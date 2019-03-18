В Америке началась борьба с социализмом

"И вот сейчас люди начинают понимать, как опасен этот социализм". Перед нами слова, вырванные из контекста длинного интервью некоей Клодии Тенни, бывшей представительницы одного из избирательных округов штата Нью-Йорк от республиканцев в конгрессе. Кстати, в минувшем ноябре она проиграла выборы демократу, так что насчет "начала понимания" могла бы и молчать. Но вообще-то эти ее слова очень четко описывают происходящее сейчас не столько в США в целом, сколько на правом, "трамповском" фланге американской жизни. Вопрос в том, что такое, по мысли этих людей, социализм, пишет обозреватель Дмитрий Косырев в колонке на РИА Новости.

Это когда надо кормить, лечить и прочее десятки миллионов людей, включая не желающих работать, мигрантов и так далее. Для чего требуются громадный госаппарат и, соответственно, неподъемные налоги для тех, кто работать хочет. А агрессивный либерализм, уничтожающий общество, — это уже идейная надстройка такой конструкции.

И еще социализм — это то, за что проголосовали бы 44% американцев в возрасте от 15 до 30 лет (новость о том опросе наделала много шума, в том числе в России, в ноябре прошлого года). И это то, что продвигает левый фланг Демократической партии США, притом что на выборах в том же ноябре именно левые демократы добились самых заметных успехов.

В целом последние лет десять или больше выглядели как неуклонное шествие демократов — глобалистов, либералов, "левых" по американским меркам — не только к формальной власти (при Бараке Обаме она у них и так была), а к тотальному и беспощадному доминированию в общественной мысли. Другая половина Америки (регионы, глубинка, но не только) тихо огорчалась, но не находила ни лидеров, ни слов, чтобы противостоять этому процессу. А сейчас все изменилось.

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На прошлой неделе в штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона, прошла CPAC — ежегодная Конференция консервативных политических действий. Это не совсем сбор Республиканской партии, это шире: скажем так, трибуна для электората республиканцев. На конференции с самой длинной речью за время президентства выступил Дональд Трамп и там же он вызвал восторг публики, обнимаясь и раскачиваясь с американским флагом.

Сбор консерваторов всех мастей оказался важным событием. Он подтвердил тенденцию: спавший правый электорат, наконец, полностью проснулся после долгих лет угрюмой безнадежности ("страна катится к чертям") и начал, высказываясь на множество тем, вырабатывать общую идеологию: цели, лозунги, средства к достижению целей, лидеры. И уже потом, ближе к президентским выборам 2020 года, можно ожидать перетряску инструмента власти — Республиканской партии.

Перемены на правом фланге начались с веселого хаоса из-за неожиданного избрания "своего" президента. Потом бурление мысли и вообще динамика "справа" почти сравнялась с тем, что творится у демократов. Но — два года хорошо организованной ярости демократов по поводу пришествия Трампа привели к ноябрьскому поражению республиканцев как минимум в палате представителей конгресса. Так правый фланг получил дополнительный толчок к осознанному действию. Начинается же таковое, как всегда, с четких идей. Например, с такой: мы боремся с социализмом, прочее вторично.

Совсем недавно казалось, что правые всего лишь начали в какой-то момент активно обороняться — высказываться против бесконечных кампаний ненависти, весьма технологично нагнетавшейся демократами, причем без права противников даже возразить. И вот сейчас в Мэриленде новая звезда консерваторов, темнокожая Кэндес Оуэнс, чеканит фразы: хватит обвинять нас в том, что мы расисты и сексисты, у нас должен быть выбор оставаться теми, кем хотим, а у вас вообще кончились аргументы.

Но борьба с социализмом — это не оборона от либеральной ненависти, это уже наступление: начатый заново (в США!) разговор о самой сути устройства общества и нации, смысле человеческих усилий. Боксерский ринг, на котором идет драка, — не только конференции, а еще интернет, в котором правые почувствовали себя постепенно увереннее демократов и пересылают друг другу на тысячи новых и старых адресов и сайтов цитаты, карикатуры, плакаты для распечатки… Ведут пропаганду белую, черную, какую угодно.

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Вот часть улова оттуда, и как раз на тему того, что такое социализм: "То, что один человек получает, не работая, другой человек должен зарабатывать, но не получать. Правительство не может дать что-то кому-то без того, чтобы забрать у кого-то другого. Если у одной половины народа появляется мысль, что она может не работать, потому что о ней позаботится другая половина, и если у другой половины нации появляется мысль, что работать нет смысла, поскольку кто-то другой получит заработанное, — тогда, мой друг, это конец любой нации. Ты не можешь умножать богатство, деля его". Автор — доктор Адриан Роджерс, когда-то известный проповедник, и цитата в любом случае неплохая. Исторический опыт многих стран его мысль только подтверждает.

А вот еще один плакат: "Ни один демократ никогда не голосовал за то, чтобы уменьшить твои налоги. Подумай, почему".

Мыслей на правом фланге сейчас, повторим, очень много. Некоторые идеи подставляют своих, правых, под очередные волны ненависти демократов. Это то, что касается борьбы с бесконтрольной миграцией: еще полшага — и вы начинаете пропагандировать ненависть к исламу или к людям другого цвета кожи. Но увлеклись и демократы с их давними идеями дать мигрантам (не гражданам) право голоса или вообще убрать пограничный контроль. То есть, по сути, с идеями, что в данном случае государства не нужно. Зато по части перераспределения доходов оно нужно, и еще как.

Общий итог ситуации внутри Соединенных Штатов на данный момент в том, что с предельной ясностью выстраиваются два противоположных мировоззрения по ключевым вопросам существования человека. К чему приведет эта ясность после долгих лет заметания проблем под ковер — сказать трудно. И еще труднее сказать, удастся ли российскому обществу избежать судьбы США — вот так расколоться на две примерно равные части, не согласные друг с другом почти ни в чем.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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