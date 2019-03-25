10:03 25 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.26
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск

Почему Россию больше не зовут "сырьевым придатком"

© Sputnik / Григорий Сысоев
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Ирина Алкснис
33 0 0

Нередко термин применялся с открыто ироничной интонацией, которая подчеркивала явную второстепенность подобного рода власти и влияния, ее зависимый характер. Что изменилось? Рассуждает обозреватель Ирина Алкснис.

Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни развивалась международная энергетика. При этом он отметил, что Россия не просто богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии, но и способна предположить миру новые технологии по развитию энергетики, несмотря на жесткую конкуренцию в данной сфере, пишет обозреватель Ирина Алкснис в колонке на РИА Новости.

За комментарием топ-менеджера ключевой международной некоммерческой организации в сфере энергетики скрывается нечто большее, нежели желание сделать комплимент в адрес страны, для СМИ которой он давал интервью.

Дело в том, что события последнего времени заставляют переосмыслить само понятие "энергетической сверхдержавы", несколько навязшее в зубах в предыдущие годы.

Изначально данным термином обозначались государства, обладающие большими разведанными запасами природных энергоносителей (от угля до урана) и являющиеся крупнейшими экспортерами тех или иных его видов.

Финансовый кризис.
© Sputnik / Alexey Kudenko
Партнер Сороса: мы подготовили новый мировой кризис — втрое сильнее первого

Предполагалось, что речь идет о странах, сохраняющих полноценный национальный суверенитет и использующих энергетический "рычаг" как инструмент своей внешней политики, в первую очередь для влияния на ценообразование на мировом рынке.

Примерами энергетических сверхдержав последние полтора десятилетия привычно назывались Россия (прежде всего, по газу) и Саудовская Аравия (по нефти). В качестве претендентов на этот статус перечислялось чуть ли не полтора десятка государств — от Австралии и Казахстана до Ирана и Канады.

Причем нередко термин применялся с открыто ироничной интонацией, которая подчеркивала явную второстепенность подобного рода власти и влияния, ее зависимый и обслуживающий характер. Оборотной стороной этого подхода выступали такие ярлыки, как "страна-бензоколонка", "сидеть на нефтяной игле", "сырьевой придаток" и "ресурсное проклятие".

Однако за последние годы произошли изменения, которые, несмотря на внешнюю неброскость, претендуют на роль тектонических сдвигов, причем не только на рынке энергоресурсов, но и на мировой политической арене в целом.

Во-первых, Россия с Саудовской Аравией нашли общий язык и в рамках формата ОПЕК+ успешно бросили вызов США, которые несколько десятилетий были центром принятия решений и политической воли в вопросах определения цен на нефть.

И вот уже президент Соединенных Штатов вынужден писать просительные твиты к ОПЕК не стимулировать рост котировок, а у американцев не хватает сил самостоятельно добиться желательного для них уровня цен.

Профессор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), политолог Олег Матвейчев
© Sputnik / Asatur Yesayants
Матвейчев: ждет ли мир финансовый кризис в 2019 году

Во-вторых, Москва вышла на финишную прямую в реализации всех ключевых газово-инфраструктурных проектов последних лет:

— Строительство газопровода "Сила Сибири" почти завершено. На данный момент готово более 99 процентов топливной магистрали. Поставки газа в Китай "Газпром" планирует начать с 1 декабря — на несколько недель раньше запланированного срока.

— Девятнадцатого марта был сварен завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции "Турецкого потока". Начало эксплуатации нового газопровода также запланировано на конец этого года.

— На текущий момент проложено более 800 из 1200 километров газопровода "Северный поток — 2". Представители компании Nord Stream 2 AG отчитываются об ударных темпах стройки и планируют завершить укладку опять-таки к концу 2019 года. Параллельно в Европе сторонники этого проекта (в лице главным образом германских властей и крупного европейского бизнеса) успешно отбивают попытки поставить газопровод под контроль Брюсселя и продумывают механизмы защиты второй нитки "Северного потока" от любых подобных поползновений в будущем.

Стоит напомнить, что все эти проекты были реализованы в ситуации, когда Россия подвергалась крайне жесткому политическому и экономическому давлению, результатом которого должна была стать ее полная и безоговорочная капитуляция перед Западом.

Отдельно необходимо упомянуть впечатляющие успехи страны по встраиванию в мировой рынок сжиженного природного газа, который по задумке должен был похоронить европейскую зависимость от российской "трубы" (доля последнего на европейском рынке в прошлом году выросла до рекордных 36,7 процента).

В-третьих, Россия — мировой лидер в столь сложной и высокотехнологичной отрасли как атомная энергетика. Причем фоном для лидерства служат серьезные проблемы — и технологические, и финансовые — у традиционных западных конкурентов. Несмотря на громкую риторику, переломить ситуацию им пока не удается.

В-четвертых, вопреки многочисленным прогнозам о светлом будущем возобновляемой энергетики, реальность выглядит не столь оптимистичной. Неслучайно тот же Кристоф Фрай в интервью прямо сказал, что переход от традиционных энергоносителей к альтернативным — это вопрос десятилетий, а текущая ситуация куда более прозаична.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на саммите G20 в Аргентине.
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Глобальная проблема - мир несется к кризису и никто им не управляет

Так что вполне логично, что топ-менеджер МИРЭС позитивно оценил "Северный поток — 2", поскольку он обеспечит Европу "самым дешевым из возможных газом".

Таким образом, за последние годы пресловутые энергетические сверхдержавы (Россия тут, безусловно, выступает в качестве наиболее мощного и яркого примера, но она далеко не единственная в этом ряду) смогли успешно преодолеть подчиненную и обслуживающую функции своего статуса, который предполагал, что главные вопросы решают все-таки "настоящие" великие державы. Они стали успешно навязывать свое видение и свою волю даже ключевым геополитическим центрам силы, конвертировав собственные ресурсы в резкий рост политического влияния, в технологический прорыв и достижение поставленных геополитических целей.

Десять, да даже пять лет назад нередко можно было услышать мнение, что все эти громкие термины и льстящие слуху названия (энергетическая и сельскохозяйственная сверхдержавы, мировая фабрика — список можно составить очень длинный) — не более чем "бусы" современного неоколониализма, с помощью которых Запад как истинный хозяин мира удерживает в подчинении всех остальных и выменивает на них по-настоящему ценные ресурсы и возможности.

Возможно, в этом и была толика правды.

Однако происходящая на глазах трансформация мировой энергетики и геополитики ныне дает иной урок: люди склонны наполнять реальным содержанием появляющиеся понятия и термины.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Шевченко: статус наблюдателя Молдовы в ЕАЭС укрепит молдавскую экономику
Кротенко: правительство может спасти молдавскую экономику
Слово об экономике Молдовы - деньги мигрантов и лавандовое масло
Путин: РФ не будет препятствовать международному сотрудничеству в экономике
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Романтика и любовь в СССР: как ходили на свидания наши мамы и папы - фото
Суперсезон проекта «Ты супер!»
Суперсезон проекта "Ты супер!": второй конкурсный день - прямая трансляция
Станции для зарядки электромобилей
Заряди свою Теслу: где в Кишиневе есть электрозаправки

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться