Британские эксперты обнаружили в США "голландскую болезнь"

Журналисты респектабельного финансового издания Financial Times провели интересный эксперимент и обнаружили в США болезнь, вспышки которой обычно происходят в странах третьего мира, особенно в Африке и Южной Америке. Результат оказался поразительным, а диагноз неутешительным: Америка больна, причем болезнь носит острый и хронический характер, пишет автор РИА Новости Иван Данилов.

Несмотря на то, что эту болезнь обычно находят в бедных странах, она впервые была описана в Голландии и соответственно называется "голландской болезнью". Это экономическое заболевание известно тем, что в случае отсутствующего или неправильного лечения оно приводит к национальной катастрофе, которой сопутствует деградация государственных институтов, увеличение социального неравенства и очевидный упадок промышленного производства. Журналисты Financial Times советуют США лечиться от "голландской болезни" прямо сейчас, потому что ее негативные эффекты уже видны даже невооруженным глазом.

Считается, что от "голландской болезни" страдают слаборазвитые страны, в которых вдруг обнаруживаются какие-то серьезные запасы важного сырья или минеральных ресурсов: обычно это нефть, алмазы, газ, золото или медь, хотя встречаются и довольно экзотические варианты заболевания, связанные с агроклиматическими ресурсами, например с климатом и почвами, которые идеально подходят для выращивания кофе или какао.

В случае Голландии недуг был связан с открытием одного из крупнейших месторождений природного газа.

Суть явления заключается в негативном воздействии на экономику страны наличия ресурсов. Парадоксальным образом для большинства государств — обладателей значительных природных ресурсов возможность их экспорта превращается в серьезнейшую экономическую проблему: все отрасли экономики, кроме добычи и продажи природного ресурса, начинают отмирать, ибо инвестиции в них становятся не слишком выгодными по сравнению с вложениями в развитие добывающего сектора.

Более того, приток дешевого импорта (который оплачивается с помощью экспорта добытых ресурсов) приводит к деиндустриализации, которая может быть усилена за счет вывоза рабочих мест в другие страны. Почти всегда деньги, полученные от экспорта ресурсов, концентрируются в руках узкого круга политиков и бизнесменов, что усиливает расслоение общества, особенно в условиях, когда у политиков и бизнеса исчезает даже минимальная мотивация в плане поддержания уровня жизни и образования тех граждан, которые не участвуют в добыче ресурса, идущего на экспорт.

© Photo : Aif Беляев: мы видим признаки развивающегося кризиса в экономике

Попытки потратить полученные деньги на социальные программы зачастую приводят к тому, что граждане привыкают жить на субсидии и малейшие изменения в уровне цен на экспортируемый ресурс приводят к экономическому шоку и глубоким социальным потрясениям.

На первый взгляд может показаться, что США никак нельзя считать примером страны с "голландской болезнью", но это только на первый взгляд. Дадим слово британским экспертам:

"Соединенные Штаты, безусловно, нашли богатую жилу ценного товара. Америка создает около четверти мирового ВВП, но более половины валютных резервов мировых центробанков уходит в доллары — 6,6 триллиона долларов против 11,4 триллиона долларов. Доллар, безусловно, доминирующая валюта для международных кредитов. Он настолько важен в качестве валюты расчетов для мировой торговли, что изменение его стоимости служит эффективным предиктором для ее объемов. Так много валют либо явно привязаны к доллару, либо привязаны к нему посредством торговли, что 50-60 процентов мирового ВВП колеблется в зависимости от него и становится частью "долларовой зоны". <...> Так же, как Нидерланды нашли природный газ, Соединенные Штаты нашли доллары. Они нашли фонтан долларов. <...> По сути, около 1980 года они обнаружили, что США — это Саудовская Аравия денег".

Стоит особо подчеркнуть: журналисты Financial Times не одиноки в своих оценках. Буквально несколько дней назад New York Times опубликовала статью, в которой прямым текстом говорится, что "ключевым экспортным товаром США являются доллары" и даже упоминается, что развал СССР стал колоссальным стимулом для спроса на американскую валюту. Американское издание с гордостью показывает на примере купюры в 100 долларов, насколько прибылен долларовый экспорт: "Экспортировать деньги гораздо выгоднее, чем экспортировать нефтепродукты. Федеральному правительству надо потратить около 14 центов, чтобы изготовить банкноту в 100 долларов, и еще несколько центов, чтобы отправить эту банкноту за границу".

© Sputnik / Rodion Proca Средняя зарплата по экономике в Молдове превысит 400 долларов

Может показаться, что США нашли эдакий "финансовый вечный двигатель", который работает до тех пор, пока весь мир (зачастую под угрозой санкций, военных интервенций и "цветных революций") использует доллар в торговле и кредитовании. Однако "голландская болезнь" (которую американцы не собираются даже признавать, не говоря уже о том, чтобы ее лечить), наносит экономике США очевидный ущерб: США превращаются в страну-принтер, в которой нет смысла производить, а есть смысл только печатать доллары. Самый яркий пример: даже в такой чувствительной и стратегически важной области, как военная промышленность, Америка зависит от китайских (и других иностранных) поставщиков, о чем открыто пишут специалисты американского Министерства обороны в своем докладе о рисках, стоящих перед национальным ВПК.

Мы уже писали об этом: "Суть проблемы в пересказе колумниста агентства Рейтер Энди Хоума, в руки которого попал сентябрьский доклад Минобороны США о ситуации с ключевыми поставками, необходимыми для армии, сводится к одной важной цифре. Более 300 (!) ключевых элементов, необходимых для нормального функционирования Вооруженных сил и оборонной промышленности США, — под угрозой: американские производители либо находятся на грани банкротства, либо уже были заменены поставщиками из Китая или других стран из-за деиндустриализации национальной экономики и вывоза производств в страны Юго-Восточной Азии."

Деиндустриализация — не единственный симптом "голландской болезни" в США, который заметили авторы Financial Times. Есть еще рост неравенства, недостаточные инвестиции в образование, политическая коррупция в сфере распределения доходов от "долларового экспорта" и проблемы в пенсионной системе. Британские журналисты на полном серьезе умоляют США начать болезненный курс лечения экономики и воспользоваться, например, норвежским опытом, потому что ситуация очень серьезная. Впрочем, если прочитать их диагноз через призму российских интересов, то все как раз наоборот: упорное нежелание американцев принимать горькие экономические лекарства — это хорошая новость.

Если американская экономика и дальше будет полностью зависеть от "экспорта долларов", то совместные усилия Китая, Евросоюза, России, Ирана, Венесуэлы и всех остальных стран, которые стремятся к постепенной дедолларизации мировой торговли, доведут экономику мирового гегемона до жесточайшего кризиса.

В Вашингтоне это в принципе понимают, но все еще надеются, что санкций, авианосцев и угрозы "цветных революций" окажется достаточно для защиты "долларовой зоны". Однако уже сейчас понятно, что ее конец — это исключительно вопрос времени.

Эту оценку можно было бы списать на "ура-патриотическую пропаганду", но есть нюанс: даже глава Банка Англии Марк Карни считает, что нынешний статус доллара как главной мировой валюты не вечен: "Я думаю, что в конечном итоге у нас будут резервные валюты, отличные от доллара США", заявил он на недавней пресс-конференции. Прогноз главного британского банкира очень позитивен для всех, кто устал от претензий Вашингтона на вечную мировую гегемонию.

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