невозможно отследить ныне действующими баллистическими системами. Российская армия не остановилась на этом, улучшив также и военное оснащение подразделений, расположенных в Черном море. Эти планы на перспективу представил в своем ежегодном докладе министр обороны Сергей Шойгу.

Он отметил, что нынешний прогресс – продолжение развития вооруженных сил на протяжении 2018 года, процесс, идущий по всем направлениям, в том числе и в сфере модернизации оружия и оборудования.

Еще одно новое грозное оружие России – сверхзвуковая система "Кинжал". Ею оснащены самолеты-перехватчики МиГ-31, патрулирующие сегодня воздушное пространство Черного и Каспийского морей.

Запуск новейшей ракеты Авангард.
© Photo : Министерство обороны РФ
Ракета будущего: в России произведен успешный пуск "Авангарда"

ПРОфанация

Немало сказано и о начавшемся первого декабря тестировании лазерного комплекса "Пересвет". Некоторые эксперты в области обороны полагают, что это оружие может превратить в пыль спутники околоземной орбиты, дезактивировав их оптические сенсоры.

Шойгу также заявил, что в 2019 году на воду спустят атомную подлодку "Князь Владимир", первую из новой серии Борей-А. Это подводное судно, которое в состоянии уйти от любой современной системы слежения, оснащено оборудованием связи последнего поколения.

Не кажется ли вам, что система ПРО в Девеселу на фоне всего этого – не что иное, как стратегическая бутафория?

Уверен, что Румынии просто необходима смена оборонной парадигмы ради сохранения целостности, суверенитета и территориального единства. Возвращение к традиционной концепции национальной (!), патриотически настроенной армии – это единственный способ, который может нам гарантировать фактическую независимость. Все остальное – дешевая пропаганда, голая идеология и ненужные затраты на военные контракты в интересах иностранных дельцов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Румыния, НАТО, ПРО, база в Девеселу, Сирия, США, Россия
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