Британия отказалась от выхода из ЕС — но и остаться уже не может

Никакие усилия премьер-министра, в последнее время производившие впечатление прямо-таки отчаянных, не заставили британских депутатов сменить гнев на милость и поддержать подготовленный в ходе тяжелейших переговоров с Брюсселем план, пишет обозреватель Ирина Алкснис в колонке на РИА Новости.

Это решение британского парламента при всей ясности причин, которые его вызвали, погружает государственно-политическую и социально-экономическую систему Великобритании и всю ситуацию вокруг Brexit в такой глубокий туман (если не сказать хаос), что строить какие бы то ни было предположения и тем более прогнозы по поводу дальнейшего развития событий становится просто невозможно. Можно только отметить основные и самые болезненные точки, ожидающие королевство.

У отвергнутого соглашения при всей его объективной невыгодности и даже унизительности для Великобритании (отчего, собственно, обе палаты парламента и отказались его поддержать) было одно важное достоинство. Документ обеспечивал внятную дорожную карту как выхода Британии из ЕС, так и преодоления вялотекущего внутриполитического кризиса в стране: ты делаешь то, что должен, а остальные проблемы разрешаются попутно либо откладываются на потом, а там, глядишь, они потеряют свою актуальность.

© AFP 2018 / Daniel LEAL-OLIVAS Эксперт о Brexit: плата за выход из ЕС – демонстративная акция

Теперь же на Британию и ее правящий класс свалился ворох проблем, где перемежаются крайне острые, но все-таки сиюминутные темы (вроде правительственного кризиса) с фундаментальными государствообразующими (например, явственная угроза территориальной целостности страны). И все их надо решать одновременно.

Итак, вот основные пункты, лежащие на поверхности.

1. Полномасштабный правительственный кризис. Сегодня палата общин будет голосовать по вопросу отставки Терезы Мэй с поста премьер-министра. Ее уход выглядит неизбежным, однако формирование нового правительства может затянуться. Причина очевидна: Мэй выполняла откровенно суицидальную миссию, а из-за вчерашнего голосования ситуация еще сильнее ухудшилась и осложнилась. С поиском кандидатуры, готовой занять кресло, гарантирующее скорый крах карьеры, могут возникнуть проблемы.

2. Удар по британской экономике — не когда-то в будущем при практической реализации Brexit, а прямо здесь и сейчас. Накануне голосования экономисты открыто предупреждали, что отказ от соглашения повлечет за собой обвал фунта. А это, в свою очередь, разумеется, скажется на всей экономике Соединенного Королевства.

3. Обострение темы сепаратизма в Шотландии и Северной Ирландии. В этих регионах безоговорочно доминируют проевропейские настроения. Более того, они (особенно Ольстер) имеют особые отношения с ЕС. В частности, в отвергнутом соглашении был предусмотрен специальный таможенный и пограничный режим для Северной Ирландии. Это, кстати, стало одним из самых сильных раздражителей для британских элит, усмотревших в данном пункте вмешательство Брюсселя во внутренние дела Британии и подтачивание территориальной целостности королевства. В ситуации Brexit без соглашения и предварительных условий эти два региона окажутся в условиях принципиального выбора — либо Великобритания, либо Евросоюз, а учитывая тамошние общественные настроения, их решение может не порадовать Лондон.

4. И, собственно, главный вопрос: а что же дальше?

Выход из ЕС без согласованного с Брюсселем плана обещает обернуться для Британии если не катастрофой, то чем-то близким к ней. На переговорах по Brexit Евросоюз безжалостно загнал Лондон в угол, принудив британцев к очень плохому для них соглашению. В случае выхода Британии безо всяких договоренностей Брюссель вполне способен поставить британскую экономику на грань краха, а может быть, даже толкнуть ее за эту грань. Возможности для этого у Европы есть, отчего, собственно, Мэй так горячо отстаивала соглашение: она точно знает, что альтернатива ему может оказаться намного хуже.

Безусловно, вчерашнее решение парламента возвращает в повестку дня вопрос, а не попытается ли Лондон "провернуть фарш обратно" и вообще отказаться от выхода из ЕС, например, проведя повторный референдум. Исключать подобное развитие событий нельзя, однако у этого варианта проблема та же, что и у выхода без предварительных договоренностей: если Британия "приползет обратно", Брюссель заставит ее заплатить — и дорого — за попытку бунта. А учитывая, что королевство всегда занимало особое положение в ЕС, ему грозит лишение многочисленных привилегий и преимуществ, занятие статуса рядового члена Евросоюза и откровенно подчиненное положение по отношению к Брюсселю. И к Берлину.

Именно этим объясняется категорический отказ Терезы Мэй от идеи повторного референдума. Она лучше кого бы то ни было понимает, что откат ситуации и сохранение Британией членства в ЕС обеспечит стране едва ли не худшие последствия, чем выход из Евросоюза.

В результате складывается парадоксальная ситуация.

Тереза Мэй (как и, в целом, британские власти) вызывает у российского общества весьма недобрые чувства — и вполне обоснованно. Демонизация России, цирк со Скрипалями и так далее.

© Sputnik / Александр Натрускин Безпалько: после Brexit мигранты из этих стран пострадают больше всех

Но по сути она — трагическая фигура. Ей выпала крайне неблагодарная миссия. И Мэй ее добросовестно исполняет, пусть и не очень успешно.

Соглашение с ЕС — плохое, очень плохое, но это действительно наименьшее зло для Британии в сложившихся условиях. Все остальные варианты грозят обернуться катастрофой в буквальном смысле слова. Позиция Мэй — это позиция государственного деятеля, который осознает и принимает реальность, пусть даже та ей очень не нравится, и делает то, что должно.

В свою очередь, отвергнувшие вчера соглашение британские депутаты поступили разумно с личной точки зрения. Они смогут теперь с чистой совестью сказать своим избирателям, которым оно тоже не нравится, что не поддержали его — и тем самым не погубили свои политические карьеры. Но они продемонстрировали полную безответственность как политические и государственные деятели, требуя себе другой глобус, поскольку реальный их не устраивает, и делать выбор из наличествующих вариантов разной степени плохости они отказываются.

Ближайшие месяцы — а может быть, даже годы — обещают быть крайне увлекательными в смысле наблюдения за Британией и ее элитами, которые неумными и безответственными действиями загнали свою страну в тяжелейший кризис с совершенно неясным исходом. Учитывая роль Соединенного Королевства в истории и современной политике, Лондону не приходится рассчитывать на сочувствие внешнего мира.

Но один урок из этой истории, безусловно, стоит извлечь всем. Происходящее с Британией наглядно показывает, какие последствия для страны могут повлечь ситуации, когда власти страны начинают руководствоваться личными сиюминутными интересами при принятии государственных решений и насколько опасным бывает отказ политиков принимать неприятную им реальность.

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