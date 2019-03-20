23:14 20 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.22
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.63
Поиск
Нурсултан Назарбаев

Как Назарбаев создал политический прецедент, покинув пост президента

© Sputnik / Дмитрий Донской
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Сергей Маркедонов
326 0 0

Эксперт Российского совета по международным делам Сергей Маркедонов специально для Sputnik рассуждает о том, что последует за уходом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Вечером 19 марта главной новостью информагентств стало сообщение об уходе в отставку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Это событие по своей значимости выходит за рамки любых информационных "топов". В нем сошлись сразу несколько важных исторических моментов.

Во-первых, Назарбаев оставался последним из когорты первых секретарей центральных комитетов (ЦК) коммунистических партий союзных республик, кто встал во главе новых постсоветских государств. И хотя он занимал этот пост уже в перестроечные 1989-1991 годы, когда роль КПСС неуклонно снижалась, сути дела эта формальность не меняет. Именно он возглавлял Казахскую ССР, которая под его руководством стала независимым национальным государством.

Во-вторых, если к кому-то из постсоветских политиков и применять метафору "государство – это я", так это к Назарбаеву. Не будет преувеличением сказать, что ему принадлежит исключительная роль в достижении национальной независимости Казахстана.

Несколько лет назад в Астане многие восприняли болезненно слова Москвы о том, что ранее ХХ столетия никакого отдельного казахстанского государства не было.

Однако этот тезис сам Нурсултан Абишевич неоднократно повторял.

Президент Казахстана Н. Назарбаев
© Sputnik / Алексей Никольский
Нурсултан Назарбаев, после 29 лет президентства, покидает свой пост

"У Казахстана, у казахов никогда не было границы. В очерченных сегодняшних границах не было государственности никогда". Эти тезисы были произнесены им в эфире одного из казахстанских каналов еще летом 2005 года.

В разных вариациях лидер Казахстана озвучивал эту мысль и по другим поводам. Так, в июле 2011 года на животноводческом съезде в Алматы он заявил: "Впервые обозначив границы казахского государства, мы довели его до Организации Объединенных Наций". При желании из таких цитат можно было бы составить книгу. Но главное – это понимание политической логики президента Назарбаева, который считает себя основателем современного Казахстана, а не преемником образований средневекового периода. И имеет на это полное право.

Высший класс политического мастерства

В-третьих, опыт первого казахстанского президента мог бы стать пособием по политическому мастерству. Известно, что политика – искусство возможного. Назарбаев не был среди "прорабов" националистического сепаратизма. В отличие от многих будущих лидеров новых независимых государств он не выступал в конце 1980-х годов за распад единого союзного государства и скорейшее обретение "свободы от империи". Более того, он активно участвовал в "новоогаревском процессе" и поддерживал проект обновленного СССР посредством подписания нового договора между союзными республиками. В ходе этих консультаций он рассматривался, как возможный претендент на пост председателя Совмина общего государства.

Заметим, что название Казахская Советская Социалистическая республика было изменено на нынешнее имя независимого государства Республика Казахстан только 10 декабря 1991 года, то есть через два дня после подписания Беловежских соглашений. Самого Назарбаева туда не пригласили, и его отношение к данному документу было весьма противоречивым. Примечательно также, что только 16 декабря 1991 года Казахстан – последним из всех республик СССР – провозгласил свою независимость, которую в числе первых признали Турция, США и КНР.

Однако встав во главе независимого Казахстана, Назарбаев, один из последних защитников "обновленного Союза ССР", последовательно и неуклонно продвигал интересы своей страны. Он был поборником евразийской интеграции. Не кто иной, как Назарбаев первым фактически предложил базовые определения этого процесса.

Но защищал интеграцию он ровно до той красной линии, которая называлась "национальным суверенитетом".

Национальный проект на базе интеграции

История последних трех десятилетий была полна коллизиями не только в отношениях между Казахстаном и соседними центральноазиатскими государствами, но и между Москвой и Астаной.

Глава Евразийского аналитического клуба (ЕАК) Никита Мендкович
© Photo : ЛИЧНЫЙ АРХИВ Н. МЕНДКОВИЧА
Мендкович: под вопросом пока имя преемника Назарбаева

В этом контексте можно вспомнить крайне осторожную реакцию Назарбаева на события августа 2008 года на Кавказе или "крымскую весну" 2014-го, его слова о том, что история в будущем все расставит по своим местам. С опаской относился Назарбаев и к кооперации с Арменией в ущерб Азербайджану, несмотря на то, что Ереван, Астана и Москва входят в ОДКБ, а Баку нет. Причина такой позиции – забота о сохранении территориальной целостности страны и опасение сепаратизма.

В этом плане Назарбаев был более чем последователен. Так, после одностороннего провозглашения независимости бывшего сербского края Косово, он назвал сепаратизм "чумой XXI века". Этот подход он был готов применять и в постсоветском контексте, хотя и без столь однозначной риторики.

В чем-то контуры национального проекта независимого Казахстана повторяли общие тенденции развития постсоветских республик. Основной закон Казахстана провозглашал строительство новой государственности на "исконной казахской земле", а тема "борьбы с империей" стала одним из центральных сюжетов в "нормативной историографии" республики (то есть признанный государственный канон учебников по истории). Однако здесь присутствовали и присутствуют принципиальные отличия, позволяющие выделить Казахстан из общего ряда.

Политика Назарбаева была нацелена не на исключение этнических меньшинств из политической жизни, а на их интеграцию (сложную, неоднозначную и многими в Москве критикуемую, но в целом принимаемую внутри страны). Руководство Казахстана всячески подчеркивало, что реализует не этнический казахский, а казахстанский проект, то есть строительство гражданской нации ("народ Казахстана").

В государственных органах и структурах местного самоуправления наряду с казахским языком используется русский, а сам глава государства в своих ежегодных посланиях парламенту республики и любых публичных выступлениях чередовал использование обоих языков.

Три десятка лет – на самом высоком уровне

Еще в 1991 году увидела свет книга казахстанского лидера "Без правых и левых". В своей политике он словно бы следовал тому говорящему заголовку. Между жесткой идеологической схемой и прагматикой он выбирал второе.

Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Михаил Климентьев
Справка: все о Нурсултане Назарбаеве - почти 30 лет у руля Казахстана

Был ли он западником? Антизападником – точно нет. В 2010 году Казахстан стал первой из бывших республик СССР, которая получила председательство в ОБСЕ. И саммит этой организации прошел в Астане впервые после одиннадцатилетнего перерыва! США и Евросоюз не особо усердствовали в критике Назарбаева. Напротив, в разные годы даже вице-президент Дик Чейни и госсекретарь Хилари Клинтон называли его "надежным партнером". Однако "западничество" Нурсултана Абишевича заканчивалось, как только речь заходила о правах человека именно в контексте вмешательства во внутренние дела.

Имея соседом Китай, трудно выступать в роли его соперника. И Назарбаев всячески подчеркивал дружбу с Поднебесной, особенно в экономической сфере, не забывая при этом об укреплении координации с Россией и союзниками по евразийским интеграционным проектам.

Три десятка лет во власти – значительный срок! Но эти годы не притупили политической интуиции лидера. Нурсултан Назарбаев решил сам уйти с высокого поста, показав, что никто кроме него не определяет его собственный жизненный путь.

Причем из лидеров стран Центральной Азии первым самостоятельно покинул свой пост именно он. Можно сказать, создал прецедент.

Назарбаеву - лимоны, Додону - яблоки: главы СНГ оценили таджикские фрукты
© Facebook / Хадамоти матбуоти Президенти Тоҷикистон
Главы СНГ попробовали фрукты в Душанбе: Додон - яблоки, Назарбаев - лимоны

На сегодня слишком рано говорить о том, означает ли уход с президентского поста полный и безоговорочный уход из политики. Или на казахстанской почве мы увидим некую вариацию на тему Дэн Сяопина. Конечно, у Назарбаева найдутся критики, как внутри страны, так и за ее пределами. Ему будут ставить в укор и недостаточную приверженность евразийской интеграции, ситуативный национализм и, напротив, русофильство и излишнюю концентрацию на дружбе с Москвой. Естественно, не уйдет от внимания и проблема "авторитаризма" и "авторитарной модернизации". Но поставим себя в ту непростую среду, в которой оказался "последний первый секретарь" 29 лет назад. Думаю, что критический запал сразу уменьшится – в несколько раз.

Вопросов уход Назарбаева поднимает много. Но, пожалуй, самый важный: будут ли его продолжатели достойными дела "отца-основателя" современного Казахстана.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Молдова и Казахстан усиливают сотрудничество по линии МВД
Молдавский след: банк США "заморозил" активы Нацфонда Казахстана
Герои Молдовы и Казахстана - кто из казахов освобождал нашу республику
Теги:
отставка, Нурсултан Назарбаев, Казахстан
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
Жаркие танцы: Наталья Орейро заговорила по-молдавски - эксклюзивные фото
Встреча Кирилла Вышинского и Татьяны Москальковой перед заседанием суда
Вышинский поговорил с Москальковой перед заседанием суда - видео
Население Кишинева
Население Кишинева: цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться