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Флаг Соединенных Штатов Америки

Послание "большого брата", или как США раздают советы Молдове

© Sputnik / Максим Блинов
Колумнисты
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Елена Комолова
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Демократия с привкусом "вы должны": колумнист Sputnik рассуждает о том, почему обращения американского диппредставительства в Молдове превратились в пресловутый ритуал.

Прошел месяц после выборов в парламент Молдовы, но самое интересное еще только впереди. Ведь политические игроки, которые попали в законодательный орган страны, до сих пор не могут приступить к обсуждению раздела пирога власти... Любопытным на фоне политического тупика, в котором сейчас оказалась республика, звучит сигнал посла США в Молдове Дерека Хогана парламенту нашей страны. Это обращение всплыло аккурат накануне официальных консультаций президента Молдовы Игоря Додона с руководством социалистов, демократов и блока ACUM (в него входят партии PAS-DA).

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Это уже стало каким-то своеобразным ритуалом, когда накануне важных, с точки зрения политики событий в нашей стране, американское диппредставительство берет на себя смелость и "обращается" к молдавскому политическому классу с посланиями. Чего в принципе не позволяет себе ни одно посольство... Обращения эти с американской стороны звучат, скорее, как назидания строгого учителя незадачливому ученику, а совсем не как партнера. Формулировки в исконно американском демократическом стиле: "Молдова должна", "партии должны", "мы настоятельно призываем"...

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"Соединенные Штаты поддерживают право Молдовы выбирать свой собственный путь. Я считаю, что лучший способ создать условия для лучшего будущего для всех молдаван – это укрепить отношения Молдовы с США и Европой", - подчеркнул Хоган.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Даже читать между строк не надо. Черным по белому, как говорится, расписан "правильный", с точки зрения американской демократии, путь молдавских политиков. Не хватает только указки, ей-богу...

"После нескольких лет банковских скандалов молдавский народ осознал важность очистки финансового сектора. Настоятельно призываем следующее правительство продемонстрировать свою приверженность продвижению этих реформ, приняв необходимые меры для возобновления кредитных программ МВФ и Всемирного банка, в дополнение к восстановлению доступа к макроэкономической помощи ЕС", - отмечено в послании Хогана.

Тут очень кстати становится и визит в Молдову миссии экспертов МВФ, которые пробудут в стране до 29 марта.

Однако послание американского дипломата направлено конкретному адресату – парламенту Молдовы, которому надо побыстрее определиться с формированием нового правительства. Видимо, это так обобщенно и вместе с тем точечно "большой брат" обратился к своим некоторым выпестованным политикам. А они, несомненно, прислушаются к замечаниям "заокеанского друга"...

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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