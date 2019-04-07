Тоска по Кишиневу, или Такая разная ностальгия

Когда я учился в кишиневской школе на нынешней улице Албишоара, каждый день прогуливался в районе Пушкинской горки – Магалы, так тогда называли этот район местные жители. Время было самое, что ни на есть советское, – начало перестройки, автомобилей на улице было меньше, а прохожих, вроде как, больше.

Знаете, о чем я жалею до сих пор? Что не таскал с собой свой Зенит-11 и не сохранил в фотографиях атмосферу кварталов того Кишинева. Потому как сейчас большая часть старых домов исчезла, они разрушены, перестроены, на их месте выросли новострои. С другой стороны, понимаю, что носи тогда с собой фотоаппарат, я бы его лишился – Магала была полна брутальными уголовными персонажами, которые ежедневно пытались лишить малолетних школьников карманных денег или модных, на тот исторический момент, вещей. Уже в конце 90-х район стал безопасным – "гопота" сгинула в тюрьмах или "на игле", а кое-кто взялся за ум. К чему я это? К ностальгии. Тоскую ли я по тем временам? Конечно. Хотел бы я в них вернуться? Возможно. Ненадолго. Желал бы я жить в то время и в том месте своим детям или внукам? Нет.

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Интернет не только даровал возможность непрерывного получения информации, которой каждый пользуется в меру своего образования, культуры или испорченности. Он еще может помочь вернуться в прошлое. Судьба расшвыряла бывших кишиневцев по планете – от Москвы до Тель-Авива и от Сантьяго до Токио. Теперь они везде. Вспоминают свою юность и свой родной город, хотят вернуть свою молодость, ведь возвращение туда - не менее утопическая и даже религиозная мечта, чем мечта о жизни вечной. В социальных сетях существует множество групп и сайтов, объединяющих бывших и нынешних кишиневцев, они активно обмениваются фотографиями, видеозаписями и воспоминаниями о своем городе. И это замечательно, это очень и очень важно. Но я бы хотел отметить один момент, который меня смущает и который, к сожалению, может стать той самой ложкой дегтя, портящей вкус бочки с воспоминаниями.

На мой взгляд, изрядная часть бывших кишиневцев страдает опасной иллюзией – они путают любовь к городу с любовью к себе в этом городе во времена, когда деревья были большими, абрикосы сладкими, а сексуальные возможности неограниченными. Попытаюсь это объяснить. Типичные комментарии под фотографиями старого Кишинева у меня часто вызывают недоумение.

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"Как красиво было! Как цвели жердели! Смотрите, какой милый дом! Вот это порядок, я понимаю! Вот это лица – сейчас таких лиц нет и не будет! Как же мы катались на велосипедах! Сейчас дети так не играют! Город превратили почти в село! Горожане все уехали! Столица захвачена безразличными людьми, для которых Кишинев - уже не любовь всей жизни!"

Это, скажем так, самые мягкие комментарии, а хватает и откровенно грубых или шовинистических. Именно поэтому у меня и возникает вопрос – любят ли эти люди Кишинев на самом деле?

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Что значит любить город? Это понимать его. Изучать. Знать его потаенные места и места любимые. Кишинев, впрочем, как и любой город, непрерывно менялся и меняется. То, что не меняется, мертво. Любить Кишинев на протяжении короткого исторического отрезка, совпадающего с собственной молодостью, на мой взгляд, странно. Мне кажется, это не любовь. Жердели и сейчас цветут. И пахнут точно так же, как и 40 лет назад. Дети и сейчас играют и возможностей играть в XXI веке намного больше. И лица кишиневцев не стали уродливыми и невыразительными. Жители Молдовы всегда славились красотой. Да и аргумент о "коренных горожанах" на постсоветском пространстве с его сложной историей по сути смешон и нелеп. Извечное "понаехали" касается, по сути, нас всех. Кишинев стал другим, и это нормально. Как нормально и естественно грустить о собственной молодости.

Лично мне самыми веселыми и безумными, в хорошем смысле, кажутся 90-е годы ХХ века. Но я понимаю, что для других это время разочарований, слома привычной жизни или даже серьезных проблем. И я не доказываю непрерывно этим людям, что они лгут и что им было так же здорово, как и мне тогда.

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Есть еще один момент, отчасти смешной, – когда пользователи Интернета демонстрируют в социальных сетях, как они выпивают в парижских ресторанах, а в следующей заметке вспоминают кишиневский пломбир, проклиная "преобразования". Это нелепо. Когда убеленный сединами состоятельный мужчина фотографируется на собственной яхте во Флориде и тут же пишет, что в мире нет ничего лучше "Камсика" времен Брежнева – это нечестно что ли. Это вызывает недоверие. В том числе и недоверие к их любви к родному городу.

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Пришло время морали, а с этим в данной ситуации сложно. Но я попытаюсь. Кишинев есть, за что любить, и есть, за что ругать. Как и любой город и любое место на Земле. Это южный постсоветский город с непростой судьбой и сложной историей, в которой были и трагедии, и радость, и подлость, и ложь. В Кишиневе нет и не было готических кварталов, средневековых замков и великих музеев. Но в нем были и остаются люди, предки нынешнего времени, которые столетиями лепили лицо и атмосферу города. И чем эти люди добрее, спокойнее и умнее – тем приятнее город. И может быть именно в такой город захочется вернуться, а не в город своих подростковых воспоминаний и страстей. Кишиневу нужна не только любовь, ему нужно уважение и понимание. Ведь "никакой город, разделенный враждой, не устоит" (Евангелие от Матфея 12:25). А ностальгия – черт с ней, пускай остается.

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