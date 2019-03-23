Отрезанный ломоть: почему Европе стоит забыть про "украинский транзит"

Как заявил по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его страна получила от российского концерна гарантии поставок газа после 2019 года.

С одной стороны, ничего удивительного: Венгрия — один из ключевых транзитеров строящейся непосредственно на наших глазах (буквально на днях были соединены "морской" и "наземный" участки трубопровода) экспортной нитки "Турецкого потока". Да и австрийские ПХГ, по сути конечная точка как "турецкого" газового маршрута, так и "Северного потока — 2", — тоже недалеко.

О чем это нам прежде всего говорит.

Во-первых, хоть об этом и не объявлялось пока официально, судя по всему, "Газпромом" и его европейскими и турецкими партнерами окончательно избран маршрут наземной части газопровода из турецкой Фракии через Болгарию, Сербию и Венгрию, пишет колумнист Дмитрий Лекух в материале на РИА Новости.

Два других варианта, один через Грецию и Македонию, другой, весьма экономически привлекательный "итальянский" через ту же Грецию, — пока решено, так сказать, "оставить на потом". Или в рамках "большой сделки", о которой в европейских коридорах в последнее время все больше шушукаются, вообще отдать Баку с их TANAR: не жалко. Азербайджанский газ, которого пусть и меньше российского, все равно нужно куда-то с рынков девать.

Но не исключается, что для них впоследствии придется строить еще одну "нитку" от российской Анапы до турецкого Кыйикей, только все это пока либо вообще "чисто теоретически", либо на стадии стратегического проектирования.

Что, учитывая явный крен российских газовщиков в сторону создания собственных мощностей по производству СПГ, пока не вселяет особых надежд на воплощение продолжения "теоретической части" проекта, что называется, "в железе". Напротив, думается, что "Газпром" придется об этом здорово "попросить".

Главная причина выбора тут даже не совсем экономическая ("итальянский коридор" был бы куда более в этом смысле целесообразен). Просто в этой ситуации и Сербия, и Венгрия, и даже Словакия со своим комичным "украинским реверсом" оставались бы по-прежнему критически зависимы как от пресловутой "украинской трубы", так и от ее заокеанских кураторов. Цели последних же сейчас уже вполне очевидны: американцев "не устраивает" не только русский трубопроводный газ, который будет поставляться по "северным" или "турецким" маршрутам. Их не устраивает русский трубопроводный газ в Европе вообще.

А по какому он маршруту туда доставляется, "северному" ли, "турецкому", польско-белорусскому или даже "союзному украинскому", — малоинтересные подробности. Украинская ГТС заокеанских союзников не интересует, их интересует наличие "вентиля", который они могут в любой момент перекрыть. Расчищая тем самым дорогу на европейские рынки своему недешевому СПГ. Их можно понять.

А заодно постарайтесь объяснить национальным европейским государствам, почему их бизнес должен терять не только надежного поставщика остродефицитного газа, но и деньги: эти "потоки" "Газпром" строил преимущественно не на свои. Впрочем, это уже просто пустой разговор: даже решения по Третьему энергетическому пакету ("турецкого" потока они, кстати, вообще не касаются, только "северного") отданы сейчас на откуп национальных государств (это очевидно после решения по Германии и "Северному потоку — 2"). И никаких серьезных возможностей, кроме, так сказать, "понятийных", давления на Москву у проамериканского Брюсселя, если говорить по большому счету, теперь уже просто нет.серЗато в сложившихся обстоятельствах крайне феерически выглядят европейские бюрократы из Брюсселя, предлагающие на "трехсторонней комиссии" русским подписать договор с Киевом на десять лет транзита, да еще и в таких объемах, чтобы "Нафтогаз" на эти русские деньги произвел модернизацию трубы.

© AP Photo / Petr David Josek Афины хотят, чтобы "Турецкий поток" стал частично "греческим"

На что в "Газпроме", понятное дело, просто пожимают плечами: в сложившейся ситуации русский трубопроводный газ становится остродефицитным товаром, не хотите — можете не покупать.

Что же касается собственно Украины, то она из континентальной логистики сейчас просто "выпиливается". И не только из-за транзита энергоносителей, безусловно. Просто на фоне энергетики эти тренды особенно четко видны.

С точки зрения континентальной экономики она все больше и больше напоминает отрезанный ломоть. Причем ломоть абсолютно не суверенный и оттого предельно токсичный. И как следствие — ее уже даже и западные соседи стараются по возможности обходить: грабить, кроме не сильно значимого в европейских масштабах карпатского леса, там теперь особенно нечего. А ничего более долгосрочного выстраивать с этим скачущим шапито просто по определению нельзя. Поэтому Венгрия так радуется полученным гарантиям от "Газпрома".

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