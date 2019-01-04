Овечкин, Олимпиада, КХЛ: три хоккейных итога 2018-го

Болельщик с 40-летним стажем, обозреватель Олег Дмитриев вспоминает в колонке на Sputnik Беларусь о ключевых событиях в мире хоккея с шайбой.

Итог первый. Олимпиада – сиюминутный тест на прочность

"Ну, это неинтересно, НХЛовцев не будет", – судачили многие поклонники хоккея в начале уходящего года. "Россия точно выиграет, но эта победа не будет справедливой", – добавляли наиболее злые языки.

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Предсказания сбылись. Российские спортсмены, а точнее "олимпийские атлеты из России" (так официально называли дружину Олега Знарка из-за допингового скандала), показали, как должна играть команда, которая представляет собой сплав опыта и молодости. Заключительную атаку на турнире в финале против Германии начал опытнейший Павел Дацюк, а замкнул передачу молодой форвард ЦСКА Кирилл Капризов, который в этом году заслуженно стал одним из лидеров КХЛ. Хорош был ветеран Илья Ковальчук, забрасывал великолепные шайбы молодой Никита Гусев – особенно запомнился его гол с острого угла в полуфинальном матче с Чехией.

Да, сборная России была сильнее. Но даже сильная команда за 11 дней турнира может оступиться. Так произошло с сильными командами Швеции и Чехии. В полуфинале сенсационно проиграла Канада. А вот молодая и дерзкая Германия прекрасно "вкатилась в турнир", повергнув в шок чехов и канадцев. В финале немцы продемонстрировали, как результативно играть от обороны, но кураж и мастерство россиян в конце концов взяли свое.

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Что можно сказать в итоге? Олимпиада – достойнейший турнир, даже если в нем нет игроков НХЛ. Это возможность для национальных команд проверить себя на прочность. И очень жаль, что команды бывшего СССР: Беларусь, Казахстан и Латвия – обидно оступились в отборочных раундах и не испытали олимпийских эмоций.

Итог второй. Русские пришли – и взяли Кубок Стэнли

Вот еще одно доказательство того, что даже в лучшей лиге мира хоккей непредсказуем. В этом году Кубок Стэнли – главный трофей НХЛ – попал в руки "Вашингтон Кэпиталз". Ведущая роль в этом принадлежит россиянам – защитнику Дмитрию Орлову, а также нападающим Евгению Кузнецову и Александру Овечкину. "Александр Великий", как называют его болельщики за океаном, доказал наконец-таки свою состоятельность как "вожак" команды после нескольких неудачных попыток помочь команде в играх на выбывание.

Символично, что "Вашингтону" в этом сезоне противостояла "команда-выскочка" – "Лас-Вегас Голден Найтс". "Золотые рыцари" из столицы игорного бизнеса выступают в НХЛ только первый сезон. Но состав там был подобран звездный. И хорошо, на мой взгляд, что победил именно "Вашингтон". Сыгранность обыграла финансовые возможности – это еще одно доказательство того, что не все в современном спорте решают деньги.

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Еще одна приятная деталь: российские игроки "Вашингтона" показали Кубок Стэнли на фан-зоне в Лужниках во время проведения Чемпионата мира по футболу. Ну а как же еще – во многих странах бывшего СССР футбол и хоккей – две игры, которые особенно дороги болельщикам.

Итог третий. Сенсаций в КХЛ стало больше

Уже неоднократно писал о том, что в этом году мы наблюдаем некоторую трансформацию Континентальной хоккейной лиги. В прошлых сезонах доминировали лишь четыре команды: СКА и ЦСКА на Западе, "Ак Барс" и "Металлург" – на Востоке. Армейцы Москвы и Питера изрядно поколотили друг друга в битве за звание лучшей команды Запада. Москвичи оказались чуть удачливее. Но в финале Кубка Гагарина, который проходил в апреле этого года, ЦСКА не смог оказать достойное сопротивление "Ак Барсу", который израсходовал в предыдущих матчах на выбывание гораздо меньше сил.

В начале сентября пошли сюрпризы. Во-первых, резкий рывок екатеринбургского "Автомобилиста", мощь омского "Авангарда", неповторимые матчи астанинского "Барыса", драйв "Йокерита" из Хельсинки. Во-вторых, искрометная игра середняков – ХК "Сочи" и "Барыса". В- третьих, ни один из аутсайдеров не кажется в этом сезоне "безнадежным".

Потихоньку выходит со дна новосибирская "Сибирь", ушли с последнего места на Западе динамовцы Минска. Изо всех сил сражается пекинский "Куньлунь Ред Стар" , который не раз в этом сезоне обыгрывал топ-команды. Понятно, что для этих команд шансы на выход в плей-офф, как говорится, уже поют романсы. Но просто так эти команды не сдадутся. А это значит, что хоккейный болельщик на одной шестой части суши заканчивает хоккейный год на позитивной ноте и с уверенностью смотрит в будущее.

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