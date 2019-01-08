Многих из нас ждет китайское будущее - интернет руководит жизнью людей

Огромные куски нашей жизни и нашего досуга плавно перетекли в смартфоны. Молодежь уже ходит с опущенной вниз головой — ноги сами шагают в выбранном направлении, а глаза и мозг тем временем гипнотизируют экран смартфона.

Когда-то интернет был населен учеными и инженерами, которые слали друг другу по электронной почте программы и чертежи. В девяностые интернет стал ближе обычным людям: в нем появились развлекательные сайты, чаты с кричащим дизайном, сборники анекдотов и, конечно же, мессенджеры типа знаменитой "аськи", пишет обозреватель РИА Новости Олег Макаренко.

В нулевые в Россию пришла волна соцсетей — граждане начали массово записываться в "Одноклассники", продвинутые пользователи заселили "Живой Журнал". Примерно тогда же сетевые форумы доросли до коллективных блогов: появились чуть более серьезный "Дети" и чуть менее серьезный "ЯПлакалъ". Все это время Рунет переваривал и перекрашивал американские разработки: "ВКонтакте" был очевидной копией Facebook, а "Пикабу" — не менее очевидной копией "Реддита".

В десятые годы наступила новая эпоха, в Рунете появились деньги. Если типичный пользователь нулевых не платил ни за что и никогда, то типичный пользователь десятых только и делает, что раскрывает свой кошелек. Люди начали массово покупать игры, оплачивать всяческие подписки, перекидывать друг другу деньги на электронные кошельки и, конечно же, пополнять мобильный телефон. Что еще более важно, люди привыкли покупать в интернете реальные вещи.

© Sputnik / Osmatesco Склифос: не стоит использовать данные банковской карты в мобильных приложениях

В 2008 году идея купить в Сети что-нибудь дороже бейсболки вызывала непонимание: мало кто хотел заморачиваться, заводить куда-то деньги, где-то регистрироваться, чтобы потом еще два месяца ждать кота в плохо упакованном мешке. Напротив, сейчас непонимание вызывает идея встать с дивана и пойти в реальный магазин: зачем же тратить время и силы, если можно заказать все онлайн в два клика, заплатив за товар вдвое дешевле?

Огромные куски нашей жизни и нашего досуга плавно перетекли в смартфоны. Молодежь уже ходит с опущенной вниз головой — ноги сами шагают в выбранном направлении, а глаза и мозг тем временем гипнотизируют экран смартфона, на котором его обладатель переписывается с друзьями, "шопится" или смотрит свежие картинки забавных котиков. Старшему поколению иногда кажется, будто наступает конец времен, будто народ оскотинел до последней степени, погряз в призрачных онлайн-утехах и полностью потерял интерес к "настоящей" жизни.

© Sputnik / Rodion Proca Ляху: прослушка телефонов всех граждан страны – дорогое удовольствие

Конечно же, старшее поколение ошибается — мы находимся еще только в начале опасного и интересного пути. Если последние 20 лет все новое изобреталось в Японии, потом перенималось американцами, а уже потом приходило из Англонета в Рунет, то теперь законодателем сетевых мод стал Китай, наш огромный сосед с древними и развитыми традициями общественной жизни.

Больше миллиарда китайцев пользуется суперприложением "Вичат", которое объединяет внутри себя все то, что мы с вами до сих пор ищем на отдельных сайтах.

На днях, к примеру, я вел себя как весьма продвинутый пользователь Сети. Нашел на сайте мастеров столяра, поручил ему ремонт милой моему сердцу табуретки. Нанял на сайте курьеров курьера, чтобы тот отвез табуретку в мастерскую. Получил в мессенджере фотоотчет о проделанной работе, перевел мастеру денежки и снова нанял курьера, чтобы он привез мне уже отремонтированный табурет.

Если я жил бы в Китае, мне не пришлось бы заходить для этого в разные места, я делал бы все это в одном суперприложении — "Вичате". Там уже есть все, что мы только можем вообразить, от покупок и игр до службы знакомств и системы поиска находящихся поблизости друзей. Большая часть китайцев не видит смысла даже открывать другие приложения на телефоне: в "Вичате" есть все.

Еще в начале 10-х годов XXI века, когда мы только начали сознавать, как глубоко интернет проникает в нашу жизнь, эксперты предсказывали, что анонимность — это ненадолго. И действительно, анонимности в "Вичате" нет. Типичный пользователь "верифицируется", не только сообщая системе свои паспортные данные, но и фотографируя свое лицо.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Интернет вместо извилин: как гаджеты меняют сознание подростков

Китайцы выходят из сумрака добровольно и с песней — так, например, "Вичат" сейчас практически полностью заменяет кошелек, и потому дополнительная защита в виде распознавания лица хозяина греет душу бережливого владельца смартфона.

Также "Вичат" заменяет уже иногда загранпаспорт: в некоторых переходах достаточно показать роботу сгенерированный "Вичатом" код и засветить в камеру собственное лицо, чтобы робот-таможенник поднял перед путешественником шлагбаум.

Прямо сейчас в "Вичат" активнейшим образом интегрируют систему социального кредита. Предполагается, что это будет примерно так: сходил на субботник — плюс двадцать баллов. Перешел на красный свет — минус десять баллов. Сходил на запрещенный митинг — минус 100 баллов тебе и минус десять баллов каждому из твоих друзей. Сфотографировал драку на улице — плюс 30 баллов тебе, минус 50 баллов каждому из драчунов.

Цифры я, конечно же, привожу наугад, однако подобные системы "кармы" давно уже используются в компьютерных играх. Поэтому китайским властям не составит никакого труда расставить веса "хороших" и "плохих" поступков таким образом, чтобы добиться от граждан нужного поведения.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как политики манипулируют избирателями через социальные сети

В одной из предполагаемых моделей добропорядочные китайцы с высоким рейтингом будут получать почти бесплатные кредиты, будут иметь право жить в лучших районах, занимать лучшие места в самолетах и отдавать детей в лучшие школы. Возмутители спокойствия и подонки общества будут вначале лишены права работать с людьми, потом права пользоваться самолетами и поездами. Тех, кто не встанет на путь исправления добровольно, будут ссылать "за 101-й километр", подальше от тех, кто честно строит светлое будущее под мудрым взором партии.

Китай уже пару лет как тестирует социальный кредит на небольшой опытной группе в несколько миллионов человек. Результаты эксперимента, похоже, признаны положительными: в ближайшие годы система социального кредита должна стать обязательной для всех. Как выразился один мой знакомый государственный деятель, знакомый с Китаем не понаслышке, страна стремительно превращается в огромный пчелиный улей, в котором каждая пчела знает свои обязанности и работает на благо улья.

В России сейчас также пытаются создать суперприложение по типу "Вичата" — уже вполне очевидно, что и Россия, и США с Европой, и все сколько-нибудь развитые страны мира движемся след в след за Китаем именно в этом направлении.

© Fotolia / Sebra Законы Молдовы "переехали" на другой ресурс

Весьма вероятно, что уже через пять-десять лет вся Россия будет сидеть в одном большом приложении, а традиционные "решалы" будут зарабатывать деньги, не знакомя взяточников друг с другом, а помогая накручивать социальный кредит.

В завершение замечу, что переход в фазу суперприложений автоматически решит две старые проблемы государства, которые еще недавно казались совершенно нерешаемыми. Во-первых, блокировать нарушителей закона типа условной "телеги" станет легче легкого: достаточно будет исключить их из суперприложения, чтобы их аудитория упала в разы и десятки раз.

Во-вторых, собирать налоги также станет значительно легче, ибо фискальная служба будет как на ладони видеть все денежные операции в стране. Государство резко усилится и, насколько можно судить по Китаю, граждане будут этому скорее рады, чем не рады.

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