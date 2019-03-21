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Дайте Китаю денег на мировое технологическое лидерство

© Depositphotos / Sepavone
Колумнисты
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Дмитрий Косырев
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Принятый новый закон об иностранных инвестициях — самый заметный из результатов весенней сессии китайского парламента. Ну, или самый замеченный иностранными наблюдателями результат.

Обозначим разницу: в прежние годы мир по большей части интересовался очередными успехами страны-гиганта — например, в выводе из бедности еще скольких-то десятков миллионов человек. Или общими и, опять же, рекордными, цифрами прироста экономики. Но сейчас она приросла настолько, что дошла до торговой (пока что) войны со слабеющим конкурентом — США. И теперь всех интересует, насколько сильным или слабым Китай окажется в этой нешуточной схватке. Фактически любые новшества, в том числе законодательные, рассматриваются миром именно под таким углом, пишет обозреватель Дмитрий Косырев в колонке на РИА Новости.

Запретный город в Пекине, Китай
CC BY-SA 2.0 / Ana Paula Hirama / Cidade Proibida em Beijing - China, Mar2012
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Закон об иностранных инвестициях по сути означает, что инвестор из-за рубежа будет работать в стране ровно по тем же законам, что и местные предприниматели. То есть Пекин больше не будет создавать на территории страны преимуществ для "своих".

Это пункт из длинного списка того, чего добивалась от Китая команда президента США Дональда Трампа, желая снятия ограничений для американцев. И вот добилась — осторожнее с желаниями, они ведь иногда сбываются. Неожиданно выходит, что китайской стороне и самой было нужно нечто подобное, тем более что местные предприятия уже могут себе позволить не расти в тепличных условиях, их можно и нужно подвергнуть испытанию конкуренцией даже на своей земле. К этому сводятся и все местные комментарии события, прежде всего со стороны депутатов, принимавших упомянутый закон.

Оценки их примерно такие: инвестиции в страну пойдут в основном в технологически интенсивные производства, и это попросту заставит местный бизнес больше вкладываться в инновации. Автомобильная промышленность в результате ускорит свое проникновение на зарубежные рынки, потому что именно она к этому готова больше многих прочих, так как иностранные производители и в прежних условиях принесли на местные производства множество новинок и навыков. Да и вообще инновационные рывки в истории стран или человечества очень часто подталкивались неожиданным всплеском конкуренции, что сейчас и произойдет.

Президент США Дональд Трамп на встрече с вице-премьером Китая Лю Хэ в Белом доме в Вашингтоне
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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Заметим, что если бы страна открыла двери для любого иностранного капитала без условий и ограничений где-нибудь в начале 90-х, то еще неизвестно, в какой форме сегодня находилась бы экономика страны. А сейчас Пекин, по сути, говорит: уже можно, уже не страшно.
Дальше наверняка начнется, год за годом, отслеживание того, в какие отрасли пришли деньги и какие технологии пригодились — местные и импортные. Варианты здесь разные: открываешь сайт главной газеты страны "Жэньминь жибао" и заглядываешь на ежедневно ведущуюся там страницу "Наука и технологии". Читаешь: в стране произведена первая в истории операция роботом на человеческом мозге с помощью стандарта 5G. Запущена разработка беспилотника на солнечных батареях. Открылась очередная программа с использованием стволовых клеток.

И вот так — каждый день. И не только в этом издании.

Хорошо, дроны-икары, питающиеся энергией солнца, — это приятная частность, но есть ключевые направления развития, от которых, собственно, и зависит будущее человечества, то есть мировой конкуренции за лидерство. Это уже упомянутые технологии 5G, но есть еще нечто, связанное с ними, — создание суперкомпьютеров. И здесь есть новости.

Флаги США и Китая, архивное фото.
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
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Если считать по "валовому" принципу (по штукам), то в Китае находится 45,4% суперкомпьютеров мира, в США — 21,8%, в Японии — 6,2% и в Великобритании четыре процента, далее по убыванию. На прочий мир, как видим, остается немного. Но вдобавок Китай пять лет, до 2018 года, держал мировое первенство по части того, кто создал самый быстрый компьютер. Это был "Сануэй Тайху", сделанный, вдобавок, на собственной элементной базе, поскольку еще Барак Обама догадался, что американские чипы не должны помогать сверхдержавности конкурента, и ввел на них запрет.

И вот 2018 год вернул первенство Америке, после чего Китай приступил к реваншу — изготовлению семейства суперкомпьютеров нового поколения "Шугуан". Они должны стать на 50% быстрее американских. Новое поколение — это такие машины, которые производят миллион триллионов операций в секунду. Запуск этих чудищ запланирован на период после 2020 года. В США — то же самое. И посмотрим, кто тогда окажется на первом месте.

Инвестируют вовсе не только туда, где дешевая рабочая сила (иначе все деньги мира пошли бы куда-нибудь в Сомали). Капиталу нужна конкурентная и развитая среда, в которой можно делать прибыли. Так вот, когда-то суперкомпьютеры были затратными проектами, поедавшими государственные и тому подобные некоммерческие инвестиции. А сегодня в Китае стремительно растет платежеспособный спрос именно на суперкомпьютеры.

Дело в том, что стандарт 5G — только часть наступающей технологической революции.

Китайская девушка на рынке
CC0 / Pixabay
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В ней присутствует также искусственный интеллект в разных формах и многое другое, и все это строится на основе тех самых машин, которые работают быстрее всех. И поскольку Китай — один из двух мировых лидеров в этой области, то дело дошло до вполне коммерческого платежеспособного спроса на суперкомпьютеры и их, так сказать, продукцию. Раньше здесь была налицо монополия оборонного ведомства и еще пары лабораторий, сегодня между собой соревнуются минимум пять исследовательских центров.

Еще лет пять назад инвестиции в эту сферу были бы безумной идеей, а сегодня вопрос только в том, смогут ли США хотя бы попытаться запретить другим странам и личностям нести деньги их стратегическому конкуренту.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
экономика, Китай
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