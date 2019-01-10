США не будут размещать войска на Курилах: почему им можно верить

В десятидневном праздничном информационном затишье только одна внешнеполитическая тема регулярно поставляла новости, тревожившие общество, — переговоры по поводу российско-японского мирного договора и, как следствие, судьбы Курильских островов.

Стоит напомнить ключевые информационные поводы, взбодрившие публику на новогодних каникулах:

— прямо 1 января премьер-министр Синдзо Абэ пообещал не выселять с островов живущих там россиян в случае передачи Курил Японии;

© Sputnik / Михаил Климентьев Путин в Японии: Курилы, Сирия и США в Тихом океане

— кроме того, японский лидер сделал пару заявлений о необходимости "согласия проживающих там россиян с переходом принадлежности к Японии".

Это немедленно расценили как намек на проведение на Курильских островах референдума, что абсолютная ересь с точки зрения российского законодательства и вообще похоже на вмешательство Токио во внутренние дела России;

— японские СМИ полны многочисленных инсайдов, самый свежий из которых утверждает, что Токио во время следующего раунда переговоров предложит Москве отказаться от требований каких-либо компенсаций при урегулировании территориального спора;

— и наконец, специальный помощник японского премьер-министра по внешней политике Кацуюки Каваи заявил, что Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией.

Какие выводы можно было сделать из этих новостей?

Первый: японскому руководству по каким-то своим причинам понадобилось делать вид, что оно вот-вот получит Курилы. Второй: любые надежды на освобождение Японии из-под вассальной зависимости от США беспочвенны.

Напомним: в 1956 году именно Штаты похоронили планы заключения мирного договора между СССР и Японией. Того самого, который должен был быть подписан на основе Московской декларации, предусматривающей передачу двух курильских островов (вернее, почти безлюдного Шикотана и безлюдной группы Хабомаи) Токио, пишет обозреватель Ирина Алкснис в колонке на РИА Новости.

Заявление Кацуюки Каваи не оставляет иллюзий по поводу того, что и сейчас решение за японскую сторону будет приниматься в Вашингтоне.

© AP Photo / Koji Sasahara На переговорах по Курилам Япония не обсуждает Крым с Россией

А теперь самое главное. В Москве по этому поводу никаких иллюзий не питалось. Достаточно вспомнить недавний комментарий президента, сделанный им на пресс-конференции: "Мы не понимаем уровень суверенитета Японии при принятии решений о размещении американских баз в Японии". За этим "мы не понимаем" вполне прозрачно читается "мы знаем, что Токио таковым суверенитетом не обладает".

Еще одно подтверждение дал командующий войсками США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез, вслед за Каваи заявивший, что "у Штатов нет планов размещать вооруженные силы на Курильских островах — на данный момент". Стоит отдать должное американцам, проявившим похвальную честность. Вопрос о том, не появятся ли такие планы у американцев когда-нибудь в будущем, можно даже не задавать. История с расширением НАТО в Восточной Европе после распада СССР делает ответ очевидным.

© Sputnik / Илья Питалев Путин рассказал о своем воинском звании и выстрелил из пушки

В итоге слово сказал российский МИД. И на фоне медиасуеты японцев оно прозвучало очень веско. На Смоленскую площадь был вызван посол Японии. Из обширной дипломатической риторики были выбраны и использованы чрезвычайно жесткие формулировки, которые недвусмысленно свидетельствуют о крайней степени недовольства Москвы. Токио был обвинен в грубом искажении сути договоренностей двух лидеров и попытке нагнетать атмосферу вокруг курильской темы.

Учитывая резкость использованных российскими дипломатами оборотов, невольно возникает вопрос, состоится ли назначенная на 21 января встреча Путина и Абэ. Судя по реакции Москвы, Токио слишком перегнул палку в своем стремлении выдать желаемое за действительное.

Однако в любом случае ясно, что всю обширную информационную шумиху японцев последнего времени можно не принимать во внимание.

Впрочем, люди, не склонные поддаваться эмоциям, имели все основания сомневаться в громких японских заявлениях, просто ознакомившись с последними новостями, приходящими непосредственно с Курил.

Перед самым Новым годом Сергей Шойгу сообщил, что на Курильских островах завершается строительство новых объектов для российских военнослужащих. По сообщениям военных источников, в прошедшем году Россия разместила на островах станции наблюдения за морскими целями "Мыс-1" и гидроакустические комплексы, которые обеспечивают сплошную зону для обнаружения и отслеживания всех надводных, подводных и воздушных целей.

А по сведениям японских СМИ, до конца 2020 года Москва планирует завершить создание единой оборонительной системы на Курильских островах, что предполагает увеличение количества уже стоящих на боевом дежурстве там ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также развитие аэродромов и портов для крупных кораблей.

...Так что можно быть уверенными: США действительно не будут размещать на Курилах свои войска. Ни сейчас, ни позже.

И для этого там есть лучшая в мире гарантия — российская армия.

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