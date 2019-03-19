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Зонт с флагом Британии на фоне Биг-Бена

Британия пытается скрыть свое участие в "бойне в Амритсаре"

© AFP 2019 / JUSTIN TALLIS
Колумнисты
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Владимир Корнилов
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Запад любит призывать Россию каяться. Но к чему это может привести, рассуждает обозреватель Владимир Корнилов.

Запад любит призывать Россию каяться. Европарламент, к примеру, обязал Москву осудить коммунизм (при наличии действующих коммунистов в этом органе). Но если бы кто-то устраивал соревнования по "исторической забывчивости", то безусловным лидером была бы Великобритания. Не так давно мы уже рассказывали о том, как Лондон пытается зачистить следы военных преступлений в Кении и на Шри-Ланке. А сейчас обнаруживаются попытки скрыть и британское участие в кровопролитии в индийском Амритсаре в 1984 году, пишет обозреватель Владимир Корнилов в колонке на РИА Новости.

Лондон
CC0 / Pixabay / Julius_Silver
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Напомним, тогда индийская армия провела жесткую зачистку сикхских сепаратистов, окопавшихся в своей святыне — Золотом храме. В ходе этой операции, получившей название "Голубая звезда", по официальным данным, погибло до полутысячи человек. Хотя сами сикхи неоднократно заявляли, что жертвы исчисляются тысячами.

Эта более чем спорная акция неоднократно критиковалась на разных уровнях, в том числе и в Британии. И на первый взгляд, Лондону каяться не за что — зачистка проводилась спецназом Индии. Однако в 2014 году по ошибке рассекретили документ, из которого следовало, что правительство Маргарет Тэтчер было заранее осведомлено о штурме храма и даже участвовало в его подготовке, предоставив индийцам советника по спецоперациям.

Это вызвало бурную реакцию британских сикхов, и тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон клятвенно пообещал расследовать роль Лондона в кровавой бойне. Однако, как вскоре выяснилось, правительство не просто не предприняло усилий для восстановления правды, а, наоборот, активно подчищало свидетельства. Федерация сикхов Великобритании опубликовала доклад "Жертвуя сикхами", из которого следует, что ревизией файлов, связанных с трагедией 1984 года, занялся бывший дипломат Брюс Клегхорн, который имел к тем событиям непосредственное отношение. Этот явный конфликт интересов не смутил высокопоставленных чиновников. В итоге из 23 тысяч документов Уайтхолл обнародовал лишь пять несущественных писем, придя к выводу о том, что "советы британского военного офицера на практике имели ограниченное влияние".

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Газета The Morning Star, пользуясь Актом о свободе информации, попыталась вскрыть роль Клегхорна в цензурировании документов. Однако власти ответили отказом, ссылаясь на право бывшего дипломата сохранить приватность. Чем вызвали еще больше подозрений в попытке подчистить следы.

Эти скандалы совпали по времени с довольно жаркой дискуссией, которая развернулась по поводу предстоящего 100-летия еще одной резни в Амритсаре и роли Британии в ней. Тринадцатого апреля 1919 года британский отряд под командованием бригадного генерала Реджинальда Дайера расстрелял огромную толпу местных, собравшихся на праздник в публичном парке. По поводу количества жертв до сих пор ведутся споры.

Британцы подтвердили гибель до 400 мирных жителей, включая 40 детей, младшему из которых было только шесть недель. Индийский национальный конгресс заявил, что число жертв превышает тысячу человек. При этом Дайер, которого после устроенной им резни отправили домой, был принят многими в Британии как герой и получил значительную денежную премию.

В связи с приближающимся вековым юбилеем тех трагических событий все громче звучат требования к Лондону принести наконец публичные извинения и покаяться за свое колониальное преступление. Дебаты дошли до уровня палаты лордов.

Владимир Путин.
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Однако те, кто требовал извинений от Уайтхолла, встретили сопротивление. Скажем, граф Сэндвич на парламентских слушаниях заявил: "Это было очень давно, и мы не можем все время выражать сожаления по поводу событий далекого прошлого. За эти 100 лет случилось много других инцидентов, которые не должны были произойти". Граф призвал сосредоточиться на современных проблемахИндии, а не копаться в прошлом.
Ранее британский МИД уже отвергал призывы к покаянию за резню в Амритсаре, объясняя это тем, что сожалений, которые не раз выражали официальные деятели разного уровня, вполне достаточно. Существует и мнение, что сейчас, в условиях Брексита, официальное покаяние будет неуместным, — как будто после Брексита что-то изменится.

Хотя некоторые авторы более честны в объяснениях причин отсутствия извинений Лондона. Так, журналистка Анджали Моди резонно полагает, что в случае покаяния за бойню в Амритсаре Лондон должен будет извиниться и за еще более страшные преступления колониального прошлого — в частности за массовый голод в Индии, унесший миллионы жизней в XIX веке. А там и до обвинений в геноциде рукой подать.

Таким образом, сколько бы десятилетий и даже столетий ни прошло, западные экс-колониальные державы не стыдятся преступлений, которые устроили в разных частях планеты. Мало того, они стремятся скрывать от мира факты, документы, свидетельства очевидцев, откровенно подтасовывая историю.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
история, Британия
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