Украина: выборы продолжаются - как политической элите удалось всех обмануть

Во-первых, выборы на Украине проходят в условиях гражданской войны. Выборы 2014 года проводились в момент, когда эта война только стартовала, большинство избирателей надеялись, что это недоразумение, которое быстро закончится, верили обещаниям Порошенко обеспечить мир сразу после своего избрания. Сейчас идет пятый год войны. Порошенко уже никто не верит, но он умудрятся всерьез претендовать на выход во второй тур.

Во-вторых, несмотря на то, что выборы проходят во время гражданской войны, они глубоко конкурентны. Только это конкуренция не программ, не политиков. Это конкуренция фальсификаций. Я не помню случая, чтобы к девяти утра на следующий день после выборов электронная система Центризбиркома выдавала данные по 50% обработанных протоколов участковых комиссий. Как свидетельствуют практика, оспорить эти данные без силового воздействия на государственную власть нереально.

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В-третьих, впервые два фаворита – политических монстра сражаются за второе место (чтобы попасть во второй тур). Лидер – политический новичок комик Зеленский. Порошенко и Тимошенко удобнее далее встретиться с ним, а не друг с другом. То есть в результате вытеснения майданом сил антимайдана из активной политики, борьба разворачивается между инфернальным злом и его гротескным отражением.

Но при всей уникальности идущих украинских выборов, они все же стандартны до оскомины, стандартны настолько, что количество стандарта переходит в новое качество, создавая новую сюрреалистическую реальность.

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY Что говорят СМИ, или Почему мартовские выборы на Украине ничего не значат

Все обманули всех

Украинские политики всегда обманывали друг друга. Заключая любые договоры и соглашения, они еще до согласования всех позиций уже знали, когда и как собираются их нарушить. Однако раньше, если уж соглашения заключались, то какое-то время (чаще всего весьма короткое) соблюдались, в виду наличия общего интереса (уничтожить общего политического конкурента или отнять чей-то прибыльный бизнес). Сейчас же все договорились со всеми обо всем заранее, все всех обманули, и каждый играет свою игру в абсолютном хаосе, попутно ведя переговоры о новых соглашениях, которые никто не собирается выполнять.

Первой жертвой договорного хаоса пала Юлия Тимошенко. Она политик жесткий, всегда готова на риск и практически всегда идет до конца. Один раз, в президентство Януковича, эта особенность уже завела ее в тюрьму. Но, как и все украинские политики Юлия Владимировна мыслит линейно. Когда она договаривалась с Игорем Коломойским о совместной борьбе против Порошенко, она резонно считала, что противоречия между ними возникнут только после того, как Порошенко не выйдет во второй тур. То есть вплоть до второго тура президентских выборов, а то и до инаугурации нового главы государства неприятностей от Коломойского она не ожидала.

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Но у Игоря Валерьевича не только имидж обаятельного бандита, он – едва ли не единственный из украинских олигархов, обладающий чувством юмора. Он человек плохо образованный, зато нестандартно мыслящий. Поэтому его несложные в целом схемы всегда загоняют в тупик его украинских коллег по олигархическому ремеслу. Просто у Коломойского всегда бывает три варианта действий там, где они видят только один.

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Как представляется, сейчас Коломойский, не разрывая договоренностей с Юлей, спокойно договорился с Порошенко о том, что голоса тот будет отбирать не у Зеленского, а у Тимошенко. И даже помог ему, купив значительную часть тимошенковских штабов. В результате, когда начался подсчет голосов, выяснилось, что в большинстве подконтрольных избирательных комиссий Тимошенко банально предали. Скорее всего, "кроты" есть и в ее центральном штабе, но это, в принципе, не важно – поменять ситуацию на местах они уже не в силах.

Юлия Владимировна, как было сказано выше, не тот человек, который сдается. Она и сейчас бьется отчаянно за призрачные, но все же шансы обойти Порошенко и пробиться во второй тур. Но легитимация ее гипотетического второго места всецело зависит от поддержки Коломойского.

Не исключено, что Игорь Валерьевич решит еще раз сменить сторону в этой игре. Впрочем, об этом мы узнаем еще до наступления вечера.

Будет только хуже

Единственный безупречно верный вывод, который позволяет нам сделать вся эта борьба пауков в банке: кто бы ни стал очередным президентом Украины, народу и стране лучше не будет.

Независимо от фамилии нового (старого) главы государства, у власти останутся те же силы, которые руководят Украиной последние пять лет. Не случайно каждый кандидат обладает полным "джентльменским набором" из олигархической группы поддержки и опоры на одну или несколько силовых структур и собственных боевиков, пытающихся задавать тон на улицах.

© Fotolia / Alexander Shevchenko Транзит российского газа через Украину в Турцию прекратится в 2020 году

С чем столкнется новый президент?

Во-первых, как я уже говорил, необходимо будет расплатиться с теми, кто его поддержал и привел к власти. В условиях полного обнищания населения, разрушения экономики и неспособности сформировать бюджет без иностранных кредитов, расплатиться можно, только передав под контроль немногие оставшиеся доходными государственные должности (таможня, прокуратура, налоговая) и устроив очередной передел собственности в пользу победителей (то есть отъем у побежденных всех сколько-нибудь стоящих предприятий). Понятно, что в таких условиях напряжение в обществе возрастет, ненависть народа к власти усилится, а опасность срыва внутриэлитного конфликта в силовой сценарий увеличится.

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Во-вторых, по данным украинских властей практически полностью разрушена инфраструктура государства. Износ железнодорожного полотна достиг 50% (по официальным данным), вагонный парк изношен на 80%, более 60% мостов требую срочного ремонта, аналогичная ситуация с шоссейными дорогами, изношено свыше 80% коммунальных сетей, свыше 60% газопроводов, свыше 80% основных фондов в промышленности. Уже в апреле около 40 водоканалов могут прекратить работу из-за долгов (будут отключены от электроэнергии). Долговая проблема в рамках действующей системы, из которой деньги вымывает повальная коррупция, вообще нерешаема. То есть экономического улучшения ждать не приходится.

В-третьих, за последние пять лет свыше 10 миллионов трудоспособных граждан Украины покинули родину, отправившись на заработки в ЕС и в Россию.

© Sputnik / Валерий Мельников Что там на Украине: президентские выборы проходят на фоне скандалов

В 2018 году социологи отметили тенденцию к вывозу ранее уехавшими гражданами семей – то есть они уже не рассчитывают на возвращение в обозримом будущем. Ухудшение экономической ситуации, с одной стороны, приводит к усилению стремления к эмиграции (свыше 70% граждан заявляют о своем желании так или иначе покинуть Украину). Однако реализовать это желание могут не все. С исчерпанием квалифицированных кадров шансы найти работу за рубежом у эмигрантов с Украины снижаются, и все большее их число остается дома, маргинализируясь и пополняя ряды боевиков и откровенных бандитов. С каждым днем ситуация становится все менее контролируемой,

Таким образом, после так называемых "мирных и легитимных" выборов нового президента Украину ждет обвальное ухудшение социально-экономической ситуации.

Причем противоречия все менее разрешимы, а шансы на стабилизацию регулярной государственности хоть на каком-нибудь (пусть и очень низком уровне) все мизернее.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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