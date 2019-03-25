Почему Россию больше не зовут "сырьевым придатком"

Нередко термин применялся с открыто ироничной интонацией, которая подчеркивала явную второстепенность подобного рода власти и влияния, ее зависимый характер. Что изменилось? Рассуждает обозреватель Ирина Алкснис.

Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни развивалась международная энергетика. При этом он отметил, что Россия не просто богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии, но и способна предположить миру новые технологии по развитию энергетики, несмотря на жесткую конкуренцию в данной сфере, пишет обозреватель Ирина Алкснис в колонке на РИА Новости.

За комментарием топ-менеджера ключевой международной некоммерческой организации в сфере энергетики скрывается нечто большее, нежели желание сделать комплимент в адрес страны, для СМИ которой он давал интервью.

Дело в том, что события последнего времени заставляют переосмыслить само понятие "энергетической сверхдержавы", несколько навязшее в зубах в предыдущие годы.

Изначально данным термином обозначались государства, обладающие большими разведанными запасами природных энергоносителей (от угля до урана) и являющиеся крупнейшими экспортерами тех или иных его видов.

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Предполагалось, что речь идет о странах, сохраняющих полноценный национальный суверенитет и использующих энергетический "рычаг" как инструмент своей внешней политики, в первую очередь для влияния на ценообразование на мировом рынке.

Примерами энергетических сверхдержав последние полтора десятилетия привычно назывались Россия (прежде всего, по газу) и Саудовская Аравия (по нефти). В качестве претендентов на этот статус перечислялось чуть ли не полтора десятка государств — от Австралии и Казахстана до Ирана и Канады.

Причем нередко термин применялся с открыто ироничной интонацией, которая подчеркивала явную второстепенность подобного рода власти и влияния, ее зависимый и обслуживающий характер. Оборотной стороной этого подхода выступали такие ярлыки, как "страна-бензоколонка", "сидеть на нефтяной игле", "сырьевой придаток" и "ресурсное проклятие".

Однако за последние годы произошли изменения, которые, несмотря на внешнюю неброскость, претендуют на роль тектонических сдвигов, причем не только на рынке энергоресурсов, но и на мировой политической арене в целом.

Во-первых, Россия с Саудовской Аравией нашли общий язык и в рамках формата ОПЕК+ успешно бросили вызов США, которые несколько десятилетий были центром принятия решений и политической воли в вопросах определения цен на нефть.

И вот уже президент Соединенных Штатов вынужден писать просительные твиты к ОПЕК не стимулировать рост котировок, а у американцев не хватает сил самостоятельно добиться желательного для них уровня цен.

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Во-вторых, Москва вышла на финишную прямую в реализации всех ключевых газово-инфраструктурных проектов последних лет:

— Строительство газопровода "Сила Сибири" почти завершено. На данный момент готово более 99 процентов топливной магистрали. Поставки газа в Китай "Газпром" планирует начать с 1 декабря — на несколько недель раньше запланированного срока.

— Девятнадцатого марта был сварен завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции "Турецкого потока". Начало эксплуатации нового газопровода также запланировано на конец этого года.

— На текущий момент проложено более 800 из 1200 километров газопровода "Северный поток — 2". Представители компании Nord Stream 2 AG отчитываются об ударных темпах стройки и планируют завершить укладку опять-таки к концу 2019 года. Параллельно в Европе сторонники этого проекта (в лице главным образом германских властей и крупного европейского бизнеса) успешно отбивают попытки поставить газопровод под контроль Брюсселя и продумывают механизмы защиты второй нитки "Северного потока" от любых подобных поползновений в будущем.

Стоит напомнить, что все эти проекты были реализованы в ситуации, когда Россия подвергалась крайне жесткому политическому и экономическому давлению, результатом которого должна была стать ее полная и безоговорочная капитуляция перед Западом.

Отдельно необходимо упомянуть впечатляющие успехи страны по встраиванию в мировой рынок сжиженного природного газа, который по задумке должен был похоронить европейскую зависимость от российской "трубы" (доля последнего на европейском рынке в прошлом году выросла до рекордных 36,7 процента).

В-третьих, Россия — мировой лидер в столь сложной и высокотехнологичной отрасли как атомная энергетика. Причем фоном для лидерства служат серьезные проблемы — и технологические, и финансовые — у традиционных западных конкурентов. Несмотря на громкую риторику, переломить ситуацию им пока не удается.

В-четвертых, вопреки многочисленным прогнозам о светлом будущем возобновляемой энергетики, реальность выглядит не столь оптимистичной. Неслучайно тот же Кристоф Фрай в интервью прямо сказал, что переход от традиционных энергоносителей к альтернативным — это вопрос десятилетий, а текущая ситуация куда более прозаична.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Глобальная проблема - мир несется к кризису и никто им не управляет

Так что вполне логично, что топ-менеджер МИРЭС позитивно оценил "Северный поток — 2", поскольку он обеспечит Европу "самым дешевым из возможных газом".

Таким образом, за последние годы пресловутые энергетические сверхдержавы (Россия тут, безусловно, выступает в качестве наиболее мощного и яркого примера, но она далеко не единственная в этом ряду) смогли успешно преодолеть подчиненную и обслуживающую функции своего статуса, который предполагал, что главные вопросы решают все-таки "настоящие" великие державы. Они стали успешно навязывать свое видение и свою волю даже ключевым геополитическим центрам силы, конвертировав собственные ресурсы в резкий рост политического влияния, в технологический прорыв и достижение поставленных геополитических целей.

Десять, да даже пять лет назад нередко можно было услышать мнение, что все эти громкие термины и льстящие слуху названия (энергетическая и сельскохозяйственная сверхдержавы, мировая фабрика — список можно составить очень длинный) — не более чем "бусы" современного неоколониализма, с помощью которых Запад как истинный хозяин мира удерживает в подчинении всех остальных и выменивает на них по-настоящему ценные ресурсы и возможности.

Возможно, в этом и была толика правды.

Однако происходящая на глазах трансформация мировой энергетики и геополитики ныне дает иной урок: люди склонны наполнять реальным содержанием появляющиеся понятия и термины.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.