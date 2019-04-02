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Большой Брат, помоги: Facebook попросил государство регулировать интернет

© AFP 2019 / LOIC VENANCE
Колумнисты
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Ирина Алкснис
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Об идеях для регулирования интернета основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга и о том, при чем тут Россия, рассуждает обозреватель Ирина Алкснис.

В прошедшую пятницу глава российского правительства Дмитрий Медведев побывал в штаб-квартире Mail.ru Group, где встретился с руководителями ведущих интернет-компаний, а затем пообщался онлайн с пользователями социальной сети "ВКонтакте".

Facebook
CC BY 2.0 / Stock Catalog / facebook
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Премьер поддержал вступившие в тот день в силу законы о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей и материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти, а также законопроект о суверенном интернете.

Он заявил: "Я верю, что нам нужна более активная роль правительств и регулирующих органов. Обновляя правила для интернета, мы можем сохранить лучшее, что в нем есть, — свободу самовыражения для людей и свободу создавать новое для предпринимателей, при этом защищая общество от вреда больших масштабов…"

Ой, извините, небольшая ошибка. Это, оказывается, сказал вовсе не Дмитрий Медведев, пишет автор РИА Новости Ирина Алкснис.

На самом деле, это цитата из письма основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Его обращение было опубликовано в субботу на сайте компании и носит говорящее название "Четыре идеи для регулирования интернета".

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© Photo : ci-razvedka.narod.ru
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Вот те сферы, где, по мнению IT-визионера, необходимы новые стандарты госконтроля: борьба с вредоносным контентом, обеспечение честных выборов, конфиденциальность и переносимость данных. Кстати, под вредоносным контентом подразумеваются, конечно, не компьютерные вирусы и прочие "технические" элементы, а "террористическая пропаганда, пропаганда ненависти и тому подобное".

События последних лет развеяли у большинства людей всякие иллюзии по поводу причин подобных выступлений руководителей интернет-гигантов.
На поверхности лежит предположение, что Facebook вновь попал в фокус пристрастного внимания американских госорганов, и, чтобы сгладить проблемы, руководство соцсети и выступило с программным заявлением "государство — единственная защита и надежда в интернете". Учитывая, что вторым пунктом письма Цукерберга идет борьба за чистоту выборов (а значит, сопротивление зловещей деятельности Кремля и "русских троллей"), эта версия выглядит тем более обоснованной.

Но реальность даже более интересна и разнообразна.

Facebook действительно по-прежнему является предметом многочисленных расследований американских органов — и Федеральной торговой комиссии, и Комиссии по ценным бумагам, и ФБР, и Минюста. Каждая из этих инстанций с удовольствием и всем возможным пылом вынимает душу из компании и ее адвокатов.

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Однако у социальной сети (как, впрочем, и у других крупнейших интернет-компаний) надвигаются очень серьезные неприятности на европейском "фронте".

На прошлой неделе Европарламентом были приняты две директивы об авторском праве.

Европейские пользователи в ужасе от данных документов и пытались — безрезультатно, как видим, — протестовать против их принятия. Данные директивы стали широко известны под названием "смерть мемов в Европе", поскольку их исполнение в радикальном варианте может привести к запрету и уничтожению любых продуктов "народного творчества", созданных на основе кадров из фильмов и сериалов, популярных текстов и мелодий.

Однако это только возможный побочный эффект, а прямая — и открыто озвучиваемая европейскими властями — цель этих актов заключается в давлении на глобальные технологические платформы. В первую очередь речь идет о Facebook и Google (во всей совокупности их площадок), Reddit и так далее. Предполагается, что директивы помогут новостным ресурсам и авторам материалов в противостоянии с глобальными гигантами, которые зарабатывают на работе других.

Чтобы оценить значение и масштабы вводимых Европой инноваций, стоит упомянуть хотя бы то, что веб-платформа будет обязана заранее получать лицензию на материалы, защищенные авторским правом (в отличие от действующего стандарта, требующего просто удалять соответствующие материалы по заявлению правообладателя). Кроме того, будет введен "налог на ссылки", то есть выплаты авторам даже за частичное копирование их материалов.

Помимо этого, Facebook вовлечен в несколько национальных разбирательств в Европе. В частности, в феврале Федеральное антимонопольное ведомство Германии ограничило право сводить вместе данные пользователей разных онлайн-платформ. Компания пытается оспорить это решение в суде, однако удастся ли ей добиться успеха — вопрос открытый.

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© Ruptly
Симоньян о блокировке в Facebook: это геополитическое противостояние

Ситуация усугубляется тем, что Европа дает ясно понять: шутить никто не намерен. Меньше двух недель назад Еврокомиссия оштрафовала Google почти на полтора миллиарда евро — за нарушение антимонопольного законодательства. На этом фоне штраф в 110 миллионов евро, выписанный той же Еврокомиссией два года назад Facebook (за предоставление заведомо ложной информации при покупке мессенджера WhatsApp в 2014-м), выглядит сущей мелочью.

Учитывая тенденции, только вопрос времени, когда и в адрес Facebook полетят европейские штрафы с десятизначными числами.

Ничего удивительного, что Марк Цукерберг решил сыграть на опережение и попытаться задобрить евробюрократию. В частности, в своем письме он предложил, чтобы в качестве основы единых (для всех стран мира) правил защиты пользовательских данных выступил Общий регламент по защите данных Европейского союза.

…А в это время чуть восточнее — совсем иная картина.

За день до публикации обращения Цукерберга в московском суде было перенесено на 12 апреля рассмотрение дела о штрафе для компании Facebook за непредоставление сведений о хранении данных россиян на территории России. Заседание сорвалось из-за того, что представитель корпорации на него просто не пришел. Штраф при этом, если и будет вынесен, составит от трех до пяти тысяч рублей.

А в начале марта все тот же Цукерберг пообещал тщательнее отбирать страны для хранения личных данных пользователей, избегая те, где нарушаются права человека. Вряд ли стоит пояснять, кого конкретно он имел в виду.

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В общем, стоит признать, что российское государство сильно не дорабатывает в усвоении высших — по лучшим западным образцам — стандартов свободы, демократии и благоприятствования бизнесу.

Может быть, все-таки перенять куда более успешный — и, безусловно, достойный служить образцом для подражания — американский и европейский опыт, выписав, например, компании Facebook штраф в пару миллиардов долларов по актуальному курсу?

Есть подозрение, что это будет куда эффективнее для принуждения глобальных IT-корпораций к исполнению российского законодательства. А без открытых верноподданнических писем от главы Facebook Россия вполне обойдется.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Facebook, соцсети
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