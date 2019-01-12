Откуда есть пошла в Молдове российская угроза

Ни на минуту не расслабляются борцы с российским влиянием в нашей стране, и 2019 год у них тоже начался бодро.

На днях хакеры из группировки Anonymous опубликовали в интернете новую партию документов секретного британского государственного проекта Integrity Initative. Этот "слив" произвел эффект взорвавшегося вулкана, и детонация была такой силы, что вулканические глыбы будут падать еще очень и очень долго.

Как это часто бывает, жизнь оказалась невероятнее самых смелых фантазий. "Слитые" хакерами документы раскрыли реально существующую секретную программу по созданию сети антироссийской пропаганды в десятках стран Европы и мира.

Нашелся источник угрозы в "гибридной войне"

Тайны "Зоны 51" и загадки Денверского аэропорта меркнут перед реальной картиной, которая раскрывается взору потрясенного наблюдателя. В проекте Integrity Initative в один узел сплелись британские, американские и европейские спецслужбы, политики, "независимые эксперты" и общественные организации, действующие по единому, подробному и четкому плану. И сколько ни протирай глаза, они никуда не денутся.

© Sputnik / Владимир Астапкович Страшная правда о России: миллионы уходят на тайную пропаганду

Вдруг подтвердилось то, что многим и так было понятно. Западные спецслужбы и госструктуры оказались замешаны в том, в чем сами обвиняли Россию — в создании сети по манипулированию общественным мнением. Но если в отношении России так и не было найдено никаких доказательств (кроме мутных разговоров о группах в соцсетях со смешными бюджетами), то документы о создании такой сети в Великобритании — вот они, выставлены напоказ всему миру.

То есть, агрессорами в "гибридной войне" оказались те, кто придумал и продвигал термин "гибридная война", и это даже логично. Но что интересно, в этом изменившемся контексте единственным источником "российской информационной угрозы" в Европе оказываются как раз те, кто трубит об "угрозе" и лепит из России образ врага.

Когда все плохо, то позарез нужен коварный враг

Давно известно, что образ внешнего врага — это чрезвычайно удобный инструмент, когда внутренние дела идут плохо. А дела в Европе плохи как никогда: тут вам и Brexit, и "желтые жилеты" во Франции, и возможное банкротство Италии по примеру Греции, и выход США из договора по РСМД, и торговые войны ЕС и США.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Хакеры разоблачили слежку Integrity Initiative за работой Sputnik и RT

В Европе существует и собственный проект по "противодействию России" в информационном пространстве. Но в деле с Integrity Initative есть нюанс: это британский проект, а Великобритания — союзник США. Отношения между ЕС и США далеки от идеальных. Поэтому никого не удивит, если развернутая в Европе сеть Integrity Initative будет работать не столько на "защиту Европы", сколько в интересах внешней политики США. А Вашингтон крайне раздражают осторожные попытки лидеров ЕС смягчить конфронтацию с Россией, не говоря уже об энергетических проектах, которые Россия реализует вместе с Евросоюзом.

Молдавский кластер — что происходит в нашей стране

Основа проекта Integrity Initative — это узлы, "кластеры", из которых составлена транснациональная сеть. Создан такой кластер и в Молдове, и среди документов, слитых хакерами в Интернет, есть и планы для нашей страны. Политикам, экспертам, "активистам гражданского общества" ставят задачи по распространению антироссийской пропаганды в Молдове и по "контролю" в процессе парламентских выборов.

Как все-таки интересно жить, граждане! Читая документы Integrity Initative, диву даешься, как элегантно начинают складываться разрозненные фрагменты мозаики. И как события, на первый взгляд не связанные друг с другом, образуют ясную картину развертывания в Молдове антироссийского информационного фронта.

Вот, например, читаем файл "moldovacluster", слитый хакерами в сеть, о задачах пропагандистских кластеров на апрель 2018 - март 2019 года. Натыкаемся на пункт А08.

Задачи: "Провести брифинги для региональной аудитории. Определить партнеров и единомышленников, помочь наведению мостов и налаживанию взаимодействия между разными политическими группами через обмен опытом противодействия российской дезинформации в ЕС".

А потом смотрим местные новости. И надо же, словно по расписанию — в конце января в Кишиневе пройдет конференция под хитрым названием "Дезинформация как инструмент пропаганды: региональные тенденции и влияние". Среди участников - спикеры из Польши, Латвии, Эстонии, Румынии, Грузии, Армении, США и Украины.

Анатомия неудачной дезинформации

А хитрое это название потому, что там нет слова "антироссийский". Понимаете, ведь если прямо и честно сказать: "Ребята, мы тут собрались, чтобы заниматься антироссийской пропагандой", то — это будет как-то не комильфо. Получится натуральное разжигание вражды и ненависти к России, а нельзя, чтобы люди так думали, тем более что симпатии к России в Молдове зашкаливают.

Надо выглядеть белыми и пушистыми, рыцарями в сияющих доспехах. И для этого очень подходят слова "борьба с дезинформацией". Это хорошо звучит, и это всем нравится. Никто не любит дезинформации, правда же? Однако стоит заглянуть в повестку дня конференции, как сразу станет ясно, ради чего на самом деле городят весь этот огород.

© Sputnik / Вадим Анцупов В сети опубликован план Integrity Initiative по борьбе с Россией в Молдове

Темы — одна ярче другой. Гражданин из Варшавы доложит собранию об "Основных угрозах информационному пространству Польши". Чтобы всем сразу стало ясно, откуда там у них исходят лучи угрозы, тут же подключится оратор из Эстонии — его доклад называется простецки: "Как работает русская пропаганда в XXI веке". Раскроет, значит, все секреты. Эксперт из Румынии приедет с темой "Анатомия неудачной дезинформации", и я даже не сомневаюсь, какую страну там собираются клеймить. Прогнозирую влет, хоть зовите меня на шоу экстрасенсов.

А докладчик из Грузии подтянется с темой "Прокремлевские сообщения на выборах в Грузии", и вот это я прямо люблю. Сейчас объясню, почему.

Как важно быть в тренде

Был у меня один знакомый, который в 2001 году, после теракта в Нью-Йорке, написал книгу "Хроника событий 9/11", перевел ее на английский язык и издал в Кишиневе. Чтобы продавать ее в США, на полном серьезе. "Думаешь, тебе из Кишинева лучше видно, чем нью-йоркцам, как там все происходило?" — осторожно спросил я автора, листая унылую брошюрку на серой бумаге, сшитую из переписанных газетных вырезок.

"Купят! — убежденно кивнул автор, лихорадочно блестя глазами. — Они там все купят со цифрами "9/11", потому что в тренде".

Не купили!

Так и с докладом грузинского оратора. "Вмешательство русских в выборы" — это же глобальный тренд последних лет, модная тема. Значит, надо умереть, но найти способ впихнуть в свой доклад слова "вмешательство русских в выборы". Иначе будет не в тренде, а такое не продается. И вот, впечатывает автор заголовок — "Прокремлевские сообщения на выборах...", и любуется названием, отставив руку со свежим докладом. Стильно, модно, молодежно.

Но уверен, тоже не купят! Народ нынче пошел разборчивый, и его на мякине уже не проведешь. Докладчики и организаторы конференции, думаю, и не надеются продать этот товар. Главное, что заказчики за него, за товар, уже заплатили. А деньги, как известно, не пахнут.

Дают установку

Кстати, Молдовы это тоже касается, и в полной мере. В октябре 2018 года в Кишиневе приземлился десант американских сенаторов, который популярно объяснил местной прозападной элите, что Россия ведет против Молдовы незаметную гибридную войну. Настолько незаметную, что разглядеть ее можно, только став американским сенатором.

О "возможности вмешательства России в молдавские выборы" заявил и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, курирующий отношения с Молдовой и странами Восточной Европы. Затем мессадж развил посол США в Молдове. В декабре 2018 года он публично заявил, говоря о предстоящих парламентских выборах, что "в процесс может вмешаться Россия".

В общем, дают установку, словно Кашпировский, помните такого оракула? И понятно, что чем дальше, тем интенсивнее будет раскручиваться в Молдове антироссийская истерия. И судя по документам Integrity Initative, уже никого не интересует, что "русских танков" на границе Молдовы так и не удалось обнаружить.

Все как в анекдоте: "Я женюсь. — По расчету или по любви? — Ее папа сказал, по-любому".

Деньги на борьбу с Россией уже выделены, методички утверждены, а значит "вмешательство в выборы" в Молдове должно быть обнаружено, по-любому.

Даже если экспертам по "гибридной войне" придется это вмешательство нарисовать самостоятельно.

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