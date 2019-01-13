Хрустальные надежды: получит ли Молдова газ из Румынии

Непростая судьба проекта по продлению газопровода Яссы-Унгены до Кишинева: ветку должны были сдать в эксплуатацию еще два года назад, но строительство до сих пор не началось. Почему "альтернатива" буксует, разбирался колумнист Sputnik.
Газовая труба из Румынии должна стать альтернативой поставкам голубого топлива из России. Эту мантру бубнят некоторые молдавские чиновники и днем, и ночью. Правда, кроме вялых фраз о том, что от газовой ветки из-за Прута нам будет "альтернативнее", ничего больше не прозвучало. Ни конкретных расчетов, которые показали бы, что от этого проекта жителям страны действительно станет теплее, ни отчета о поставках по уже имеющемуся отростку из Ясс до Унген…
Парламент решил, через какие села пройдет газопровод Унгены-Кишинев>>>
Многострадальная пустышка
Газопровод Яссы-Унгены сдали в эксплуатацию 27 августа 2014 года, аккурат в День независимости республики. Строительство этой ветки обошлось примерно в 26 миллионов евро, из которых семь миллионов ЕС предоставил в виде гранта. Протяженность газовой магистрали составила 43,2 километра, а проходимость – 1,5 миллиарда кубометров в год. Следующий этап – продлить этот отросток с молдавской стороны до Кишинева, а с румынской – до Онешть-Лецкань с газокомпрессорной станцией.
Первые поставки газа через трубу из-за Прута начались с марта 2015-го. По контракту, за год в Молдову должны были поставить "голубое" топливо в объеме чуть более миллиона кубометров по цене в 1010 румынских леев за тысячу кубометров. По оценкам экспертов, поставки румынского газа в нашу республику были незначительными. А уже в 2017 году Румыния и вовсе не экспортировала "голубое" топливо в Молдову. Занимающий на тот момент пост министра экономики нашей страны Октавиан Калмык объяснил этот факт тем, что парламент республики не подписал контракт на поставку газа из Румынии.
Дальше, как говорится, больше. Посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ, не кривя душой, и абсолютно серьезно заявил в самом начале своего дипломатического мандата в Кишиневе, что значение газопровода Яссы-Унгены больше политическое, чем экономическое.
Много слов – меньше дел
Кажется, что вопреки всему экономическому смыслу Кишинев и Бухарест договариваются о начале работ по продлению ветки Яссы-Унгены до молдавской столицы. Его протяженность составит около 120 километров. Реализацией проекта займется румынская компания Eurotransgaz, ставшая собственницей молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz. Румынская компания подтвердила намерения взять обязательства построить газопровод Унгены-Кишинев до конца 2019 года, а также инвестировать в проект порядка 90 миллионов евро. И все это, конечно, хорошо, если бы не тот факт, что эту магистраль должны были сдать в эксплуатацию еще в 2017 году. Но не сдали… Почему? Вопрос исключительно риторический. Затем сроки продлили до "точно-точно" 2018-го. А в конце ушедшего года власти объявили, что строительство ветки завершится под занавес 2019-го. Ну, теперь-то уж наверняка…
Но, кажется, и эти сроки будут нарушены, потому что отменили последний тендер на строительство газопровода, который соединит Молдову с газовой сетью Румынии. Ирония судьбы заключается в причине этой неудачи - не было подано ни одной заявки, которая бы соответствовала требованиям. К слову, информация по поводу того, что будет дальше, собираются ли организовывать новый тендер, пока не прозвучала.
Дорогая альтернатива
Задумка молдавских чиновников об альтернативных газовых поставках разбивается о трезвые факты. В газовую магистраль из-за Прута уже вложено немало средств и еще предстоит вбухать достаточно круглую сумму.
МВФ приветствует приватизацию госпредприятий в Молдове>>>
Соседи из-за Прута разведали значительные запасы газа, но не запустили в эксплуатацию. Регион Яссы дефицитный по газу сам по себе. Эксперты говорят, что процентов на 15-20. В газотранспортной системе Румынии давление ниже, чем в газотранспортной системе Молдовы… По законам физики вода и газ текут только туда, где давление меньше, а никак не обратно. Но чтобы этот газопровод заработал, нужны две компрессорные подстанции, каждая из которых стоит дороже, чем вся эта магистраль, а она не дешевая все-таки…
Вопрос и в том, чей газ окажется в румынской трубе? Дело в том, что Румыния полностью не обеспечивает себя своим же природным газом, а закупает его у России по европейским ценам, которые все-таки будут повыше, чем та сумма, за которую Молдова приобретает голубое топливо непосредственно у "Газпрома". Излишками топлива страна-соседка действительно может приторговывать, но не себе же в минус… Дружба дружбой, а табачок, как говорится, врозь.
Газовый вопрос Молдове надо решать, хотя бы из расчета энергетической безопасности, учитывая неприятные моменты, которые заставляли понервничать Кишинев из-за "приветов" украинского "Нафтогаза".
Пострадает ли Молдова в газовом конфликте между Россией и Украиной>>>
Молдавским чиновникам следует рассчитать всю экономическую выгоду от альтернативного проекта и изложить конкретные факты, а нужен ли стране газопровод, который до этого времени показал себя пустышкой?
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.