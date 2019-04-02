Сплошные двойки — как идут переговоры о парламентской коалиции

Второй раунд консультаций по формированию парламентского большинства завершился, и будет ли третий, неясно.

Дискуссии прошли второго апреля, причем сразу в двух местах, — сплошные двойки, и нумерологи обязательно что-нибудь увидели бы в этой цифре.

Два результата двух встреч

Одна встреча прошла в администрации президента РМ и стала продолжением первого раунда, что прошел 26 марта — в них по приглашению Игоря Додона участвовали представители Демпартии, Партии социалистов и блока ACUM.

Второе собрание, альтернативное, было объявлено лидерами двух фракций ACUM (опять двойка!) и прошло через дорогу, в здании парламента. Правда, на него пришли только представители партии "Шор". Это так возмутило Майю Санду и Андрея Нэстасе, что "акумовцы" покинули зал, в котором сами же и назначили переговоры, — предварительно выступив с шестиминутным оскорбительным спичем в адрес гостей из недружественной фракции.

Как говорят, комментарии излишни!

Встреча в администрации президента, таким образом, выглядит более успешной, хотя и не слишком результативной. Судя по высказываниям представителей ПСРМ и ДПМ, на переговорах политики, в основном, договорились о том, чтобы продолжить дискуссию. Это главный и пока единственный итог второго раунда консультаций.

Что сказали представители ПСРМ и ДПМ

Делегацию социалистов на переговорах возглавила Зинаида Гречаная, делегацию демократов — Владимир Плахотнюк. Завершив встречу, оба политика заявили, что состоялся полезный обмен мнениями.

© Sputnik / Miroslav Rotari Совместные консультации: что заявили Гречаная и Плахотнюк после дискуссий

"Мы не обсуждали сегодня формирование каких-либо коалиций. Были высказаны позиции каждой из сторон, обозначены расхождения и точки соприкосновения. В частности, вопросы социального характера, но о какой-либо коалиции речи не шло", — сказала Гречаная.

О том же заявил и Плахотнюк: "Цель этой встречи заключалась в том, чтобы представить свое видение будущей власти, а также обсудить точки соприкосновения и расхождения".

Все, о чем говорилось в ходе второго раунда консультаций, политические лидеры намерены обсудить с членами своих партий.

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"Сейчас мы должны созвать руководящие органы Партии социалистов и обсудить с коллегами, какие решения примем в дальнейшем", — заявила Гречаная. В том же духе высказался и Плахотнюк: "После сегодняшнего обмена мнениями мы должны с коллегами обсудить все, что услышали, посмотреть, насколько возможно продолжать дискуссии".

Возможен ли дальнейший диалог с ACUM

Если вы и в самом деле хотите, чтобы к вам пришли на переговоры, а не занимаетесь показухой, то приглашаете оппонента лично. Однако, похоже, никаких предварительных контактов ACUM с другими фракциями перед назначением "альтернативных" переговоров не было.

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Санду и Нэстасе предпочли общаться с коллегами из парламента по телевизору и вообще вели себя как коллективная Жанна д'Арк под стенами осажденных замков Луары, требуя от остальных безусловной и немедленной капитуляции. Однако диктат - не лучшая стратегия, когда у двух фракций ACUM в общей сложности всего 26 депутатов — то есть не хватает ни людей, ни коней, ни осадных башен для взятия парламентского большинства.

Зинаида Гречаная сообщила, что ПСРМ на консультации с ACUM никто не приглашал. И добавила, что социалисты "ни перед кем не закрывают двери". Плахотнюк, осудив нежелание фракций ACUM вступать в диалог, в очередной раз заявил, что политический класс должен сесть за круглый стол, чтобы преодолеть политический кризис.

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Однако вероятность возобновления переговоров между Майей Санду с Андреем Нэстасе и ПСРМ или ДПМ пока что выглядит иллюзорной. Лидеры ACUM заняли круговую оборону и все еще не собираются выходить из своего блиндажа.

Игорь Додон считает свою миссию выполненной

Президент Молдовы на пресс-конференции по итогам встречи в администрации главы государства заявил, что свою миссию институт президента выполнил — создал площадку для диалога.

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По словам Додона, вся ответственность за дальнейший ход консультаций теперь лежит на самих политических партиях, а администрация президента вмешиваться в их переговоры не намерена. Как решат, так решат — или какое-нибудь парламентское большинство, или досрочные выборы.

Что будет дальше

Очевидно, что у переговоров по созданию парламентского большинства сейчас два локомотива — ПСРМ и ДПМ. Однако, переместившись из администрации президента в партийные офисы, процесс переговоров стал куда менее прозрачным.

Когда состоится следующий раунд консультаций, в каком составе, и состоится ли он вообще — неизвестно.

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Лидеры и социалистов, и демократов говорят, что сообщат о своем решении дополнительно. А фракции блока ACUM не говорят ничего. И вообще, складывается впечатление, что Санду и Нэстасе и не прекращали предвыборную кампанию, как будто вправду готовятся к досрочным парламентским выборам.

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