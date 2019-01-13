Хрустальные надежды: получит ли Молдова газ из Румынии

Непростая судьба проекта по продлению газопровода Яссы-Унгены до Кишинева: ветку должны были сдать в эксплуатацию еще два года назад, но строительство до сих пор не началось. Почему "альтернатива" буксует, разбирался колумнист Sputnik.

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Газовая труба из Румынии должна стать альтернативой поставкам голубого топлива из России. Эту мантру бубнят некоторые молдавские чиновники и днем, и ночью. Правда, кроме вялых фраз о том, что от газовой ветки из-за Прута нам будет "альтернативнее", ничего больше не прозвучало. Ни конкретных расчетов, которые показали бы, что от этого проекта жителям страны действительно станет теплее, ни отчета о поставках по уже имеющемуся отростку из Ясс до Унген…

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Многострадальная пустышка

Газопровод Яссы-Унгены сдали в эксплуатацию 27 августа 2014 года, аккурат в День независимости республики. Строительство этой ветки обошлось примерно в 26 миллионов евро, из которых семь миллионов ЕС предоставил в виде гранта. Протяженность газовой магистрали составила 43,2 километра, а проходимость – 1,5 миллиарда кубометров в год. Следующий этап – продлить этот отросток с молдавской стороны до Кишинева, а с румынской – до Онешть-Лецкань с газокомпрессорной станцией.

Первые поставки газа через трубу из-за Прута начались с марта 2015-го. По контракту, за год в Молдову должны были поставить "голубое" топливо в объеме чуть более миллиона кубометров по цене в 1010 румынских леев за тысячу кубометров. По оценкам экспертов, поставки румынского газа в нашу республику были незначительными. А уже в 2017 году Румыния и вовсе не экспортировала "голубое" топливо в Молдову. Занимающий на тот момент пост министра экономики нашей страны Октавиан Калмык объяснил этот факт тем, что парламент республики не подписал контракт на поставку газа из Румынии.

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Дальше, как говорится, больше. Посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ, не кривя душой, и абсолютно серьезно заявил в самом начале своего дипломатического мандата в Кишиневе, что значение газопровода Яссы-Унгены больше политическое, чем экономическое.

Много слов – меньше дел

Кажется, что вопреки всему экономическому смыслу Кишинев и Бухарест договариваются о начале работ по продлению ветки Яссы-Унгены до молдавской столицы. Его протяженность составит около 120 километров. Реализацией проекта займется румынская компания Eurotransgaz, ставшая собственницей молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz. Румынская компания подтвердила намерения взять обязательства построить газопровод Унгены-Кишинев до конца 2019 года, а также инвестировать в проект порядка 90 миллионов евро. И все это, конечно, хорошо, если бы не тот факт, что эту магистраль должны были сдать в эксплуатацию еще в 2017 году. Но не сдали… Почему? Вопрос исключительно риторический. Затем сроки продлили до "точно-точно" 2018-го. А в конце ушедшего года власти объявили, что строительство ветки завершится под занавес 2019-го. Ну, теперь-то уж наверняка…

Но, кажется, и эти сроки будут нарушены, потому что отменили последний тендер на строительство газопровода, который соединит Молдову с газовой сетью Румынии. Ирония судьбы заключается в причине этой неудачи - не было подано ни одной заявки, которая бы соответствовала требованиям. К слову, информация по поводу того, что будет дальше, собираются ли организовывать новый тендер, пока не прозвучала.

Дорогая альтернатива

Задумка молдавских чиновников об альтернативных газовых поставках разбивается о трезвые факты. В газовую магистраль из-за Прута уже вложено немало средств и еще предстоит вбухать достаточно круглую сумму.

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Соседи из-за Прута разведали значительные запасы газа, но не запустили в эксплуатацию. Регион Яссы дефицитный по газу сам по себе. Эксперты говорят, что процентов на 15-20. В газотранспортной системе Румынии давление ниже, чем в газотранспортной системе Молдовы… По законам физики вода и газ текут только туда, где давление меньше, а никак не обратно. Но чтобы этот газопровод заработал, нужны две компрессорные подстанции, каждая из которых стоит дороже, чем вся эта магистраль, а она не дешевая все-таки…

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Где деньги, Зин? У "большого брата" опять просить? Но у него и так забот хватает, а тут еще какой-то газопровод Молдове подавай. А тут же еще нужна окупаемость этих инвестиций. Чтобы проект не оказался банальным выхлопом, "голубое" топливо из этого газопровода наверняка будет не дешевле российского, а, может, даже и дороже.

Вопрос и в том, чей газ окажется в румынской трубе? Дело в том, что Румыния полностью не обеспечивает себя своим же природным газом, а закупает его у России по европейским ценам, которые все-таки будут повыше, чем та сумма, за которую Молдова приобретает голубое топливо непосредственно у "Газпрома". Излишками топлива страна-соседка действительно может приторговывать, но не себе же в минус… Дружба дружбой, а табачок, как говорится, врозь.

Газовый вопрос Молдове надо решать, хотя бы из расчета энергетической безопасности, учитывая неприятные моменты, которые заставляли понервничать Кишинев из-за "приветов" украинского "Нафтогаза".

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Молдавским чиновникам следует рассчитать всю экономическую выгоду от альтернативного проекта и изложить конкретные факты, а нужен ли стране газопровод, который до этого времени показал себя пустышкой?

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